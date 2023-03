Consip fait appel à la technologie DXC pour la numérisation de l'administration publique italienne

Fait partie de l'accord-cadre pluriannuel de plus de 500 millions d'euros

DXC fournira des services de cloud, d'applications et d'infrastructure pour soutenir le Plan national italien de relance et de résilience (PNRR)

ROME, Italie, 30 mars 2023 /PRNewswire/ -- DXC Technology (NYSE: DXC), l'une des principales entreprises mondiales de services technologiques figurant du Fortune 500, a signé un contrat avec Consip pour transformer numériquement les administrations publiques dans l'ensemble du secteur public italien.

Consip est le service des achats du ministère italien de l'Économie et des Finances (MEF). Il opère comme organisme central d'achat de l'Italie, soutenant les organisations gouvernementales dans leurs activités d'achat et aidant à diriger des projets de transformation complexes et innovants.

Avec trois contrats distincts, DXC a été choisi aux côtés d'une sélection de fournisseurs de services technologiques pour accélérer la numérisation des services du secteur public afin de maximiser la valeur pour les citoyens italiens. Ces contrats s'inscrivent dans le cadre du Plan national italien de relance et de résilience (PNRR), qui investit dans la numérisation et l'innovation pour faire en sorte que l'Italie devienne plus durable, résiliente et prête à relever les futurs défis économiques et sociaux après la pandémie de COVID-19.

L'accord, qui prend effet en 2023, couvre les domaines suivants :

Gestion des systèmes pour les centres de traitement de données de l'administration publique

DXC fournira l'infrastructure et le réseau informatiques, ainsi que les services de sécurité essentiels à la mission dans le cadre des projets du PNRR. DXC utilisera son expertise pour gérer et développer des systèmes complexes de cloud hybride. L'accord comprend la gestion opérationnelle de l'infrastructure des centres de données et la surveillance à distance 24 h/24 et 7 j/7 pour aider les organisations gouvernementales à visualiser, évaluer et prioriser les investissements en cybersécurité.

Services d'applications cloud et PMO

DXC et neuf fournisseurs de services informatiques seront chargés de migrer les administrations publiques vers le cloud, de renforcer la capacité à mettre en œuvre des services numériques dans toute l'Italie et d'améliorer les expériences des citoyens. Grâce à l'approche Cloud Right de DXC, les organisations gouvernementales bénéficieront de solutions hybrides personnalisées pour une valeur maximale, ce qui permettra d'accélérer la rapidité des services et de réduire les coûts.

Santé numérique

DXC dirigera et gérera la transformation numérique du secteur de la santé publique italienne. La santé est un secteur stratégique pour l'Italie, les avancées technologiques étant au centre de la qualité de vie et de l'expérience médicale de chaque citoyen. DXC s'appuiera sur son expérience dans ce secteur pour aider les organisations de soins de santé à fonctionner plus efficacement grâce à un large portefeuille de solutions comprenant du conseil et des plateformes de technologie innovantes.

« Ces accords avec Consip démontrent notre engagement à soutenir l'infrastructure nationale italienne dans une phase cruciale de sa transformation numérique », a déclaré Eugenio Maria Bonomi, directeur général de DXC Technology Italia.

« Le secteur public a un volume de données, d'applications et de systèmes qui ne cessent de croître et qui doivent être soigneusement gérés, a ajouté Nicola Mangia, directeur général du secteur public italien de DXC Technology. Nous sommes fiers de fournir l'infrastructure technologique sécurisée, fiable et innovante qui constitue le pilier des services numériques pour les citoyens italiens. »

