Das auf Tuya-Technologie basierende Unternehmen Conow feiert auf der Intersolar Europe 2026 mit seinem KI-nativen Portfolio für Heimenergie sein großes Debüt in Europa

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Das Debüt erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Europa mit großen Schritten in das Zeitalter der KI-gestützten autonomen Energie eintritt, in dem herkömmliche Speicherhardware allein den wachsenden Bedarf an echter Energieunabhängigkeit im Haushalt nicht mehr decken kann. Deutschland – der fortschrittlichste Markt der Region für dezentrale Energie mit weit verbreiteter Nutzung von Balkon-Solaranlagen, dynamischer Preisgestaltung und aufstrebenden Flexibilitätsmärkten – bietet Conow eine ideale Ausgangsbasis, um das Energieversorgungssystem für Privathaushalte neu zu definieren und es von isolierten Geräten hin zu einem intelligenten Netzwerk zu verlagern, das es jedem Haushalt ermöglicht, seine eigene Energie zu überwachen, zu optimieren und schließlich zu monetarisieren.

Auf der Intersolar Europe präsentierte Conow ein umfassendes Portfolio, das darauf ausgelegt ist, Energieautonomie für jeden Haushalt – von Wohnungen bis hin zu Villen – zugänglich zu machen, und stieß dabei auf großes Interesse bei Branchenexperten und Besuchern vor Ort:

Serie Lyra 2500 – Deutschlands erstes drahtloses, skalierbares Balkon-Solar-Speichersystem. Die Serie umfasst:

Lyra 2500 Pro : Ein leistungsstarkes Multi-MPPT-System für den Einsatz im gesamten Haushalt

: Ein leistungsstarkes Multi-MPPT-System für den Einsatz im gesamten Haushalt Lyra 2500 AC: Eine leichte, wechselstromgekoppelte Lösung zur nahtlosen Integration in bestehende Systemerweiterungen

Atlas 6000 AC – ein 3-kW/6-kWh-Wechselstrom-Plug-in-System mit der einzigartigen Fähigkeit, über PowerSync auf eine dreiphasige Stromversorgung skaliert zu werden, und das gleichzeitig ein vorausschauendes Management per KI in Echtzeit sowie eine native Integration mit Tuya und Home Assistant ermöglicht.

PowerSync – eine dreiphasentaugliche Energieplattform mit einer Leistung von bis zu 12 kW, integrierter 11-kW-Ladestation für Elektrofahrzeuge und Notstromschutz in weniger als 10 Millisekunden – angetrieben von Edge-nativer KI, die auch ohne Cloud-Verbindung intelligent weiterarbeitet.

Nova Air – ein einphasiges All-in-One-Energiespeichersystem für Privathaushalte mit einem flexiblen, stapelbaren modularen Design, das sich auf bis zu 30 kWh pro Turm skalieren lässt und durch eine 10-jährige Garantie sowie eine Betriebslebensdauer von 15 Jahren abgesichert ist.

CoreX – ein KI-gestütztes Home Energy Gateway, das lokale KI, dynamische Tarifoptimierung, markenübergreifende Gerätekoordination und Smart-Grid-Fähigkeit in einer autonomen Energieplattform vereint.

Hinter den Produkten steht die von Conow entwickelte AirMesh™-Technologie, die eine drahtlose Parallelschaltung und koordinierte Steuerung von bis zu 10 Einheiten ermöglicht – ohne die komplexe Verkabelung, EMS von Drittanbietern oder professionelle Installation, die herkömmliche Mehrfachsysteme erfordern. Haushalte können die Speicherkapazität frei erweitern und die Einheiten im gesamten Haus positionieren, wobei jede Einheit eine lokale Notstromversorgung für nahegelegene kritische Verbraucher wie Kühlschränke, Home-Office-Geräte oder medizinische Geräte bereitstellt, und zwar ganz ohne Abhängigkeit von zentralen Wechselrichtern.

Das Herzstück dieses Ökosystems ist Conow AIX, auch bekannt als die Conow Energy Intelligence Platform – eine übergeordnete KI-Orchestrierungs-Engine, die für fortschrittliche Energieoptimierung, dynamisches Tarifmanagement, PV-Prognosen und die nahtlose Koordination von Wärmepumpen, EV-Ladegeräten und Smart-Home-Geräten zuständig ist. Mit Kosteneinsparungen von bis zu 76 % bei über 6.000 Smart-Device-Modellen begleitet sie Haushalte auf ihrem Weg vom Sparen zum Verdienen – und verwandelt dezentrale Energieanlagen in eine Wertquelle statt in eine Kostenstelle.

„Bei der Zukunft der Energieversorgung im Haushalt geht es nicht nur um die Speicherung von Strom. Es geht darum, jeden Haushalt in die Lage zu versetzen, zu einem intelligenten Energieknotenpunkt zu werden – fähig, Energie autonom zu optimieren, zu koordinieren und schließlich zu monetarisieren. Mit diesem Portfolio und Conow AIX bringen wir Energieintelligenz auf Versorgungsniveau in die Haushalte", sagte Daisy Yang, Vice President of Product bei Conow.

Am 23. Juni, dem Eröffnungstag der Intersolar Europe, veranstaltete Conow „Conow Open", einen Branchensalon, der europäische Energieexperten und Partner zusammenbrachte, um KI-basierte Energieautonomie zu erörtern. Auf dem Programm standen Keynote-Vorträge, eine Rede mit Einblicken in die Branche und die Premiere von Conow AIX sowie eine Zeremonie zur Unterzeichnung strategischer Partnerschaften und zur Zertifizierung.

Im Rahmen der Veranstaltung unterzeichnete Conow Partnerschaftsvereinbarungen mit Kunden wie ELEKTRAMAT, der Tepto GmbH, der Weecoo GmbH und der Flexisolar GmbH. Dadurch können die KI-basierten Energielösungen und bewährten Technologien von Conow mit der Marktführerschaft und den Ressourcen der Partner in Deutschland und den Niederlanden kombiniert werden, um die Einführung KI-basierter Energieversorgungssysteme für Privathaushalte in ganz Europa und darüber hinaus zu beschleunigen.

„KI spielt eine wichtige Rolle dabei, das Solarenergiemanagement effizienter zu gestalten. Mit Blick auf die Zukunft wird Tepto auf unserer Zusammenarbeit mit Conow im Bereich der KI-gestützten Energieintelligenz aufbauen, um den Nutzen und Komfort für die Nutzer zu maximieren und so europäischen Haushalten die Möglichkeit zu geben, aktiv an der intelligenten Energierevolution teilzuhaben und davon zu profitieren", sagte Tobias Wiebe, Business Strategy Manager bei Tepto.

Conow nutzt die globale AIoT-Infrastruktur von Tuya in über 200 Ländern und Regionen und vereint dabei 15 Jahre Branchenerfahrung, mehr als 200 innovative Kernpatente sowie vier globale Forschungs- und Entwicklungszentren. Die Präsentation auf der Intersolar Europe markiert einen bedeutenden Schritt in Conows europäischer Offensive zum Aufbau einer KI-basierten Energieinfrastruktur für Privathaushalte und zur Bereitstellung intelligenter, autonomer Energie für Haushalte auf dem gesamten Kontinent – wodurch die Energieversorgung im Haushalt von einer passiven Versorgung zu einem aktiv verwalteten, kontinuierlich optimierten System wird und jeder Nutzer echte Energiefreiheit genießen kann.

Informationen zu Tuya Smart

Tuya Smart (NYSE: TUYA; HKEX: 2391) ist ein weltweit führender Anbieter von KI-Cloud-Plattformdiensten, der sich dafür einsetzt, KI in den Alltag zu integrieren. Durch sein Open-Source-Entwicklungsframework TuyaOpen und universelle KI-Agent-Engines, einschließlich der KI-Agent-Entwicklungsplattform, integriert Tuya multimodale KI-Funktionen, um Hindernisse für die KI-Entwicklung abzubauen, die Verwirklichung eines KI-gesteuerten Lebensstils effizient voranzutreiben und die Integration von KI in die physische Welt zu beschleunigen. Tuya bietet innovative physische KI-Lösungen für intelligente Geräte, kommerzielle Anwendungen und Entwickler in der Industrie durch seine Cloud-Computing- und räumlichen Intelligenzfunktionen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen ein vollständiges, offenes und neutrales globales AIoT-Ökosystem. Dieser Ansatz fördert eine lebendige globale Entwickler-Community, die sich aus Marken, OEMs, KI-Agenten, Systemintegratoren und unabhängigen Softwareanbietern zusammensetzt, die zusammenarbeiten, um intelligente Lösungsökosysteme zu schaffen, die die Prinzipien der Nachhaltigkeit, Sicherheit, Effizienz, Agilität und Offenheit verkörpern.

Am 31. März 2026 zählte die Tuya AI Developer Platform über 1.970.000 registrierte KI-Entwickler aus mehr als 200 Ländern und Regionen.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.tuya.com

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