Conow, un système optimisé par Tuya, fait une entrée remarquée sur la scène européenne lors du salon Intersolar Europe 2026 avec sa gamme de solutions énergétiques domestiques natives de l'IA

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Ce lancement intervient alors que l'Europe entre à grands pas dans l'ère de l'énergie autonome basée sur l'IA, où les systèmes de stockage traditionnels ne suffisent plus à eux seuls à répondre à la demande croissante en matière de véritable autonomie énergétique des foyers. L'Allemagne — marché le plus avancé de la région en matière d'énergie décentralisée, qui se caractérise par une adoption généralisée des panneaux solaires sur les balcons, une tarification dynamique et l'émergence de marchés de flexibilité — offre à Conow un tremplin idéal pour redéfinir le système énergétique domestique, en le faisant évoluer de dispositifs isolés vers un réseau intelligent qui permet à chaque foyer de visualiser, d'optimiser et, à terme, de monétiser sa propre énergie.

Lors du salon Intersolar Europe, Conow a présenté une gamme complète de solutions conçues pour permettre à chaque foyer, de l'appartement à la villa, d'accéder à l'autonomie énergétique, suscitant un vif intérêt de la part des experts du secteur et des visiteurs présents sur place :

Série Lyra 2500 — Le premier système allemand de stockage solaire sans fil et évolutif pour balcons. La série comprend :

Lyra 2500 Pro : un système haute capacité à entrées MPPT multiples pour un déploiement dans toute la maison

: un système haute capacité à entrées MPPT multiples pour un déploiement dans toute la maison Lyra 2500 AC : une solution légère à couplage CA pour une intégration fluide lors de la mise à niveau de systèmes existants.

Atlas 6000 AC — un système enfichable à couplage CA de 3 kW / 6 kWh doté de la capacité unique d'évoluer vers une alimentation triphasée via PowerSync, tout en permettant une gestion prédictive par IA en temps réel et une intégration native avec Tuya et Home Assistant.

PowerSync — une plateforme énergétique prête pour le triphasé délivrant jusqu'à 12 kW de puissance, intégrant la recharge de véhicules électriques (VE) de 11 kW et une protection de secours en moins de 10 millisecondes. Elle est pilotée par une IA native en périphérie (Edge AI) qui maintient un fonctionnement intelligent même sans connexion au cloud.

Nova Air — un système de stockage d'énergie résidentiel monophasé tout-en-un, offrant une conception modulaire empilable et flexible pouvant atteindre 30 kWh par tour, avec une garantie de 10 ans et une durée de vie opérationnelle de 15 ans.

CoreX — une passerelle énergétique domestique alimentée par l'IA qui unifie l'IA locale, l'optimisation dynamique des tarifs, l'orchestration d'appareils de différentes marques et la compatibilité avec les réseaux intelligents (smart-grid) au sein d'une plateforme énergétique autonome unique.

Ces produits s'appuient sur la technologie propriétaire AirMesh™ de Conow, qui permet la connexion parallèle sans fil et le contrôle coordonné de jusqu'à 10 unités, sans le câblage complexe, le système de gestion de l'énergie (EMS) tiers ou l'installation professionnelle requis par les systèmes multi-unités traditionnels. Les foyers peuvent librement étendre leur capacité de stockage et positionner les unités dans toute la maison, chacune fournissant un secours localisé pour les charges critiques à proximité, telles que les réfrigérateurs, les bureaux à domicile ou les dispositifs médicaux, le tout sans dépendre d'onduleurs centralisés.

Au cœur de cet écosystème se trouve Conow AIX, également appelée Plateforme d'Intelligence Énergétique Conow. Il s'agit d'un moteur d'orchestration par IA de haut niveau responsable de l'optimisation énergétique avancée, de la gestion dynamique des tarifs, de la prévision photovoltaïque et de la coordination fluide des pompes à chaleur, des chargeurs de VE et des appareils domestiques intelligents. Permettant de réaliser jusqu'à 76 % d'économies sur plus de 6 000 modèles d'appareils intelligents, elle accompagne les ménages dans une transition de l'économie vers le profit, transformant les actifs énergétiques distribués en une source de valeur plutôt qu'en un centre de coûts.

« L'avenir de l'énergie domestique ne se résume pas au stockage de l'électricité. L'objectif est de permettre à chaque foyer de devenir un nœud énergétique intelligent, capable d'optimiser, de coordonner et, à terme, de monétiser son énergie de manière autonome. « Grâce à cette gamme de produits et à Conow AIX, nous apportons une intelligence énergétique digne des grands services publics dans les foyers ordinaires », a déclaré Daisy Yang, vice-présidente chargée des produits chez Conow.

Le 23 juin, jour de l'ouverture du salon Intersolar Europe, Conow a organisé « Conow Open », un salon professionnel réunissant des experts européens du secteur de l'énergie et des partenaires afin d'explorer l'autonomie énergétique native de l'IA. Au programme figuraient des conférences plénières, un exposé sur les perspectives du secteur et la présentation en avant-première de Conow AIX, ainsi qu'une cérémonie de signature d'un partenariat stratégique et de remise de certificats.

Au cours de cet événement, Conow a conclu des partenariats avec des clients tels qu'ELEKTRAMAT, Tepto GmbH, Weecoo GmbH et Flexisolar GmbH. Cela permet d'associer les solutions énergétiques « natives de l'IA » et les technologies éprouvées de Conow au leadership commercial et aux ressources de ses partenaires en Allemagne et aux Pays-Bas, afin d'accélérer le déploiement de systèmes énergétiques domestiques « natifs de l'IA » à travers l'Europe et au-delà.

« L'IA a un rôle important à jouer pour rendre la gestion de l'énergie solaire plus efficace. À l'avenir, Tepto s'appuiera sur sa collaboration avec Conow dans le domaine de l'intelligence énergétique basée sur l'IA afin d'optimiser les avantages et le confort des utilisateurs, permettant ainsi aux foyers européens de participer activement à la révolution de l'énergie intelligente et d'en tirer pleinement parti », a déclaré Tobias Wiebe, responsable de la stratégie commerciale chez Tepto.

Conow s'appuie sur l'infrastructure AIoT mondiale de Tuya, présente dans plus de 200 pays et régions, et bénéficie de 15 ans d'expérience dans le secteur, de plus de 200 brevets innovants essentiels et de quatre centres de R&D à l'échelle mondiale. Sa présence au salon Intersolar Europe marque une étape décisive dans la stratégie européenne de Conow visant à mettre en place une infrastructure énergétique domestique native de l'IA et à rendre l'énergie intelligente et autonome accessible aux foyers de tout le continent — transformant ainsi l'énergie domestique, qui passe d'un service passif à un système géré activement et optimisé en permanence, et permettant à chaque utilisateur de bénéficier d'une véritable liberté énergétique.

À propos de Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE : TUYA ; HKEX : 2391) est l'un des principaux fournisseurs mondiaux de services de plateforme cloud d'IA, dont l'objectif est d'intégrer l'IA aux activités du quotidien. Grâce à son cadre de développement open source TuyaOpen et à ses moteurs universels d'agents IA, dont la plateforme de développement d'agents d'intelligence artificielle, Tuya intègre des capacités d'intelligence artificielle multimodales afin de réduire les obstacles au développement de l'IA, de promouvoir efficacement la réalisation de modes de vie fondés sur l'IA et d'accélérer l'intégration de l'IA dans le monde physique. Tuya propose des solutions innovantes d'IA physique pour les appareils intelligents, les applications commerciales et les développeurs industriels grâce à ses capacités de cloud computing et d'intelligence spatiale. La société fournit également un écosystème AIoT mondial complet, ouvert et neutre. Cette approche favorise l'émergence d'une communauté mondiale de développeurs dynamiques, composée de marques, d'équipementiers, d'agents IA, d'intégrateurs de systèmes et d'éditeurs de logiciels indépendants, qui collaborent pour créer des écosystèmes de solutions intelligentes incarnant les principes de durabilité, de sécurité, d'efficacité, d'agilité et d'ouverture.

Au 31 mars 2026, la plateforme de développement de l'IA de Tuya comptait plus de 1 970 000 développeurs d'IA enregistrés dans plus de 200 pays et régions.

Pour en savoir plus, veuillez consulter : www.tuya.com

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