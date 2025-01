Connect America rejoint le réseau de licenciés de Fractus dans le secteur de la santé

BARCELONE, Espagne, 30 janvier 2025 /PRNewswire/ -- Fractus, leader mondial de la technologie des antennes, est fier d'annoncer un nouvel accord de licence avec Connect America, le principal fournisseur de services d'alerte médicale aux États-Unis. Cette étape marque l'expansion continue de Fractus dans le secteur des soins de santé IoT.

Les solutions d'alerte médicale améliorent la sécurité et favorisent l'autonomie, en particulier pour les personnes qui tiennent à vivre en toute sécurité et en toute confiance à leur domicile. S'appuyant sur des technologies avancées telles que la connectivité cellulaire et le GPS, Connect America domine le marché et s'aligne sur la vision de Fractus, qui consiste à stimuler l'innovation par le biais d'une technologie d'antenne transformatrice.

« Nous sommes ravis d'accueillir Connect America au sein de la famille Fractus », a déclaré Jordi Ilario, PDG de Fractus. « Cet accord consolide non seulement notre présence dans le secteur médical et de la santé, mais souligne également notre engagement à fournir aux industries des solutions d'antennes robustes et fiables. Avec Connect America, nous contribuons à un monde plus sûr et plus connecté. »

Le marché des systèmes d'alerte médicale à connexion cellulaire connaît une croissance régulière, les expéditions annuelles de ces systèmes devant atteindre 1,6 million d'unités d'ici à 2028 aux États-Unis, avec un taux de croissance annuel moyen de 8,3 %. Ces systèmes vont au-delà des installations traditionnelles pour inclure des MAS portables, mobiles, dotés de la technologie cellulaire et GPS pour une plus grande mobilité.

La technologie d'antenne innovante de Fractus garantit une communication transparente pour les appareils MAS, répondant ainsi à la demande croissante de solutions IP de haute qualité dans le domaine des soins de santé. L'accord avec Connect America marque une étape clé dans l'expansion du programme de licences IoT de Fractus et invite les leaders de l'industrie à rejoindre son réseau et à tirer parti de son expertise de pointe.

À propos de Connect America :

En tant que premier fournisseur de services d'alerte médicale aux États-Unis, Connect America dessert des millions de personnes grâce à ses solutions PERS et mPERS avancées. La mission de l'entreprise est d'assurer la sécurité et la tranquillité d'esprit de ses clients et de leurs familles, en leur offrant une assistance fiable sur simple pression d'un bouton.

À propos de Fractus :

Fractus est un pionnier de la première heure dans le développement de la technologie des antennes pour les smartphones, tablettes et autres appareils IoT sans fil et est titulaire d'un portefeuille de brevets de plus de 40 inventions. Parmi les nombreux prix et distinctions que l'entreprise a reçus pour son travail innovant, Fractus a été nommée en 2005 Technology Pioneer du Forum économique mondial de Davos, les inventeurs de Fractus ont été finalistes du Prix de l'inventeur européen 2014 et, en avril 2017, l'entreprise a reçu le « European Inspiring Company Award » décerné par la Bourse de Londres.

Logo : https://mma.prnewswire.com/media/2607928/Fractus_Logo.jpg