Continua o lançamento mundial dos testes TOEIC Bridge® reformulados

PRINCETON, Nova Jersey, 12 de julho de 2019 /PRNewswire/ -- Depois de um lançamento bem-sucedido e aplicações dos reformulados testes TOEIC Bridge ® para quatro habilidades no Japão, Coreia e Taiwan, a ETS continua o lançamento do novo conjunto de avaliações TOEIC Bridge no mundo todo.

O conjunto abrangente de testes TOEIC Bridge reformulados da ETS fornece aos usuários e àqueles que realizam os testes uma ferramenta objetiva e eficaz para medir e compreender a proficiência na língua inglesa de básico a intermediário de um indivíduo.

Os testes reformulados TOEIC Bridge concentram-se na proficiência em inglês de nível básico a intermediário de um indivíduo através da análise confiável das quatro habilidades de comunicação - escuta, leitura, fala e escrita - na vida cotidiana e em cenários comuns de trabalho que refletem usos modernos da linguagem e métodos de comunicação. O conjunto fornece feedback de desempenho para permitir um ensino mais eficaz que, por sua vez, ajudará os candidatos a progredir e chegar a uma proficiência avançada em inglês. Além disso, os usuários da pontuação terão maior flexibilidade e conveniência, pois agora as habilidades podem ser combinadas em módulos complementares para atender às suas necessidades específicas.

"As recentes e bem-sucedidas aplicações que fizemos dos testes de Audição e Leitura do TOEIC Bridge, e os testes de Fala e Escrita, demonstram nosso compromisso de fornecer avaliações de alta qualidade para quem está estudando no nível fundamental de inglês", disse o Dr. Feng Yu, diretor-executivo do programa TOEIC ® na ETS. "Os testes TOEIC Bridge reformulados foram desenvolvidos utilizando o mesmo rigor e controle de qualidade que fazem do programa TOEIC o padrão global de confiança na hora de medir a proficiência em língua inglesa no local de trabalho."

O feedback do desempenho nos testes TOEIC Bridge reformulados permite que os usuários da pontuação tenham como medir de forma eficaz as habilidades de comunicação em inglês cotidiano de um indivíduo. Por exemplo, os usuários da pontuação podem utilizar com confiança as pontuações e informações dos testes para:

Colocar indivíduos no curso apropriado de aprendizagem de inglês de acordo com seu nível de habilidade

Selecionar e colocar indivíduos em postos de trabalho que necessitem habilidades de básicas a intermediárias em termos de comunicação cotidiana

Avaliar a eficácia de programas de treinamento de nível inicial

Os indivíduos podem construir suas habilidades fundamentais e se preparar para progredir em direção à proficiência mais avançada em inglês. Entre outros recursos, os usuários da pontuação também podem utilizar as notas e as informações do TOEIC Bridge para:

Identificar os pontos fortes e fracos dos participantes do teste com relação a diferentes habilidades linguísticas

Acompanhar ou avaliar o desenvolvimento ou o progresso de um indivíduo ao longo do tempo, a fim de monitorar o crescimento em habilidades ou proficiência linguística geral

Determinar a capacidade de receber instruções e avaliações mais avançadas em inglês

Para saber mais sobre os testes TOEIC Bridge reformulados, entre em contato com o escritório local da ETS Prefered Network (EPN) .

Sobre o Programa TOEIC ®

Há 40 anos como líder do setor, o programa TOEIC estabeleceu um padrão global para avaliar as habilidades de comunicação em inglês necessárias no ambiente de trabalho. As avaliações TOEIC são as mais utilizadas no mundo, com mais de 14.000 organizações em mais de 160 países confiando nas pontuações do TOEIC para informar as decisões que importam. Para mais informações sobre o programa TOEIC, visite toeicglobal.com.

Sobre a ETS

Na ETS, promovemos a qualidade e a igualdade na educação de pessoas do mundo todo, criando avaliações baseadas em rigorosa pesquisa. A ETS atende a indivíduos, instituições de ensino e agências governamentais, fornecendo soluções personalizadas para certificação de professores, aprendizado de língua inglesa, e ensino fundamental, médio e pós-secundário, e realizando pesquisas, análises e estudos de políticas educacionais. Fundada como uma organização sem fins lucrativos em 1947, a ETS desenvolve, administra e pontua mais de 50 milhões de testes anualmente - incluindo os testes TOEFL® e o TOEIC ®, os testes GRE ® e as avaliações The Praxis Series ® - em mais de 9.000 locais de mais de 180 países. www.ets.org

