En collaboration avec Amazon Web Services, ConsenSys dévoile Kaleido, destiné à simplifier l'adoption des chaînes de blocs pour entreprises

D'après le sondage Gartner CIO 2018 auprès de 3 138 directeurs de l'informatique (CIO), « seul 1 % d'entre eux indique une adoption sous une forme ou une autre des chaînes de blocs au sein de leurs organisations. »

Bien que les organisations sur un vaste ensemble d'industries soient de plus en plus en train d'évaluer les chaînes de blocs, nombreuses sont celles qui aujourd'hui sont confrontées à la réalité d'obstacles significatifs si elles cherchent à embrasser la technologie. Par exemple, un réseau actif de chaînes de blocs exige une infrastructure partagée de TI entre toutes les parties concernées, ce qui s'avère difficile et coûteux. Ceux qui se sont tournés de bonne heure vers les 'blockchains' ont dépensé des millions de dollars et des mois, voire des années à écrire des milliers de lignes de codes personnalisés pour se retrouver au point mort ou complètement abandonner leurs projets.

Steve Cerveny, fondateur de Kaleido, a fait observer : « Si les chaînes de blocs ne deviennent pas beaucoup plus faciles à utiliser, les entreprises seront obligées de retirer leurs investissements et notre société sera beaucoup trop lente à réaliser la promesse significative représentée par les chaînes de blocs. Nous avons conçu la plateforme Kaleido à partir de zéro avec de nouvelles expériences d'utilisateurs et de nouveaux outils afin de simplifier de façon radicale tout le parcours de l'entreprise. Ce nuage de chaînes de blocs pour entreprises tout-en-un change l'équation économique d'un projet de chaînes de blocs pour une entreprise. En offrant une solution allant au-delà des scripts ou des modèles à faire soi-même, Kaleido accélère nettement les cycles de développement et de déploiement, et les coûts opératoires se trouvent considérablement abaissés. Ce que Salesforce a apporté à la GRC, Kaleido le fera pour la chaîne de blocs. »

Kaleido rationalise le processus de mise en place de réseaux de chaînes de blocs sûrs, autorisés sans sacrifier la capacité de personnaliser l'environnement. Ces réseaux offrent tous les avantages de la technologie sous-jacente des chaînes de blocs tout en maintenant les niveaux nécessaires de robustesse, de sécurité et de performance. La plateforme prend à bord les organisations membres avec facilité et elle distribue entre elles la possession et le contrôle du réseau selon des politiques de gouverne définies et convenues, lesquelles sont automatiquement mises en application.

Kaleido intègre de façon unique la sécurité et la diversification plus grandes de la chaîne de blocs publique ou du réseau principal Ethereum pour les entreprises exécutant des chaînes privées sur la plateforme. En « ancrant » de façon permanente la chaîne privée à la chaîne de blocs publique par l'intermédiaire du relais de Kaleido, un réseau de sociétés pourra réduire encore plus le risque qu'une collusion a posteriori passe inaperçue. L'ancrage peut se produire de façon automatique à des points de contrôle régulier afin de fournir une plus grande « preuve de règlement définitif » sur toutes les transactions, de même qu'à la demande pour des événements spécifiques portant par exemple sur des transactions de valeur élevée. Ainsi, lorsqu'un nouveau membre rejoint le groupe par le biais d'un vote de politique exécuté sur la chaîne privée, une preuve irréfutable de cette décision peut être écrite sur la chaîne publique en y incluant signatures et estampilles temporelles. En procédant de cette manière, toute possibilité de litige avec des homologues sur l'adhésion est éliminée.

Cerveny a ajouté : « Les chaînes de blocs publiques et privées évoluent de façon largement indépendante depuis ces deux dernières années. Nous savons qu'une plateforme de nouvelle génération doit se concentrer sur la convergence entre ces deux types de chaînes. Kaleido les rassemble selon une démarche précieuse et pleine de sens pour les entreprises. En étant fidèles à notre mission, nous repoussons les limites dans ce domaine et nous faisons en sorte qu'il soit vraiment facile pour les entreprises de venir y puiser. »

Kaleido est le premier logiciel en tant que service (SaaS) pour chaînes de blocs qui soit disponible sur AWS Marketplace et il est accessible dans de multiples régions d'AWS autour de la planète.

« Nous sommes enthousiastes de voir de nouveaux services novateurs édifiés par ConsenSys à l'intérieur de cet espace émergent, » a déclaré Joshua Hofmann, directeur général et responsable mondial de partenariats de logiciels chez Amazon Web Services, Inc. « Kaleido rend les chaînes de blocs plus accessibles et plus faciles à utiliser pour nos clients, et leurs chaînes de blocs se connectent aussi plus rapidement en sécurité au reste de la flotte de services d'AWS. Ceci crée une expérience sans heurts et rationalise l'intégration à d'autres services d'AWS dont notre clientèle tire souvent parti lorsqu'elle déploie des solutions de chaînes de blocs. »

Kaleido est la première plateforme de chaînes de blocs pour entreprise qui utilise Ethereum, plateforme de contrats ayant fait ses preuves comme étant la plus intelligente sur le marché aujourd'hui. Le service offre la possibilité de basculer entre configurations dans le cadre du protocole Ethereum sous-jacent. Il y a par exemple plusieurs algorithmes de consensus (RAFT, POA et IBFT) que les utilisateurs peuvent permuter lorsqu'ils configurent les progiciels Quorum et Geth.

ConsenSys est un membre fondateur de l'Enterprise Ethereum Alliance, un groupe qui rassemble actuellement plus de 500 organisations se consacrant à assurer qu'Ethereum réponde aux besoins spécifiques des sociétés.

« L'Enterprise Ethereum Alliance est une communauté vaste et vibrante, » a souligné Ron Resnick, directeur exécutif d'Enterprise Ethereum Alliance. « L'union de ConsenSys et d'AWS pour livrer un service d'entreprise de nouvelle génération sur Ethereum va changer la donne. »

Kaleido a déjà été tranquillement piloté par plusieurs consortiums. Justo Ortiz, président du conseil d'administration d'UnionBank a affirmé : « Notre équipe a été inspirée d'exploiter la chaîne de blocs pour pouvoir atteindre nos communautés rurales plus éloignées aux Philippines. De nombreuses personnes restent exclues financièrement et nous sommes en train d'explorer comment changer ceci. En partenariat avec ConsenSys et en exploitant la plateforme Kaleido, nous avons réussi à accélérer le Projet i2i et à le faire passer en phase pilote active sans la complexité et le coût de tout commencer à partir de zéro. »

Joseph Lubin, cofondateur d'Ethereum et fondateur de ConsenSys a ajouté : « Nous entrons à présent dans une ère nouvelle d'accès simple et inclusif à la technologie de la chaîne de blocs, où l'on coupe à travers tout le battage pour faire progresser des relations d'entreprises plus fortes, plus collaboratives, et qui auparavant étaient hors de portée. Kaleido est la première plateforme qui simplifie et accélère radicalement l'utilisation des chaînes de blocs par les sociétés sur l'ensemble de toutes les industries. Elle représente également le premier « mode double » d'utilisation d'Ethereum en activant des systèmes privés, autorisés, basés sur Ethereum afin de les raccorder sur l'Ethereum public, sans autorisations et en parvenant à un élément de loyauté impossible à atteindre jusqu'alors. Ceci peut être envisagé comme étant le premier lien majeur forgé dans l'internet des chaînes de blocs. »

Kaleido est disponible aujourd'hui et il est possible d'y accéder sur AWS Marketplace en visitant https://aws.amazon.com/marketplace.

Pour en apprendre davantage ou pour essayer Kaleido, visiter http://www.kaleido.io

Davantage sur ConsenSys

ConsenSys est une formation mondiale de technologues et d'entrepreneurs édifiant les infrastructures, les applications et les meilleures pratiques afin de faciliter un monde décentralisé. La « plaque tournante » de ConsenSys coordonne, fait incuber, accélère et fait naître des entreprises « verbales » à travers le développement, le partage de ressources, les investissements et la constitution de coentreprises. ConsenSys se consacre à la croissance de l'écosystème de chaînes de blocs reposant sur Ethereum passant par divers domaines, dont ConsenSys Solutions, ConsenSys Capital, ConsenSys Labs et ConsenSys Academy. Pour davantage d'informations, veuillez visiter www.ConsenSys.net.

