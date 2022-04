Conta digital do BV oferece opção de guardar dinheiro em envelopes personalizados e ajuda na organização financeira

A funcionalidade permite organizar de despesas do dia a dia a grandes projetos com rendimento maior que a poupança

SÃO PAULO, 28 de abril de 2022 /PRNewswire/ -- Além de oferecer todas as funcionalidades de uma conta digital como isenção de tarifa de manutenção, o BV, um dos maiores bancos do país, disponibiliza uma funcionalidade que facilita a organização das finanças e ajuda no planejamento de gastos em curto, médio e longo prazo do dia a dia: a função "Guardar Dinheiro".

De maneira simples e integrada à conta, o cliente pode investir com rendimento maior que a poupança, e ainda organizar o seu dinheiro em "envelopes" com diferentes objetivos como viagens, compra de um celular ou computador novo, de forma totalmente personalizada. Os depósitos são a partir de R$ 1, a liquidez é diária e o resgate pode ser feito a qualquer momento até a data do vencimento.

"Entendemos que o mais importante para os clientes é organizar as finanças com maior tranquilidade. Com o "Guardar Dinheiro" da Conta BV, eles poderão distribuir o dinheiro em envelopes e organizar por objetivos de curto, médio e longo prazo, de forma prática e segura", afirma Marcos Barros, diretor de Produtos do banco BV.

Além dos envelopes personalizados, no Guardar Dinheiro, o cliente também tem a opção "Reserva de Emergência" com rendimento de 100% do CDI e liquidez diária e a opção "Baú", destinada a planejamento de médio prazo, com rentabilidade de até 110% do CDI, com resgate programado entre três meses, seis meses, 1 ano e 2 anos.

"É possível acompanhar as movimentações de seus investimentos por meio do extrato da Conta BV. Além disso, também pelo app o cliente pode acompanhar resgates, aplicações e rendimentos do "Guardar Dinheiro", assim como, buscar por comprovantes e informe de rendimento para o Imposto de Renda", completa Barros.

Conta digital BV

Totalmente gratuita, a conta digital BV oferece pacotes de serviços como PIX no cartão, débito automático, transferências, pagamentos e saques, além de cartão múltiplo, que permite que o cliente possa pagar boletos com até 40 dias, sem juros e sem taxas.

Com uma interface intuitiva o app do BV permite que o usuário gerencie todos os seus produtos contratados do BV e boletos em um único lugar, buscando descomplicar o modo como as pessoas recebem, gastam e organizam seu dinheiro.

Com essa integração, o cliente consegue ter uma visão ampla de suas contas e um melhor planejamento, além de contar com alertas para avisar a data de vencimento de boletos e maior prazo para pagar os produtos contratados do BV.

"Somos especialistas em crédito no varejo e com o lançamento da conta digital, estaremos mais próximos dos nossos clientes proporcionando um jeito diferente de lidar com o dinheiro", explica Barros. "Com esse serviço e a integração dos produtos, entregamos de forma simples e transparente um pacote de benefícios que vai mudar a relação do cliente com sua vida financeira", finaliza.

A importância da organização financeira para o brasileiro

Oferecer ferramentas que ajudam na organização financeira do consumidor, como os envelopes personalizados e o app, ajuda em uma das principais preocupações dos brasileiros que é o dinheiro. Uma pesquisa realizada pelo banco BV, em parceria com o Instituto Mindminers, mostrou que 61% dos internautas brasileiros atrelam o tema dinheiro a sentimentos negativos, enquanto 39% relacionam finanças a sentimentos positivos como gratidão, confiança e tranquilidade. Além disso, para 75% dos entrevistados o controle e a organização financeira são considerados a melhor alternativa para uma vida mais tranquila.

Uma dica que o economista Carlos Lopes, do banco BV, dá para que o tema deixe de ser um tabu dentro de casa e, consequentemente, que a organização financeira vire um hábito é incentivar a conversa sobre o tema dentro de casa para ter o hábito de acompanhar o orçamento e elaborar um planejamento. "Para iniciar esse bate papo de uma maneira leve é preciso entender que o dinheiro faz parte do nosso dia a dia. Consumir no presente é uma troca com o você do futuro. Por isso, uma forma de começar a conversa é imaginando a próxima viagem, o primeiro filho, a aposentadoria, e a partir daí, passar a abordar a sua vida financeira com mais disciplina."

A pesquisa foi realizada com 2.200 pessoas em todo o país e tem margem de erro de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiabilidade é de 95%.

Sobre o banco BV

O banco BV é uma das maiores instituições financeiras do país em ativos e atua nos segmentos de Varejo, Corporate & Investment Banking, Asset Management e Private Banking. Em sua estratégia reúne a solidez dos bancos tradicionais com o mindset dos digitais. O banco é líder e especialista no financiamento de veículos usados leves e a primeira instituição a neutralizar a emissão de poluentes dos veículos que financia. Conhecida pelas parcerias com startups, a instituição apresenta soluções inovadoras para o mercado. O banco BV definiu seus compromissos com os pilares ambientais, sociais e de governança no documento público "Compromissos para um futuro mais leve 2030".

