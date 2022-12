Construire un partenariat numérique vert entre la Chine et l'Europe pour transformer l'avenir du développement durable mondial

TAICANG, Chine, 15 décembre 2022 /PRNewswire/ -- La Conférence 202 sur le développement durable vert et le Forum de haut vol Chine-UE sur le développement durable ont eu lieu les 10 et 11 décembre à Taicang, dans la province du Jiangsu, afin de promouvoir la coopération entre la Chine et l'UE dans les domaines du climat et du développement durable. La conférence a été animée conjointement par l'Institut des affaires étrangères du peuple chinois et la Société chinoise de l'économie industrielle, et organisée par le Bureau de coopération Chine-UE sur la neutralité carbone (CECCO) et le Centre de coopération économique et technologique internationale du ministère de l'Industrie et des Technologies de l'information.

1 Opening remarks by Mr. Xie Zhenhua, China's Special Envoy on Climate Change; Mr. Laurent Fabius, President of the Constitutional Council of France, President of the Paris Climate Change Conference and former Prime Minister of France; Mr. Frans Timmermans, Executive-Vice President of the European Commission; Ms. Mary Robinson, Chair of the Elders and former Irish President; Ms. Teresa Ribera Rodríguez, Vice President of the Government of Spain and Minister for Ecological Transition and Demographic Challenge; Mr. Wang Chao, President of Chinese People’s Institute of Foreign Affairs; Ms. Laurence Tubiana, CEO of European Climate Foundation; Mr. Zhang Ji, Chairman of China Society of Industrial Economics (Moderator) Keynote speeches by Mr. Xin Guobin, Vice Minister of Industry and Information Technology of China; Mr. Fang Wei, Deputy Governor of Jiangsu Province, China; Ms. Jennifer Morgan, Special Envoy for International Climate Action at the Federal Foreign Office of Germany; Mr. Zhang Chonghe, Chairman of China National Light Industry Council;, Mr. Zheng Xinli, Senior Expert of China-EU Carbon Neutrality Cooperation Office and Executive Chairman of China Green Sustainable Development Association Selected projects for 2022 include: Sino-German Ecopark; China-EU (Taicang) Green and Digital Innovation Cooperation Zone; Wuhan Jianghua Industry Development; ABB; Veolia; China Power International Development; China Railway Engineering Equipment Group; Grundfos; Beijing Gas; Beijing Capital Eco-Environment Protection Group; Northwestern Polytechnical University; PAN-CHINA Construction Group; SDIC Biotech Investment; EDF; Air Liquide; Harbin Institute of Technology; Schneider; Tangshan Guokong Science and Technology Innovation Group; RINA; Alfa Laval; Guangdong Hynn Technology; Advanced Soltech Renewable Energy; Ningbo Topcentral New Material; Hangzhou Wuhuan Technology; Celluno; Institute of Chongqing Southwest Low-Carbon Economy; InResST; China Renewable Energy Engineering Institute. The symposium was chaired by Ms. Zheng Hong, Director-General, Center for International Economic and Technological Cooperation, Ministry of Industry and Information Technology of China; Symposium speakers include Kaj Möller, President, Sweco International in Sweden; Xu Miao, Chief Coordinator, Sweco China; Ms. Xudan Song, Senior Executive Vice President, EDF China; Mr. Zhi Xiaoye, General Manager, Beijing Gas; Mr. Zhu Xiaoxun, Executive Vice President, Siemens Ltd., China, Head of Siemens Corporate Technology China; Mr. Xu Hao, Vice President, Tencent Sustainable Social Value; Mr. Zhou Yunjie, Chairman of the Board & CEO of Haier Group; Mr. Thomas Herzog, Professor of Technical University of Munich, Germany, Member of the United Nations International Institute of Architects; Ms. Li Yayun, CEO, Jingdong Digital Technology Group; Ms. Marja-Liisa Niinikoski, Managing Director, Finnish Textile and Fashion Association; Mr. Fan Wenzhong, Secretary of Party Committee and Chairman of Beijing Financial Holding Group; Mr. Ding Zhijun, Deputy Director-General, Department of Energy Conservation and Resources Utilization, Ministry of Industry and Information Technology of China (Moderator of Prepared Speech); Mr. Yang Zijian, Chief of Policy and Research of CECCO (Chair of Panel), Mr. Hu Weijiang, Mayor of Taicang, Jiangsu Province, China; Ms. Dang Zhen, Deputy Mayor of Wuhan City, Hubei Province, China; Mr. Sheng Yongjun, Executive Deputy Mayor of Sanya, Hainan Province, China; Mr. Kaj Möller, President of Sweco International in Sweden; Mr. Ulrik Raabjerg Søndergaard, Head of Insights, State of Green Denmark; Mr. Jiang Hao, Roland Berger Global Partner, Vice President of Greater China; Mr. Jonas Törnblom, Former President of Sweden-China Greentech Alliance; Mr. Tom Simpson, Managing Director for China, China-Britain Business Council; Mr. Luigi Fiato, Director, Industry APAC, RINA attending the China-Europe Carbon-Neutral City Forum (2022).

Sous le thème « Synergizing Green and Digital Transition & China's Practice », la Conférence a lancé les projets pilotes de coopération sino-européenne sur l'innovation en neutralité carbone. En outre, des discussions thématiques ont eu lieu dans le cadre du Symposium « La numérisation stimule le développement durable vert » et du Forum Chine-Europe sur les villes neutres en carbone, et l'initiative « Earth Aspiration Action (E2A) Initiative » a été lancée.

M. Zhang Ji, président de la Société chinoise de l'économie industrielle, a animé la cérémonie d'ouverture. Des pionniers du climat mondial et des dirigeants d'organisations nationales et régionales chinoises et européennes ont assisté à la Conférence. Les conférenciers ont souligné que la promotion d'un développement vert et numérique synergique par la Chine a élargi le champ de possibilités pour ce qui est de répondre aux défis communs auxquels le monde est confronté, tout en insufflant un nouvel élan au développement durable mondial. Ils ont également proposé des mécanismes de coopération mondiale, notamment une consultation plus vaste, des contributions communes et des avantages partagés ; l'établissement de partenariats et d'alliance écologiques et numériques ; la promotion du leadership chez les jeunes, etc.

M. Xie Zhenhua, envoyé spécial de la Chine sur les changements climatiques, a présenté des solutions systématiques potentielles pour soutenir la neutralité carbone, le mécanisme du développement coordonné de la neutralité carbone et de la sécurité économique et sociale, l'investissement vert et le mécanisme de financement, appelant aussi à davantage de coopération entre la Chine et l'Europe pour faire face à la crise climatique.

M. Laurent Fabius, président du Conseil constitutionnel de France, président de la Conférence de Paris sur le changement climatique et ancien Premier ministre de France, a souligné que la communauté mondiale doit s'efforcer de renforcer la coordination internationale, d'accélérer la prise d'actions, d'améliorer le soutien financier et de promouvoir une transition équitable vers la phase post-accords de Paris.

M. Frans Timmermans, vice-président exécutif de la Commission européenne, a présenté les efforts déployés par l'UE pour promouvoir la coopération régionale et mondiale en matière de neutralité carbone. Il a aussi fait part de ses attentes quant au renforcement de la coopération entre la Chine et l'UE dans les domaines connexes.

Mme Mary Robinson, ancienne présidente irlandaise, a expliqué l'importance de la Chine dans la réponse mondiale au changement climatique. Elle a aussi fait le point sur les perspectives actuelles de la coopération entre la Chine et l'UE, et a souligné le rôle clé des sociétés civiles.

Mme Teresa Ribera Rodríguez, vice-présidente du gouvernement espagnol et ministre de la transition écologique et du défi démographique, a souligné les défis auxquels le monde est actuellement confronté pour maintenir le réchauffement mondial en dessous de 1,5 degré. Elle a aussi insisté sur l'urgence et l'importance d'approfondir la coopération entre la Chine, l'Espagne et l'UE dans les domaines de l'énergie, de l'eau et des écosystèmes.

Mme Laurence Tubiana, PDG de la Fondation européenne pour le climat, a souligné l'importance de la coopération entre la Chine et l'UE. Elle a aussi fait remarquer que les capitaux privés jouent un rôle essentiel pour combler l'énorme déficit financier de la réponse mondiale à la crise climatique, et réitéré les attentes en ce qui a trait au renforcement de la coopération mondiale en matière de finance verte.

M Wang Chao, président de l'Institut des affaires étrangères du peuple chinois, a proposé de construire des relations saines et stables entre la Chine et l'Europe grâce aux mesures suivantes : consolider les relations sino-européennes vertes sur la base de la confiance mutuelle ; approfondir la coopération pratique entre la Chine et l'Europe dans le domaine du changement climatique, avec un accent sur le développement ; et tirer pleinement parti des échanges entre la communauté chinoise et européenne grâce à l'innovation.

En outre, des dirigeants d'agences gouvernementales chinoises et européennes, de groupes de réflexion et d'associations industrielles ont prononcé des discours liminaires à la Conférence. Les conférenciers ont présenté leur point de vue sur la planification stratégique, les pratiques locales et le schéma de la transition industrielle verte et numérique. Ils ont aussi souligné le rôle joué par les groupes de réflexion pour appuyer la transition verte et numérique et l'innovation pratique.

M. Xin Guobin, vice-ministre de l'Industrie et des Technologies de l'information de la Chine, a présenté les travaux d'exploration et les réalisations du gouvernement chinois en matière de promotion de la transition vers des industries vertes et à faibles émissions de carbone. Il a aussi mis en avant les principales initiatives stratégiques mises en place pour approfondir la transition industrielle verte et à faibles émissions de carbone dans le cadre du 14e Plan quinquennal. En outre, M. Xin Guobin a proposé un objectif de travail futur consistant à utiliser la technologie numérique pour favoriser une transition et un développement verts et à faibles émissions de carbone dans les industries, en améliorant les avantages environnementaux et en renforçant la gestion du carbone. Il a également partagé des recommandations pour approfondir la transition synergique verte et numérique à l'avenir.

Mme Jennifer Morgan, envoyée spéciale pour l'action climatique internationale au Bureau fédéral des affaires étrangères de l'Allemagne, est revenue sur les résultats de la COP 27, et a présenté les principaux travaux menés par l'Allemagne et l'UE dans la lutte contre le changement climatique. Elle a également fait part de ses attentes quant au renforcement de la coopération climatique entre l'UE, l'Allemagne et la Chine, en vue de promouvoir un développement et une transition écologiques et à faibles émissions de carbone à l'échelle mondiale.

M. Zhang Chonghe, président du Conseil national chinois de l'industrie légère, a proposé d'approfondir la coopération sino-européenne en construisant des « villes habitables qui maintiennent le réchauffement climatique à 1,5 degré » et en menant des projets conjoints de recherche et d'innovation. Ce faisant, la Chine et l'Europe favoriseront ensemble un mode de vie et un développement durable écologiques et à faibles émissions de carbone.

M. Zheng Xinli, expert principal du CECCO et président exécutif de l'Association chinoise du développement durable vert, a présenté les travaux du CECCO visant à trouver des solutions pratiques et innovantes dans les domaines du développement durable vert et de la neutralité carbone. Il a également présenté des recommandations visant à promouvoir la coopération pratique entre la Chine et l'UE dans des domaines tels que l'approfondissement de la coopération en recherche sur le développement durable et la neutralité carbone, la recherche d'applications innovantes par le biais de projets pilotes, la création de mécanismes et de plateformes d'échange et de coopération, l'établissement de mécanismes de soutien financier stables et axés sur le long terme, etc.

M. Feng Tie, ambassadeur de Chine au Danemark, M. He Xiangdong, ambassadeur de Chine en Irlande, Mme Signe Brudeset, ambassadrice de Norvège en Chine, M. Wang Hongjian, chargé d'affaires par intérim de la mission chinoise auprès de l'Union européenne et M. Wan Degang, ministre-conseiller de l'ambassade de Chine en Suède, ont également assisté à la cérémonie d'ouverture.

Le développement durable et la réalisation des objectifs de neutralité carbone reposent sur la prise d'actions.

En présence de dirigeants chinois et européens, des accords de coopération ont été signés par des organisations internationales, les gouvernements chinois et européens et des entreprises de Chine et d'Europe, en vue d'établir la zone de coopération Chine-UE pour l'innovation verte et numérique (Taicang) et de mettre en œuvre le projet pilote de coopération sino-européenne sur l'innovation en neutralité carbone (Taicang). L'objectif est d'explorer un modèle de développement vert et durable commun à la Chine et à l'Europe, de créer un réseau diversifié de partenariats entre la Chine et l'Europe et de favoriser la mise en œuvre et la promotion de projets pilotes portant sur la coopération sino-européenne en matière d'innovation et de neutralité carbone. Des certificats ont été délivrés à 28 projets (voir ci-dessous) chinois et européens sélectionnés en 2022 et des protocoles d'entente ont été signés. Les partenaires venaient de 13 pays et régions du monde, dont la Chine, l'Union européenne, l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne et la Finlande.

Le Bureau de coopération Chine-UE sur la neutralité carbone (CECCO) a publié le rapport annuel sur la coopération industrielle entre la Chine et l'UE en matière d'écologie et de réduction des émissions de carbone, conjointement avec des partenaires mondiaux, dont Roland Berger. Le rapport permettra de suivre les derniers progrès et de cerner les tendances en matière de développement de politiques, de technologies, de normes, de projets et de mécanismes de financement de la neutralité carbone en Chine et en Europe. La mise en œuvre de projets pilotes de coopération sino-européenne sur l'innovation en neutralité carbone sera évaluée, et des exemples d'efforts de coopération réussis en faveur de la promotion mondiale seront mis en avant afin d'inspirer de nouvelles idées de développement et de coopération entre les parties prenantes chinoises et européennes.

L'initiative « Earth Aspiration Action (E2A) Initiative » a été lancée conjointement par plus de 40 agences gouvernementales, organisations sociales, instituts de recherche et institutions financières chinoises et européennes et entreprises de premier plan de Chine, d'Allemagne, de France, d'Italie, du Danemark, de Suisse et d'autres pays. L'initiative E2A a pour objectif de créer un réseau de partenaires internationaux ; de collaborer pour construire et partager une infrastructure numérique verte ; d'aider le milieu de la recherche à jouer un rôle clé dans la synergie des transitions verte et numérique ; et d'encourager les jeunes générations à devenir non seulement des participants clés du développement durable, mais aussi de futurs leaders dans le domaine.

Lors de la Conférence, des échanges et discussions thématiques ont eu lieu dans le cadre du Symposium sur les moteurs du développement durable vert. Le Symposium a invité les principales institutions de Chine et d'Europe, et le dialogue a porté sur la transition de la numérisation verte dans les domaines de l'urbanisme, l'énergie, l'industrie, le mode de vie, l'innovation et la finance. L'événement a été animé par Mme Zheng Hong, directrice générale du Centre de coopération économique et technologique internationale du MIIT. La société suédoise Sweco a présenté son plan de construction de la zone de coopération Chine-UE pour l'innovation verte et numérique (Taicang). Des experts de grandes institutions chinoises et européennes ont prononcé un discours lors du symposium, notamment des membres des organisations suivantes : la Banque asiatique d'investissement dans les infrastructures (BAII), EDF, Siemens, la Skandinaviska Enskilda Banken (SEB) de Suède, l'Association finlandaise des textiles et de la mode, l'Université technique de Munich (Allemagne), Tencent, Haier, Jingdong Digital Technology Group, Beijing Financial Holding Group et Beijing Gas.

Le Forum Chine-Europe des villes neutres en carbone (2022) a également eu lieu pendant la Conférence. Le forum a été animé par M. Ding Zhijun, directeur général adjoint du Département de la conservation et de l'utilisation globale de l'énergie du MIIT, et M. Yang Zijian, chef de la politique publique du Bureau de coopération Chine-UE sur la neutralité carbone. Les panélistes représentaient des organismes gouvernementaux chinois et européens, issus notamment des villes de Copenhague, Wuhan, Sanya et Taicang, ainsi que des organisations sociales et des entreprises de premier plan, y compris la Sweden-China Greentech Alliance, le China-Britain Business Council (CBBC), RINA, Roland Berger et Sweco. Les participants ont échangé leurs points de vues et perspectives sur la mise en place de pratiques synergiques en matière de transition verte et numérique et d'innovation dans les villes. Les discussions ont apporté un soutien stratégique et pratique à la construction de la zone de coopération Chine-UE pour l'innovation verte et numérique et la mise en œuvre des projets pilotes de coopération sino-européenne sur l'innovation en neutralité carbone.

La réussite de la Conférence 2022 sur le développement durable vert démontrera au monde, d'une part, que la Chine ne reviendra pas sur son engagement à s'ouvrir davantage et, d'autre part, que la communauté internationale poursuivra sa mission historique de travailler ensemble pour une coopération mutuellement bénéfique. La Chine et l'Europe uniront leurs forces et mettront à profit les projets de coopération pratique, afin de promouvoir le modèle innovant de développement vert et durable qui repose sur une consultation approfondie, des contributions communes et des avantages partagés. Ensemble, nous relèverons les défis actuels de la transition économique mondiale et rendrons la mondialisation économique plus ouverte, inclusive, équilibrée et bénéfique pour tous.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967251/1.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967252/2.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967253/3.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967254/4.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967255/5.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1967257/7.jpg

SOURCE China Green Sustainable Development Association (CGSDA)