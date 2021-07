Contando la historia de Hainan durante 100 años con 22 metros de herencia

HAIKOU, China, 5 de julio de 2021 /PRNewswire/ -- Imagine conocer la historia del desarrollo de la isla de Hainan de una manera inusual y fascinante: ¡a través del largo despliegue de una hermosa pieza artística de papel cortado! El Centro Internacional de Medios de Comunicación de Hainan (HIMC) invitó a un grupo de artistas del papel cortado, entre ellos Huang Haitao y Wei Qin, quienes han obtenido un reconocimiento especial por parte del gobierno de Hainan por su experiencia, para crear en conjunto The 100-Year Road and the Hainan Tide (La carretera de los 100 años y la marea de Hainan), un pergamino desplegable de 22 metros que presenta 21 acontecimientos importantes para el desarrollo de Hainan durante los últimos 100 años, desde 1921.