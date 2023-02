Consumidores estão priorizando experiências e itens essenciais devido à pressão econômica, afirma novo estudo da Mastercard

Globalmente, os gastos com compras online de produtos de mercearia aumentaram 70% acima dos níveis pré-pandemia1.

As reservas globais de voos pelos consumidores durante este verão no hemisfério norte ficaram 15% acima dos níveis de 20192.

As tendências de trabalho remoto afetam a maneira que vivemos e onde gastamos - como resultado, o "fim de semana" está começando mais cedo.

SÃO PAULO, 24 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Em meio a uma economia global em constante mudança e sem precedentes, as escolhas que os consumidores fazem sobre em que, onde e quando gastam hoje podem ajudar a revelar o caminho à frente. O relatório "Shifting Wallets" do Mastercard Economics Institute analisa como os consumidores em todo o mundo estão se apegando a hábitos que oferecem conveniência, experiência ou ambos.

O último relatório do Mastercard Economics Institute utiliza medições econômicas exclusivas e de alta frequência para responder a três perguntas-chave – em que, onde e quando – os consumidores estão mudando suas preferências de gastos. Entre as principais descobertas estão:

Em que: Com preços mais altos forçando os consumidores a reequilibrar seus gastos pessoais e essenciais, as viagens e a alimentação reinaram nos últimos anos.

Os consumidores continuam a priorizar as viagens. As reservas globais de voos por consumidores neste verão no hemisfério norte (maio a agosto) ficaram 15% acima dos níveis de 2019, apesar dos desafios logísticos maiores e das pressões de preços2.

Os voos de curta distância representaram a maior parte do crescimento global nas viagens (+20% em comparação com as de longo curso)3, exceto em países europeus, onde os viajantes contam com boas alternativas ao voo para viagens mais curtas.

A facilidade de comer fora atrai os usuários. Globalmente, os gastos com restaurantes aumentaram 25% este ano em comparação com o mesmo período de 2021, enquanto os gastos em mercearias – em grande parte elevados pela inflação dos alimentos – aumentaram 14%4.

Ao analisar as tendências de longo prazo, os gastos online com mantimentos ao redor do mundo estão 70% acima da tendência pré-pandemia, enquanto os gastos com itens pessoais estão 25% acima1. Isso mostra a mudança para o digital impulsionada pela pandemia e a rigidez dos gastos baseados em conveniência.

Onde: Pequenas empresas sofreram o impacto dos fechamentos ligados à pandemia, enquanto tentavam migrar rapidamente para o online.

Pequenas empresas registraram ganhos em serviços online. Pequenas empresas de serviços online de todo o mundo – como preparação de impostos, aulas particulares e serviços de cuidados pessoais – estão crescendo 1,5 a 2 vezes mais rapidamente do que as grandes empresas de serviços online 5 . Isso é especialmente verdadeiro na Bélgica, Brasil, Canadá, Itália e Singapura.

Os grandes varejistas superam drasticamente o desempenho das pequenas empresas na mudança para o digital. No setor de varejo, as vendas no comércio eletrônico a nível mundial nas grandes empresas cresceram 66% contra 27% nas pequenas empresas em agosto, em comparação com 20196. A diferença é particularmente evidente em economias mais desenvolvidas como Austrália, Alemanha, Hong Kong e Singapura.

Quando: Os dias designados para gastos se foram. O trabalho remoto e a mudança para o digital turvaram as linhas divisórias, e a noite do encontro marcado agora aparentemente é qualquer noite. Isso tem implicações significativas no pessoal necessário e na cadeia de suprimentos de varejistas, restaurantes e outras empresas.

Os gastos com bens e experiências migraram para os dias úteis.

Globalmente, cerca de 5% do total de gastos de final de semana em lojas de departamentos migrou para os dias úteis. Isso representa aproximadamente US$ 22,3 bilhões em vendas globais nas lojas de departamentos7.

Nos EUA, há uma clara mudança dos finais de semana para os dias úteis em termos de gastos nos cinemas, onde um acumulado de 3 pontos percentuais passou dos sábados e domingos para os dias úteis – principalmente às quintas e, em menor grau, também às segundas.

"As mudanças nas preferências de gastos ocorrem à medida que os consumidores se adaptam a um novo ritmo", disse Bricklin Dwyer, economista-chefe da Mastercard e diretor do Mastercard Economics Institute. "Apesar de enfrentarem o aumento dos preços, as taxas de juros e a crescente incerteza econômica, os consumidores continuam avaliando seus hábitos de consumo com base naquilo que funciona melhor para suas vidas".

Você pode ver aqui o relatório Shifting Wallets: New consumer spending habits completo. Outros relatórios do Mastercard Economics Institute podem ser encontrados aqui.

Isenção de responsabilidade

Esta apresentação e seu conteúdo destinam-se apenas a ser uma ferramenta de pesquisa para fins informativos e não para aconselhar ou dar recomendações de investimento em qualquer ação ou investimento em particular e não devem ser considerados, no todo ou em parte, como base para tomada de decisões ou fins de investimento. Esta apresentação e seu conteúdo não são garantidos quanto à precisão e são fornecidos "como estão" para usuários autorizados, que avaliam e usam estas informações por sua própria conta e risco. Esta apresentação e seu conteúdo, incluindo previsões econômicas, simulações ou cenários do Mastercard Economics Institute, não refletem de forma alguma as expectativas (ou informações reais) do desempenho operacional ou financeiro da Mastercard.

1 Reflete o desvio acima da tendência pré-pandemia. Mede os volumes agregados e anônimos comutados (dólares americanos nominais não ajustados para FX) da Mastercard para o mês de agosto de 2022. Estimativa global ajustada sazonalmente.

2 Corresponde ao número de reservas de voos feitas durante o período de referência comparado com o mesmo período de 2019. Com base em dados agregados e anônimos de reservas de voos fornecidos por parceiros terceiros e levantados pelo Mastercard Economics Institute.

3 Corresponde ao número de reservas de voos feitas no mês de agosto de 2022 em comparação com o mesmo período de 2019. Com base em dados agregados e anônimos de reservas de voos fornecidos por parceiros terceirizados e levantados pelo Mastercard Economics Institute.

4 Reflete a taxa de crescimento acumulado no ano de volumes agregados e anônimos comutados (dólares americanos nominais não ajustados pelo câmbio) da Mastercard até agosto de 2022 no acumulado do ano. Estimativa global com ajuste sazonal e ajuste de preços.

5 Os números refletem os volumes agregados e anônimos comutados (dólares americanos nominais não ajustados para FX) da Mastercard para o mês de agosto de 2022. Reflete uma média nacional de pequenos e médios varejistas versus grandes varejistas e empresas de serviços em 22 países. Pequenas e médias empresas derivadas de um modelo de classificação proprietário desenvolvido pelo Mastercard Economics Institute.

6 Os números refletem os volumes agregados e anônimos comutados (dólares americanos nominais não ajustados para FX) da Mastercard para o mês de agosto de 2022. Reflete uma média nacional de pequenos e médios varejistas versus grandes varejistas e empresas de serviços em 22 países. Os dados para pequenas e médias empresas são derivados de um modelo proprietário de classificação desenvolvido pelo Mastercard Economics Institute.

7 Fonte: Mastercard Economics Institute e Euromonitor. Reflete a mudança de ações dos finais de semana para dias úteis derivada de volumes agregados e anônimos comutados (dólares americanos nominais não ajustados para FX) da Mastercard em agosto de 2022 no acumulado do ano. A mudança na participação corresponde à mudança na participação média de gastos por dia útil em 2019 versus a participação média de gastos por dia útil em 2022. Tamanho do mercado global para lojas de departamentos adquirido por meio do Euromonitor. Presume-se que o turno de compartilhamento dos dias úteis seja representativo em todos os tipos de ofertas.

