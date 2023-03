Consumer Edge annonce la nomination de Marcus W. Mosen à son conseil d'administration

NEW YORK, 1er mars 2023 /PRNewswire/ -- Consumer Edge, une société d'analyses de données axée sur le consommateur mondial, a annoncé la nomination de Marcus W. Mosen au conseil d'administration.

« Comprendre le comportement des consommateurs est un facteur clé de croissance et d'innovation dans l'économie numérique. Je me réjouis donc de rejoindre Consumer Edge, un fournisseur de services de données de premier plan, dans sa prochaine phase de croissance et d'expansion, a déclaré Marcus W. Mosen. Il sera passionnant d'aider l'équipe de direction à développer l'organisation et à stimuler la croissance stratégique dans le secteur des services financiers et au-delà. »

M. Mosen est un dirigeant chevronné dans les domaines des paiements numériques, des services bancaires numériques et des technologies financières. En tant qu'ancien directeur d'exploitation, PDG et conseiller, il a élaboré et mis en œuvre des stratégies visant à améliorer les propositions d'affaires et a participé à tous les éléments de la chaîne de valeur pour stimuler la croissance et la transformation. Marcus siège actuellement à des conseils d'administration dans le secteur des services bancaires et des paiements numériques, et il est conseiller principal au sein du cabinet de conseil Roland Berger. Parmi ses derniers postes, M. Mosen a été PDG de la société de paiement Concardis, membre du conseil d'administration de Master Card Allemagne et conseiller de Qentnis, acquis par Consumer Edge en 2022.

« Les connaissances et l'expertise de Marcus dans le domaine des paiements et des technologies financières à l'échelle des marchés européens vont soutenir notre stratégie et notre trajectoire de croissance alors que nous continuons d'étendre notre couverture et nos offres au niveau des marchés internationaux », a déclaré Bill Pecoriello, fondateur et PDG de Consumer Edge.

La nomination de M. Mosen au conseil d'administration de Consumer Edge fait suite à l'annonce, le mois dernier, d'un financement par actions de plus de 60 millions de dollars provenant de fonds gérés par CoVenture, une société de gestion d'actifs qui investit sur la pile de capital des entreprises technologiques.

À propos de Consumer Edge

Fondée en 2009 par le PDG Bill Pecoriello, Consumer Edge est une société d'analyse de données qui offre des aperçus inégalés sur le comportement des consommateurs à l'échelle mondiale, associés à une connaissance approfondie du secteur et à une expertise analytique. Nos solutions fournissent aux parties prenantes clés dans les domaines de l'investissement et de l'entreprise les meilleurs outils de leur catégorie pour améliorer la prise de décision stratégique. Notre suite de produits, composée de flux de données, de modèles de plateformes de visualisation, fournit des renseignements imbattables sur les dépenses des consommateurs en fusionnant de nombreux types de données conformes aux normes de confidentialité dans toutes les régions du monde. Cet ensemble unique de capacités permet d'obtenir des informations exploitables grâce à nos renseignements sur le marché en temps quasi réel et à nos capacités d'analyse comparative au niveau des commerçants, des marques et des articles.

À propos de CoVenture

CoVenture est une société de gestion d'actifs alternative multidisciplinaire qui se concentre sur la fourniture de solutions de financement sur l'ensemble de la pile de capital. Nous soutenons les entreprises à différents stades de leur cycle de vie, avec la capacité de fournir un premier financement institutionnel aux entreprises en phase de démarrage ainsi que de soutenir les entreprises plus établies avec des solutions sur mesure. CoVenture et ses sociétés affiliées gèrent plus de 2 milliards de dollars d'engagements d'investisseurs à travers de multiples stratégies de crédit et d'actions. Pour plus d'informations, rendez-vous sur https://coventure.vc/ .

