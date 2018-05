ConsenSys revela Kaleido em colaboração com Amazon Web Services para simplificar a adoção de blockchain empresarial

De acordo com a pesquisa com diretores de informação (CIO) de 2018 da Gartner, dos 3.138 CIOs entrevistados, "apenas 1% indicou qualquer tipo de adoção de blockchain dentro de suas organizações".

Embora organizações entre diversas indústrias estejam avaliando cada vez mais o blockchain, muitos só agora estão confrontando o fato de que há obstáculos significativos para implementar a tecnologia. Por exemplo, uma rede de blockchain real requer uma infraestrutura de TI compartilhada por todas as partes envolvidas, o que tem se comprovado difícil e dispendioso. Muitos dos primeiros a adotar gastaram milhões de dólares, além de meses ou até anos escrevendo milhares de linhas de código personalizado, apenas para empacar ou abandonar os projetos inteiramente.

Steve Cerveny, fundador da Kaleido, declarou: "Se o blockchain não se tornar drasticamente mais fácil de usar, as empresas terão que voltar atrás em seus investimentos e nossa sociedade será muito lenta em perceber a promessa significativa do blockchain. Nós projetamos a plataforma Kaleido do zero com novas experiências de usuário e ferramentas para simplificar radicalmente toda a jornada empresarial. Essa Nuvem de Blockchain Empresarial tudo em um muda a equação econômica de um projeto de blockchain empresarial. Ao oferecer uma solução integral muito além de scripts ou modelos do tipo faça você mesmo, a Kaleido acelera significativamente os ciclos de desenvolvimento e implementação e diminui drasticamente os custos operacionais. O que a força de vendas fez pelas CRMs (Gestão de Relacionamento com os Clientes), a Kaleido fará para o blockchain."

A Kaleido dinamiza o processo de erguer redes de blockchains seguras e com permissão, sem sacrificar a capacidade de personalizar o ambiente. Essas redes oferecem todos os benefícios da tecnologia de blockchain subjacente mantendo, ao mesmo tempo, os níveis necessários de robustez, segurança e desempenho. A plataforma receber organizações membro com facilidade e distribui a propriedade e controle da rede entre eles de acordo com políticas governantes definidas e acordadas que entram automaticamente em vigor.

A Kaleido integra com exclusividade a maior segurança e diversificação do blockchain público, ou mainnet Ethereum, a empresas que roda cadeias privadas na plataforma. Ao "ancorar" permanentemente a cadeia privada ao blockchain público por meio de Kaleido Relay, uma rede de empresa pode reduzir ainda mais o risco de um conluio posterior permanecer despercebido. A ancoragem pode ocorrer automaticamente em pontos de verificação regulares para proporcionar "prova de finalização de ajuste" sobre todas as transações, bem como demanda por eventos específicos como uma negociação de alto valor. Por exemplo, quando um novo membro entra no grupo por meio de uma política de votação imposta sobre a cadeia privada, uma prova irrefutável dessa decisão pode ser escrita à cadeia pública incluindo assinaturas e carimbos de hora e tempo. Ao fazer isso, qualquer chance de disputas de terceiros sobre membresia é eliminada.

Cerveny acrescenta: "Blockchains públicos e privados têm evoluído grandemente de maneira independente nos últimos dois anos. Nós sabíamos que uma plataforma da próxima geração deve se concentrar na convergência entre os dois. A Kaleido está unindo-as de maneira valiosa e significativa para as empresas. E é essencial para nossa missão que estejamos ampliando as fronteiras nesta área e facilitando realmente a entrada de empresas."

A Kaleido é a primeira Blockchain do tipo Software como Serviço (SaaS) disponível no AWS Marketplace e está acessível em diversas Regiões AWS em todo o mundo.

"Estamos empolgados em ver serviços inovadores sendo desenvolvidos pela ConsenSys dentro desse espaço emergente", declarou Joshua Hofmann, diretor-administrativo e líder global, parcerias de software, Amazon Web Services, Inc. "A Kaleido está tornando o blockchain mais acessível e fácil de usar para nossos clientes e até mais rápido de conectar com segurança suas soluções de blockchain para o restante da frota de serviços da AWS. Isso cria uma experiência sem atrito e dinamiza a integração com serviços AWS adicionais que nossos clientes geralmente alavancam ao implementar soluções de Blockchain."

A Kaleido é a primeira plataforma de blockchain a utilizar a Ethereum, a plataforma de contrato inteligente mais comprovada no mercado atualmente. O serviço oferece a capacidade de alternar entre configurações do protocolo Ethereum subjacente. Por exemplo, há vários algoritmos de consenso (RAFT, POA e IBFT) entre os quais os usuários podem alternar ao configurarem pacotes Quorum e Geth.

A ConsenSys é membro fundadora da Enterprise Ethereum Alliance, um grupo de mais de 500 organizações dedicado a garantir que a Ethereum satisfaz as necessidades específicas das empresas.

"A Enterprise Ethereum Alliance é uma comunidade ampla e vibrante", declarou Ron Resnick, diretor executivo da Enterprise Ethereum Alliance. "A união da ConsenSys e AWS para proporcionar um serviço Ethereum Empresarial para a próxima geração é um agente de mudança."

A Kaleido já foi calmamente testada de maneira piloto por vários consórcios. Justo Ortiz, presidente do Conselho do UnionBank, declarou: "Nossa equipe foi inspirada a tirar proveito do blockchain a fim de alcançar mais lugares entrando em nossas comunidades rurais nas Filipinas. Muitas pessoas ainda são financeiramente excluídas e estamos buscando mudar isso. Em parceria com a ConsenSys e rodando uma plataforma Kaleido, aceleramos com sucesso o Project i2i em modo piloto ativo sem a complexidade e custo de iniciar do zero."

Joseph Lubin, cofundador da Ethereum e fundador da ConsenSys, acrescenta: "Agora estamos entrando em uma nova era de acesso simples e inclusivo à tecnologia blockchain que sobressai às ofertas para avançar com mais solidez e com mais relações comerciais colaboradoras anteriormente fora de alcance. A Kaleido é a primeira plataforma a simplificar radicalmente e acelerar o uso de blockchain por empresas em todas as indústrias. Ela também representa o primeiro uso em "modo dual" da Ethereum, permitindo sistemas permissivos baseados em Ethereum para conectar-se com o público, bem como Ethereum sem permissão, a fim de alcançar um elemento de confiança que antes era inatingível. Isso pode ser considerado o principal vínculo fabricado na internet de blockchains."

A Kaleido já está disponível e pode ser acessada no AWS Marketplace visitando https://aws.amazon.com/marketplace.

Para saber mais ou experimentar a Kaleido, acesse http://www.kaleido.io

Mais sobre a ConsenSys

A ConsenSys é uma formação global de tecnólogos e empresários que desenvolvem a infraestrutura, aplicações e melhores práticas a fim de ativar um mundo descentralizado. A "central" ConsenSys coordena, incuba, acelera e semeia empreendimentos "do eixo" por meio de desenvolvimento, compartilhamento de recursos, investimentos e a formação de joint ventures. A ConsenSys está dedicada ao crescimento do ecossistema de blockchain baseado em Ethereum por meio de vários domínios, incluindo a ConsenSys Solutions, ConsenSys Capital, ConsenSys Labs, e ConsenSys Academy. Para mais informações, acesse www.ConsenSys.net.

FONTE ConsenSys

