-Creación de contenedores de pila completa para impulsar la evolución de la nube nativa de las telecomunicaciones

BARCELONA, España, 23 de febrero de 2023 /PRNewswire/ --A partir de la creación de ETSI ISG NFV, el sector de las telecomunicaciones se ha desarrollado a pasos agigantados en la última década. La arquitectura NFV basada en VM ha logrado un enorme éxito empresarial. Las redes centrales en la nube son reconocidas mundialmente por las empresas de telecomunicaciones. Las funciones de red VoLTE, IMS y PS se han cloudificado y la nube de telecomunicaciones se ha convertido en una de las infraestructuras más importantes en el campo de las comunicaciones móviles.

A la luz de la convergencia de las TIC y el desarrollo de la nube nativa, el ecosistema de código abierto está mejorando progresivamente; la contenedorización se ha convertido en una nueva tendencia, pero también plantea nuevos retos a la industria de las telecomunicaciones.

Las tecnologías de contenedores, aún por mejorar para cumplir los requisitos de las operadoras

Es bien sabido que la interrupción de los servicios básicos en las redes de telecomunicaciones, la infraestructura de las comunicaciones, afectará significativamente a las actividades sociales, económicas y de producción. La fiabilidad y el rendimiento a nivel de operador son las características más distintivas que distinguen a las redes de CT de las de TI.

Sin embargo, las tecnologías de contenedores proceden de organizaciones de código abierto y no existen optimizaciones orientadas a las telecomunicaciones. Aunque los contenedores son elásticos y ágiles, estas ventajas no se aprovechan plenamente para satisfacer los requisitos de alto rendimiento de los servicios de telecomunicaciones para conexiones masivas y ultradistribuidas.

A diferencia de las máquinas virtuales, los contenedores se centran en las aplicaciones y no son capaces de detectar fallos de hardware subyacentes. Como tales, las aplicaciones desplegadas en contenedores no pueden detectar a tiempo los problemas de subsalud del servicio y, por tanto, tienen una fiabilidad menor.

Los contenedores del mismo servidor comparten el núcleo del sistema operativo, lo que hace que los CNF y CaaS estén estrechamente acoplados. Una actualización de la plataforma requiere actualizaciones correlativas de las NE, lo que aumenta la complejidad de O&M.

Trayectoria incierta de la evolución de la contenedorización

En primer lugar, los servicios de telecomunicaciones de diferentes generaciones coexisten en las redes activas, y los dispositivos de hardware nuevos y antiguos de diferentes RAT necesitan trabajar juntos. Para introducir contenedores sin afectar a los servicios de las redes activas, los operadores tienen que desplegar nuevas redes, lo que supone una inversión enorme y una construcción compleja. Los activos existentes de los operadores no se utilizan plenamente porque los recursos de red y almacenamiento de la red activa no pueden compartirse.

En segundo lugar, las organizaciones de código abierto del sector y el equipo de normas de ETSI están promoviendo las tecnologías de contenedores. Las normas relacionadas con los contenedores no se han unificado y se desarrollan de forma fragmentada. La gestión unificada de recursos no se contempla en las normas de facto establecidas por las organizaciones de código abierto del sector. Como resultado, las máquinas virtuales y los contenedores se ejecutan en nubes separadas, y los recursos no pueden compartirse entre diferentes clústeres de plataformas de contenedores. La arquitectura en silos no admite la gestión unificada.

Por último, existen diversos requisitos para los servicios de telecomunicaciones. Los contenedores se clasifican a su vez en contenedores VM y contenedores de metal desnudo. Los contenedores de metal desnudo no son adecuados para determinados servicios de telecomunicaciones. Por lo tanto, existen múltiples direcciones posibles para la evolución de las redes de telecomunicaciones basada en contenedores, y la vía de evolución es incierta.

Contenedores de pila completa, el siguiente paso para la nube de las telecomunicaciones

Huawei hace un llamamiento a la industria para alcanzar un consenso sobre los estándares definidos por el ETSI, promover conjuntamente la evolución de los estándares nativos de la nube y mantener la alineación con las mejores prácticas de la industria. Para ofrecer redes de nivel de operador con alta fiabilidad, alto rendimiento y fácil O&M, debemos mejorar continuamente las capacidades de la red central para garantizar que los servicios de usuario estén siempre en línea, que los servicios de voz y datos no se interrumpan y que se logre un O&M ágil. Con la convergencia total, podemos realizar una evolución fluida de las máquinas virtuales a los contenedores con una arquitectura determinista.

MWC Barcelona 2023 se celebra del 27 de febrero al 2 de marzo en Barcelona, España. En la conferencia, Huawei profundizará en los contenedores full-stack y lanzará productos y soluciones innovadores. Huawei continuará trabajando con sus clientes para desarrollar soluciones óptimas de contenedores full-stack, ayudando a los operadores a lograr un nuevo éxito empresarial en la era 5G/5.5G.

SOURCE Huawei