Los ingresos han aumentado un 22 %. Pero la deuda de las tarjetas de crédito ha aumentado un 54 %, según los nuevos datos de crédito consolidados

Abril es el Mes de la Educación Financiera y este año el enfoque es la creciente brecha entre las ganancias y la deuda, y su impacto en los hogares estadounidenses

FORT LAUDERDALE, Florida, 31 de marzo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Durante el Mes de la Educación Financiera, los nuevos datos de Consolidated Credit revelan una tendencia preocupante: mientras que los estadounidenses ganan más, la deuda de sus tarjetas de crédito aumenta a un ritmo mucho más rápido, lo que aumenta la presión sobre las finanzas de los hogares en todo el país.

Según Consolidated Credit, una de las agencias de asesoría crediticia más grandes y antiguas del país, los consumidores que se inscriben en su Programa de Gestión de Deudas han visto aumentar sus ingresos en un 22 % desde 2016. Sin embargo, durante ese mismo período, los saldos de sus tarjetas de crédito han aumentado en un 54 %, más del doble del ritmo de crecimiento de los ingresos.

Al mismo tiempo, los préstamos se han vuelto significativamente más caros. La tasa de interés promedio de las tarjetas de crédito ha aumentado del 12.35 % en 2016 al 19.58 % en la actualidad, y muchas personas tienen APR de hasta el 27 %. Como resultado, la proporción de ingresos necesarios para gestionar la deuda de tarjetas de crédito ha aumentado del 36,72 % en 2016 al 45,91 % a finales de 2025, un aumento de casi 10 puntos porcentuales.

Estas tendencias se alinean con datos nacionales más amplios. Según el Banco de la Reserva Federal de Nueva York, la deuda total de tarjetas de crédito de EE. UU. ha alcanzado un récord de $ 1.28 billones, lo que contribuye a la deuda total de los hogares de $ 18.8 billones. Al mismo tiempo, las tasas de morosidad de las tarjetas de crédito han aumentado considerablemente en los últimos años, especialmente entre los hogares de bajos ingresos, lo que indica una creciente dificultad para mantenerse al día con los pagos.

"La gente lo está sintiendo financieramente y también lo está sintiendo mental y emocionalmente", dice April Lewis-Parks, Directora de Educación Financiera de Consolidated Credit. "Las personas están bajo estrés y nos dicen que sufren de ansiedad y noches de insomnio vinculadas al dinero".

Informes recientes muestran que más de 100 millones de consumidores no pueden pagar los saldos de sus tarjetas de crédito en su totalidad cada mes, mientras que los gastos diarios, como los comestibles, siguen siendo una fuente importante de estrés en todos los niveles de ingresos.

"Los últimos 10 años han sido una montaña rusa para la economía estadounidense, pero ha sido en su mayoría cuesta abajo para el consumidor promedio", agrega Lewis-Parks. "Con la inestabilidad global elevando los costos y continuando las presiones inflacionarias, este podría ser el momento más difícil para los presupuestos de los hogares. Muchas familias ya han resistido una recesión, una pandemia y una inflación récord, este puede ser el punto de inflexión ".

Mes de la Educación Financiera: Es hora de tomar el control

Abril es el Mes de la Educación Financiera, y sirve como un recordatorio fundamental de que administrar el dinero hoy requiere más que solo presupuestar: requiere comprender cómo manejar la deuda, desarrollar la resiliencia y recuperar el control.

Para apoyar a los consumidores, Consolidated Credit ofrece un recurso educativo gratuito: The 2026 Money Confidence Roadmap https://www.consolidatedcredit.org/library/2026-money-confidence-roadmap/ La hoja de ruta proporciona una guía trimestral clara y paso a paso para:

Reducción del estrés financiero

Cómo mejorar el crédito

Hacer que la deuda sea más manejable

Fomento de la confianza financiera a largo plazo

"Los estadounidenses han resistido mucho, pero este momento exige acción", dice Lewis-Parks. "Si la deuda está aumentando más rápido que los ingresos, la solución no es esperar, sino tomar el control, hacer un plan y comenzar a cambiar las cosas hoy". Los consumidores pueden recibir un presupuesto gratuito y un análisis de deudas de asesoramiento certificado llamando al 800-SAME-ME-2.

Acerca de Consolidated Credit

Consolidated Credit es una de las organizaciones de asesoría crediticia sin fines de lucro más grandes del país, que ayuda a las personas y familias a superar las deudas y lograr la estabilidad financiera a través de programas de educación, asesoría y gestión de deudas.

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FUENTE Consolidated Credit