Líderes, instituciones financieras y empresarios del sur de Florida se reúnen para resaltar el impacto económico de la educación financiera

FR. LAUDERDALE, Florida, 9 de abril de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Consolidated Credit organizó su Desayuno anual del Mes de la Educación Financiera, que reunió a bancos, cooperativas de crédito, líderes municipales, funcionarios electos, dueños de negocios y socios sin fines de lucro para celebrar el tema de este año: "El negocio de la comunidad".

El evento destacó el papel vital que desempeña la educación financiera en el fortalecimiento de las familias, el empoderamiento de los empresarios y el impulso de la resiliencia económica a largo plazo.

Consolidated Credit celebra el mes de la educación financiera con el desayuno "El negocio de la comunidad". Consolidated Credit organizó su Desayuno anual del Mes de la Educación Financiera, que reunió a bancos, cooperativas de crédito, líderes municipales, funcionarios electos, propietarios de negocios y socios sin fines de lucro para celebrar el tema de este año: "El negocio de la comunidad". Speed Speed

"Para nosotros, la educación financiera es más que educación, es infraestructura económica", dice Sandra Tobon, Directora de Alcance Comunitario de Consolidated Credit. "Cuando las familias obtienen estabilidad financiera, las empresas crecen. Cuando los empresarios entienden el crédito, las comunidades crean riqueza. Ese es el negocio de la comunidad ".

Durante el evento, Consolidated Credit destacó varias iniciativas clave del año pasado, que incluyen:

Participación en la celebración de proclamación de la Iniciativa de Emprendedores Hispanos

Talleres centrados en ayudar a los propietarios de pequeñas empresas a pasar del crédito personal al crédito comercial

Asociaciones con fundaciones comunitarias para ampliar el acceso a la educación financiera

Colaboración con la Universidad de Miami y SCORE Broward para apoyar a empresarios y propietarios de pequeñas empresas de habla hispana

El evento también reconoció a los socios y patrocinadores de la comunidad cuyo apoyo continúa haciendo posible este trabajo, incluidos City National Bank, Valley Bank, Third Federal Savings and Loan, Wells Fargo, Truist Bank, Comerica, First Bank, Optimum Bank, Citi Bank y United Way of Broward County. Su compromiso continuo ha desempeñado un papel clave en ayudar a las personas y familias a avanzar hacia una mayor estabilidad e independencia financiera.

"La educación financiera se vuelve poderosa cuando se vuelve colaborativa", dice April Lewis-Parks, directora de Educación Financiera de Consolidated Credit. "Juntos, no solo estamos enseñando educación financiera, sino que estamos construyendo resiliencia económica".

La organización también presentó KOFE: Knowledge of Financial Education, su plataforma escalable de bienestar financiero que brinda a empleadores, cooperativas de crédito y municipios coaching a pedido, herramientas digitales, seminarios web y evaluaciones financieras.

"KOFE permite a las instituciones ofrecer educación financiera durante todo el año con un impacto medible", dice Ana María Ceballos, gerente de relaciones de KOFE. "Fortalece la estabilidad de la fuerza laboral, profundiza la participación de los miembros y apoya una reinversión significativa en la comunidad".

Consolidated Credit presentó con orgullo la Beca de Educación Financiera Barry Rothman a dos estudiantes de último año de secundaria del Condado de Broward, que fue posible gracias al City National Bank y en asociación con United Way del Condado de Broward, la Fundación Crockett, Hispanic Unity of Florida y el Centro FLITE, todos los cuales comparten el compromiso de promover la educación financiera temprana y la estabilidad financiera a largo plazo.

Como novedad para este año, Consolidated Credit presentó la Hoja de ruta de confianza monetaria 2026, una guía práctica diseñada para ayudar a las personas y las familias. La hoja de ruta proporciona estrategias estructuradas para generar ahorros, administrar deudas, fortalecer el crédito y aumentar la confianza financiera.

Acerca de Consolidated Credit

Consolidated Credit es una organización sin fines de lucro dedicada a ayudar a las personas y las familias a superar los desafíos financieros a través de la educación, el asesoramiento y las asociaciones comunitarias. Durante más de 30 años, la organización ha proporcionado programas de educación financiera, asesoramiento sobre vivienda, servicios de gestión de deudas y soluciones de bienestar financiero en el lugar de trabajo en todo el país.

Video - https://www.youtube.com/watch?v=NZubMWixrOE

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FUENTE Consolidated Credit