ContourGlobal weiht innovatives Hybrid-Powersystem in Bonaire ein

BONAIRE, Niederländische Antillen und LONDON, 12. Februar 2020 /PRNewswire/ -- Seit sieben Jahren haben ContourGlobal und sein Kunde „WEB" (Water-en Energiebedrijf Bonaire, die Strom- und Wassergesellschaft der Insel) mit vereinten Kräften daran gearbeitet, Heiligen Gral-Status in Bezug auf die Stromversorgung von Inselstaaten zu erreichen: mehr erneuerbare Energien, geringere Kosten sowie Betriebssicherheit rund um die Uhr. Diese gemeinsame Herausforderung, der sich die gesamte Karibik gegenübersieht, konnte nun auf Bonaire gelöst werden: ContourGlobal weihte vor kurzem unter Anwesenheit von WEB-Repräsentanten, Regierungsvertretern der Insel sowie weiteren wichtigen Persönlichkeiten und Gästen die Erweiterung seines innovativen Hybrid-Powersystems ein.

Die niederländische Insel Bonaire profitiert von starken saisonalen Winden, die ihren Höhepunkt zwischen Dezember und Juni erreichen. Die Nutzung dieser außergewöhnlichen Windkraft befähigt ContourGlobal zur Bereitstellung einer kostengünstigeren Energie, die sich durch geringere Kohlendioxidemissionen als auf Flüssigbrennstoff angewiesene Alternativen auszeichnet. Aufgrund der Unstetigkeit von Wind- und Sonnenenergie bedarf die Bereitstellung einer zuverlässigen ununterbrochenen Stromversorgung einer innovativen Lösung, die den Energiekreislauf auch bei geringerer Windgeschwindigkeit oder bei von Wolken beeinträchtigtem Sonnenlicht aufrechtererhalten kann. Durch den Einsatz einer hochmodernen Li-Ion-Batterie mit einer Kapazität von 6MW/6MWh und einem von Wärtsilä Greensmith bereitgestellten Stromüberwachungssystem ist ContourGlobal zu einer maximalen Winderzeugung in der Lage, was im Laufe der vergangenen sieben Jahre zu einer Kostenreduzierung von 36 % für WEB, verringerten CO 2 -Emissionen sowie optimierter Motoreneffizienz führte. All dies konnte erreicht werden, während gleichzeitig in keinster Weise an Zuverlässigkeit eingebüßt werden musste, sodass es für fünf aufeinanderfolgende Jahre zu keinem einzigen Stromausfall kam.

Das sich im Eigentum von ContourGlobal Bonaire befindliche und von dem Unternehmen betriebene hybride Energieerzeugungssystem zeichnet sich durch eine neuartige Batterie, ein digitales Stromüberwachungssystem sowie kürzlich aufgerüstete Zweistoffmotoren aus, die den Elektrizitätsbedarf der gesamten Insel gemeinsam decken. Das neue Batteriespeichersystem unterstützt Bonaires Elektrizitätsnetz durch die Einspeisung von Wirk- und Blindstrom, um abnehmende Windgeschwindigkeiten mit einer umgehenden Reaktion von 50 - 100 Millisekunden auszugleichen. Zusätzlich eliminiert dieses kürzlich optimierte Stromerzeugungssystem die Notwendigkeit, Motoren auf einem kostenspieligen niedrigen Leistungsniveau arbeiten zu lassen, um die erforderliche Zuverlässigkeit des Stromnetzes gewährleisten zu können. Anstelle dessen ist die Batterie selbständig und auf die Sekunde genau zu einer zuverlässigen Stromversorgung in der Lage, sodass die Motoren während windstarker Zeiten abgeschalten oder lediglich als letzter Ausweg genutzt werden können.

Bonaire, die weltweit erste „Blue Destination", hat sich dem nachhaltigen Tourismus verpflichtet und verfolgt den ehrgeizigen Plan, Energie zu erzeugen, die zu 100 % nachhaltig ist und bestmöglich von erneuerbarer Elektrizität profitiert. ContourGlobals Beitrag zu diesem Vorhaben, der aus der Erweiterung seines einzigartigen Projektes besteht, stieß kürzlich beim „Caribbean Renewable Energy Forum" (CREF) auf Anerkennung, sodass ContourGlobal Bonaire als „BESTES MIKROGRID-PROJEKT" des Jahres 2019 ausgezeichnet wurde.

Joseph C. Brandt, Präsident und CEO von ContourGlobal, erklärte: „Unser neues, innovatives batteriebetriebenes Hybridsystem bringt Blue Bonaire seinem Ziel, ein vollständig nachhaltiges und zugleich zuverlässiges Elektrizitätsnetz zu errichten, einen Schritt näher. Der Erfolg des Projekts ist unmittelbar auf die produktive Partnerschaft zwischen den Teams von ContourGlobal, Wärtsilä Greensmith und ILTEKNO zurückzuführen, die das Projekt ohne jegliche Zeitverluste in Rekordzeit und budgetgerecht durchführten. Wir freuen uns auf die Fortsetzung unserer Partnerschaft mit unserem Kunden WEB, um die Erzeugung erneuerbarer Energien durch die Installation neuer Möglichkeiten zur Solarstromherstellung sowie produktiverer Windturbinen weiter voranzutreiben."

Weitere Informationen zu diesem innovativen Energiesystem können Sie dem hier verfügbaren Video oder der Webseite https://www.contourglobal.com/asset/bonaire entnehmen.

