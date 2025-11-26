Fractus étend son programme de licences aux points de vente (PDV) verticaux

BARCELONE, Espagne, 26 novembre 2025 /PRNewswire/ -- Fractus, pionnier de la technologie des antennes basées sur la géométrie et des licences de propriété intellectuelle, a annoncé aujourd'hui un nouvel accord de licence avec l'un des cinq principaux fournisseurs de points de vente (PDV) aux États-Unis. Cet accord marque une étape importante qui élargit la portée intersectorielle de Fractus et reconnaît le rôle vital que joue sa technologie dans un large éventail d'appareils connectés.

Fort de décennies de recherche et de développement dans le domaine des antennes et à un solide portefeuille de brevets, Fractus permet la conception de dispositifs sans fil compacts et fiables. Cet accord non contentieux apporte une telle innovation aux terminaux de paiement grâce à des négociations efficaces en matière de licences. L'octroi de licences équitables et prévisibles permet aux réalisateurs d'intégrer une connectivité multibande à haute performance dans leurs appareils et systèmes sans avoir à reproduire des années de recherche.

« L'expansion de notre technologie sur le marché des PDV est une extension naturelle de notre mission qui consiste à rendre la connectivité disponible partout », a déclaré Jordi Ilario, PDG de Fractus. « Cet accord avec l'un des cinq leaders américains de l'industrie valide la force de notre propriété intellectuelle et accélère notre stratégie visant à soutenir les fabricants dans toutes les catégories de produits qui dépendent de la communication sans fil. »

Les terminaux de point de vente sont des appareils dotés de lecteurs de cartes intégrés qui sont utilisés pour autoriser les paiements électroniques. Les terminaux de PDV sont omniprésents et se trouvent notamment dans les taxis, les restaurants et les terminaux de billetterie à bord des avions. Grâce à la commodité et la flexibilité qu'offre l'absence de connexion à une ligne fixe, ces appareils sont devenus une option populaire garantissant des transactions sécurisées et permanentes.

La demande dans l'ensemble de l'écosystème des PDV reste forte. Les fabricants ont livré 121,8 millions de terminaux de PDV dans le monde en 2023, qu'il s'agisse de terminaux de comptoir, de terminaux à plusieurs voies, de terminaux portables ou de terminaux sans surveillance, dans le cadre de déploiements cellulaires ou non cellulaires. Cette ampleur met en évidence les vastes possibilités offertes par l'évolution des paiements vers des terminaux connectés et définis par logiciel.

À propos de Fractus

Fractus est un pionnier dans l'application de la géométrie et des mathématiques avancées à la conception d'antennes. Les innovations brevetées de l'entreprise permettent d'obtenir des antennes compactes, performantes et multibandes qui sont largement utilisées dans les smartphones, les appareils IoT, l'infrastructure réseau et les applications de santé connectée. Fractus détient un portefeuille couvrant plus de 40 inventions et sa technologie a été concédée sous licence à des entreprises mondiales de premier plan. Entre autres reconnaissances, Fractus a été nommée pionnière technologique du Forum économique mondial en 2005 ; ses inventeurs ont été finalistes du Prix de l'inventeur européen en 2014 ; et en 2017, l'entreprise a reçu le « European Inspiring Company Award » décerné par le London Stock Exchange Group.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1896932/Fractus_Logo.jpg