ContourGlobal inaugure un système d'électricité hybride innovant à Bonaire

Le projet s'est récemment vu remettre le prix du « meilleur projet de microréseau de 2019 »

BONAIRE, Antilles néerlandaises et LONDRES, 12 février 2020 /PRNewswire/ -- Depuis sept ans, ContourGlobal et son client « WEB » (Water-en Energiebedrijf Bonaire, la compagnie d'eau et d'électricité de l'île) travaillent en collaboration pour atteindre le Graal de la production d'électricité dans les nations insulaires : plus d'énergie renouvelable, des coûts réduits et une fiabilité de chaque instant. Ce défi commun à toute la région des Caraïbes est désormais en passe d'être résolu à Bonaire, où ContourGlobal a récemment inauguré l'extension de son système d'électricité hybride novateur, rejoint par des représentants de WEB et du gouvernement de l'île ainsi que d'autres dignitaires et invités.

ContourGlobal Bonaire Hybrid Power Plant Extension Inauguration

L'île néerlandaise de Bonaire bénéficie de forts vents saisonniers, qui culminent de décembre à juin. L'exploitation de cette ressource éolienne extraordinaire permet à ContourGlobal de fournir de l'électricité à un coût moindre et avec des émissions de carbone inférieures aux alternatives à base de combustibles liquides. En raison de l'intermittence des ressources éoliennes et solaires, un approvisionnement fiable et interrompu en électricité nécessite une solution innovante capable de garder la lumière allumée, même lorsque la vitesse du vent chute ou que des nuages bloquent le soleil. Grâce à une nouvelle batterie lithium-ion de pointe avec une capacité de 6 MW/6 MWh et à un système de gestion de l'énergie fourni par Wärtsilä Greensmith, ContourGlobal est en mesure de maximiser la production éolienne, ce qui s'est traduit par une réduction des coûts de 36 % au cours des 7 dernières années pour WEB, ainsi qu'une diminution des émissions de CO 2 et une amélioration du rendement des moteurs. Ces résultats ont été obtenus tout en préservant des niveaux de fiabilité sans précédent, et notamment aucune panne de courant pendant cinq années consécutives.

Le système de production d'électricité hybride détenu et exploité par ContourGlobal Bonaire se compose d'une nouvelle batterie et d'un système numérique de gestion de l'électricité, ainsi que du parc éolien et des moteurs bicarburants récemment développés qui, ensemble, satisfont la totalité de la demande de l'île en électricité. Le nouveau système de stockage sur batterie soutient le réseau de Bonaire en injectant du courant actif et réactif afin de compenser la diminution de la vitesse du vent avec un temps de réponse rapide de 50 à 100 millisecondes. Le système de production d'électricité nouvellement amélioré élimine également la nécessité pour les moteurs de fonctionner à des niveaux de production faibles et coûteux pour répondre aux besoins de fiabilité du réseau électrique. Au lieu de cela, la batterie à elle seule peut maintenir un approvisionnement en électricité fiable à chaque instant, de sorte que pendant les périodes de vent fort, les moteurs peuvent être arrêtés ou utilisés seulement en dernier recours.

Bonaire, la première « destination bleue » au monde, s'est engagée dans le tourisme durable et a entrepris un plan ambitieux pour promouvoir une production d'électricité 100 % durable, qui inclut une contribution maximale des énergies renouvelables. La contribution de ContourGlobal à ce plan à travers l'expansion de ce projet unique a été récemment récompensée par le « Caribbean Renewable Energy Forum » (CREF), qui a remis à ContourGlobal Bonaire le prix du « meilleur projet de microréseau » en 2019.

Joseph C. Brandt, président-directeur général de ContourGlobal, a déclaré : « Notre nouveau système hybride innovant fonctionnant sur batterie permettra à Bonaire de se rapprocher un peu plus de son objectif ambitieux d'un réseau fiable et entièrement durable. La réussite de ce projet est le résultat direct du partenariat productif entre les équipes de ContourGlobal, Wärtsilä Greensmith et ILTEKNO, qui ont réalisé le projet sans aucun incident entraînant un arrêt de travail, en un temps record et dans le respect du budget. Nous nous réjouissons de poursuivre notre partenariat avec notre client WEB en vue d'augmenter la production d'énergie renouvelable en installant de nouvelles centrales solaires et des éoliennes plus productives. »

Pour plus d'informations sur ce système électrique innovant, veuillez consulter la vidéo intégrée ici ou rendez-vous à l'adresse https://www.contourglobal.com/asset/bonaire

À propos de ContourGlobal

ContourGlobal est une entreprise cotée sur le segment premium de la Bourse de Londres (TKR : GLO) et est un propriétaire et opérateur international de sociétés de production d'électricité en gros sous contrat, avec environ 4,8 GW en exploitation dans 18 pays. ContourGlobal détient un portefeuille de 107 centrales d'énergie renouvelable et thermique à travers l'Europe, l'Amérique latine et l'Afrique, qui utilisent un large éventail de technologies.

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=kZkLA_5jrhs

SOURCE ContourGlobal plc