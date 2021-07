Contando a história de Hainan por 100 anos, com 22 metros de herança

"É o trabalho de corte de papel mais longo que já fiz e também o mais desafiador", disse Huang Haitao, que tem quase 20 anos de experiência. Ela descreveu como trabalhou em sua parte do pergaminho sentado em uma mesa comprida em seu estúdio. Primeiro, ela teve que delinear meticulosamente o desenho, incluindo minúsculos aglomerados de folhas de coco, menores do que as suas unhas, no papel com um cortador. Em seguida, ela suavemente pressionava cada um com a ponta das unhas e cortava cuidadosamente a forma ao longo do esboço, pouco a pouco.

Em 28 de maio, ela se associou a vários outros artistas e, após cuidadosa consideração, eles escolheram os 21 eventos-chave que seriam retratados. Incluíam a Base Revolucionária da Montanha Murui , onde o berço da revolução Hainan permaneceu firme e o Destacamento Vermelho de Mulheres, uma unidade especial de guerrilhas femininas que mais tarde inspirou óperas, balés e até mesmo um filme. A vitória na campanha de libertação da ilha Hainan em 1950 também é apresentada no pergaminho.

Os eventos históricos mais recentes incluem a criação de Hainan como província em 1988, e o subsequente estabelecimento da Zona Econômica Especial de Hainan e o lançamento do plano diretor para o Porto de Livre Comércio de Hainan.

O pergaminho consiste de 18 folhas unidas, de 60 a 130 cm de comprimento e 68cm de largura.

Os desenhos são a espinha dorsal do pergaminho. A maioria dos ambientes inclui plantas locais como coqueiros e figueiras A arquitetura retratada reflete a transformação dos chalés de palha na comunidade étnica Li que vive na ilha até a construção moderna simbolizada pela Ponte do Século.

Em 29 de junho, o pergaminho foi finalmente montado. "Embora o trabalho tenha sido extremamente difícil, conseguimos com os esforços conjuntos de nossa equipe", disse Huang Haitao. "Isso me fez pensar no poder da nação trabalhando em solidariedade para superar todas as dificuldades até que a vitória seja alcançada finalmente."

Clique no link para visualizar o pergaminho:

https://file590cbb74f209.vrh5.cn/v3/idea/VUV9K3zM?suid=396E5BAE-34F7-49A9-9B37-001D595E72AF&sl=1#suid=ohAJ7weovJ0xS_b5-tTLaLxKLpWo&sl=1

Clique no link para conferir o documentário sobre como fazer o pergaminho:

http://www.hicn.cn/system/2021/07/01/032576588.shtml

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1556244/image_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1556245/image_2.jpg

FONTE Hainan International Media Center (HIMC)

