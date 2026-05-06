Contour Airlines anuncia un nuevo servicio sin escalas desde Ruidoso, Nuevo México, a Denver, Colorado

SMYRNA, Tennessee, 6 de mayo de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Contour Airlines se enorgullece de anunciar el lanzamiento del primer servicio aéreo comercial en Ruidoso, Nuevo México, con nuevos vuelos sin escalas desde el Aeropuerto Regional de Sierra Blanca (RUI) al Aeropuerto Internacional de Denver (DEN), a partir del 25 de junio de 2026.

Contour Airlines ERJ-135

Este anuncio histórico representa un momento decisivo para Ruidoso, ya que el pueblo se incorpora de manera oficial a la red aérea comercial de la nación por primera vez. Para los residentes, las empresas y los visitantes, la introducción del servicio aéreo regular ofrece una comodidad, una conectividad y unas oportunidades sin precedentes para la región.

Gracias a los vuelos sin escalas a Denver, uno de los principales centros de conexiones aéreas del país, los viajeros de Ruidoso disfrutarán de conexiones sin interrupciones a destinos en todo Estados Unidos y más allá. Al mismo tiempo, el nuevo servicio facilita más que nunca que los visitantes disfruten de las reconocidas actividades al aire libre, las pistas de esquí, las carreras de caballos y la vibrante escena artística y cultural de Ruidoso.

"El lanzamiento del primer servicio aéreo comercial en Ruidoso es un hito increíblemente emocionante para Contour Airlines", afirmó Ben Munson, presidente de Contour Airlines. "Esta nueva ruta sin escalas a Denver no solo transforma la manera en que la comunidad se conecta con el resto del país, sino que también abre las puertas para que más visitantes disfruten de todo lo que Ruidoso tiene para ofrecer. Estamos orgullosos de asociarnos con el pueblo en un momento tan histórico".

"Este es sin duda un momento histórico para Ruidoso y para todos los que llaman hogar a esta comunidad", afirmó Lynn Crawford, alcaldesa de Ruidoso. "El servicio aéreo directo entre el Aeropuerto Regional de Sierra Blanca y el Aeropuerto Internacional de Denver es un cambio radical, no solo por la comodidad que ofrece a nuestros residentes, sino también para el futuro de nuestra economía. El turismo es el alma de Ruidoso. Sustenta nuestros negocios, apoya a nuestras familias y financia los servicios que hacen de este pueblo un lugar tan especial para vivir. Cuando facilitamos la llegada de los visitantes, facilitamos el desarrollo de nuestra comunidad. Eso es exactamente lo que logra este nuevo servicio de Contour Airlines. Quiero expresar mi más profundo agradecimiento a los ejecutivos de Contour Airlines por su confianza en Ruidoso, por ver lo que nosotros vemos todos los días: un destino que vale la pena visitar. Este verano comienza un nuevo capítulo para el Aeropuerto Regional de Sierra Blanca, y no podría estar más entusiasmada por lo que esto significa para nuestro futuro".

Contour Airlines operará el nuevo servicio con su avión regional de 30 asientos, que ofrece una experiencia de viaje cómoda y confiable. Todos los vuelos ofrecen espacio adicional para las piernas, además de aperitivos y bebidas gratuitos.

Horario de los vuelos:

Ruta Hora de salida Hora de llegada Frecuencia DEN → RUI 3:05 p. m. 4:45 p. m. Lunes, jueves, viernes y domingo RUI → DEN 5:15 p. m. 6:55 p. m. Lunes, jueves, viernes y domingo

Para obtener más información, visite www.contourairlines.com. Para consultas de clientes o asistencia en viajes, comuníquese con nosotros llamando al (888) 332-6686.

Acerca de Contour:

Contour Airlines ofrece un servicio aéreo de primera clase que incluye un servicio gratuito de aperitivos y bebidas en todos los vuelos. Contour opera una flota cada vez más grande de aviones regionales equipados con asientos de cuero y mayor espacio para las piernas en todas las filas. Los boletos se pueden comprar en el sitio web de Contour, en contourairlines.com, llamando al centro de atención al cliente de Contour al (888) 332-6686, y a través de agencias de viajes locales y en línea. Los viajeros también pueden reservar conexiones sin interrupciones con las aerolíneas asociadas de Contour: Alaska, American, JetBlue y United Airlines.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2972653/Contour_Airline_ERJ_135.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/813045/Contour_Logo.jpg

FUENTE Contour Airlines