Controlador da GOL Anuncia Celebração de Master Contribution Agreement

SÃO PAULO , 11 de maio de 2022 /PRNewswire/ -- GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A. (B3: GOLL4 eNYSE: GOL), ("GOL" ou "Companhia"), maior companhia aérea doméstica do Brasil, comunica ter recebido, nesta data, correspondência do seu acionista controlador MOBI Fundo de Investimento em Ações Investimento no Exterior ("MOBI FIA"), comunicando o que segue:

a) O MOBI FIA celebrou um Master Contribution Agreement com alguns dos principais acionistas do Investment Vehicle 1 Limited ("Avianca Holding"), incluindo Kingsland International Group S.A., Elliott International L.P. e South Lake One LLC (os "Principais Investidores da Avianca" e "Master Contribution Agreement", respectivamente).

b) A Avianca Holding é uma sociedade holding que controla a Aerovías del Continente Americano S.A., uma companhia aérea colombiana, que opera sob a marca Avianca ("Avianca"). A Avianca presta serviços de transporte aéreo regular de passageiros e cargas, na Colômbia e na América Latina. A rede da Avianca combina hubs localizados na Colômbia, Equador e El Salvador, conectando diferentes destinos na América do Norte, América Central, América do Sul e Europa. A Avianca também opera o programa de fidelidade LifeMiles. Entre outros negócios, a Avianca Holdings detém participações econômicas na Fast Colombia S.A.S, uma companhia aérea comercial colombiana ("Viva Colombia"), e um investimento de dívida conversível em uma participação minoritária na Sky Airline S.A., uma companhia aérea comercial chilena ("Sky"). A Avianca Holding não tem controle legal ou operacional sobre a Viva Colombia ou a Sky.

c) Nos termos do Master Contribution Agreement, o MOBI FIA contribuirá suas ações da GOL para uma empresa recém-formada ("Holding"), em troca de ações ordinárias da Holding. Posteriormente, os Principais Investidores da Avianca e as outras partes do Master Contribution Agreement contribuirão suas ações da Avianca Holding para a Holding em troca de novas ordinárias da Holding (a "Operação"). A Holding é uma sociedade de capital fechado, constituída sob as leis da Inglaterra e do País de Gales.

d) Quando do fechamento da Operação, as partes do Master Contribution Agreement, incluindo o MOBI FIA e os Principais Investidores da Avianca, firmarão um Acordo de Acionistas para reger seus direitos e obrigações como acionistas da Holding, e o Mobi FIA e os Principais Investidores da Avianca passarão a ser co-controladores da Holding, que, por sua vez, deterá o controle acionário da GOL e da Avianca Holding.

e) GOL e Avianca continuarão operando de forma independente e mantendo suas respectivas marcas e culturas.

f) A equipe de gestão da Holding, que será responsável pela direção geral e estratégia da Holding, entrega de sinergias e coordenação das funções centrais, será liderada por Roberto Kriete (Presidente do Conselho de Administração), Constantino de Oliveira Junior (CEO), e Adrian Neuhauser e Richard Lark (Co-Presidentes).

g) Nem o MOBI FIA ou tampouco os irmãos Constantino alienarão, direta ou indiretamente, qualquer ação da GOL. A Operação não acarretará a obrigatoriedade de realização de uma oferta pública de aquisição de controle para os acionistas minoritários da GOL, uma vez que não haverá alienação ou transferência do controle acionário da GOL, conforme determinado pelas leis e regulamentos brasileiros.

h) O fechamento da Operação está condicionado ao cumprimento de determinadas condições precedentes usuais previstas no Master Contribution Agreement, incluindo a aprovação prévia dos órgãos reguladores competentes.

Relações com Investidores

[email protected]

www.voegol.com.br/ri

+55 (11) 2128-4700

Sobre a GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

A GOL é a maior companhia aérea do Brasil, líder nos segmentos corporativo e de lazer. Desde sua fundação em 2001, ela é a empresa de mais baixo custo unitário na América Latina, o que possibilitou a democratização do transporte aéreo. A Companhia mantém alianças com a American Airlines e a Air France-KLM, além de disponibilizar aos Clientes diversos acordos de codeshare e interline, trazendo mais conveniência e facilidade nas conexões para qualquer lugar atendido por essas parcerias. Com o propósito de "Ser a Primeira para Todos", a GOL oferece a melhor experiência de viagem aos seus passageiros, incluindo: a maior oferta de assentos e mais espaço entre as poltronas; a mais completa plataforma com internet, filmes e TV ao vivo; e o melhor programa de fidelidade, SMILES. No transporte de cargas, a GOLLOG possibilita a entrega de encomendas para diversas regiões no Brasil e no exterior e mantem uma parceria com Mercado Livre. A Companhia conta com uma equipe de 14.100 profissionais da aviação altamente qualificados e focados na Segurança, valor número um da GOL, e opera uma frota padronizada de 142 aeronaves Boeing 737. As ações da Companhia são negociadas na B3 (GOLL4) e na NYSE (GOL). Para mais informações, visite www.voegol.com.br/ri.

Aviso Legal

As informações contidas neste comunicado não foram submetidas a qualquer auditoria independente ou revisão e contêm declarações prospectivas, estimativas e projeções relacionadas a eventos futuros, e que são, por natureza, sujeitas a riscos significativos e incertezas. Exceto pelas declarações de fatos históricos, todas as declarações contidas neste comunicado, inclusive, sem qualquer tipo de limitação, as declarações referentes à situação financeira futura da GOL e os resultados operacionais, estratégia, planos, objetivos e metas, eventos futuros nos mercados em que a GOL opera ou busca operar e quaisquer declarações precedidas de, seguidas de ou que incluam as palavras "acredita", "espera", "pretende", "tem a intenção de", "fará", "deve", "projeta", "estima", "antecipa", "almeja", "prevê" ou palavras e expressões similares, são declarações prospectivas. Os eventos futuros referidos nessas declarações prospectivas envolvem riscos conhecidos e desconhecidos, incertezas, contingências e outros fatores, muitos dos quais estão além do controle da GOL, que podem fazer com que os resultados, performances ou eventos sejam substancialmente diferentes daqueles expressos ou implícitos nessas declarações. Essas declarações prospectivas são baseadas em inúmeras premissas relacionadas às estratégias de negócio atuais e futuras da GOL e ao ambiente no qual a GOL atuará no futuro e não são garantia de performance futura. Tais declarações prospectivas se aplicam tão somente à data na qual elas foram dadas. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes assume qualquer dever ou obrigação de atualizar ou revisar qualquer declaração prospectiva, seja em função de novas informações, eventos futuros ou qualquer outro motivo, exceto conforme exigido por lei. Nem a GOL ou qualquer de suas afiliadas, diretores, conselheiros, empregados e representantes emitem qualquer declaração, garantia ou previsão de que os resultados antecipados pelas declarações prospectivas serão alcançados, e que tais declarações prospectivas representam, em cada caso, apenas uma dentre muitos possíveis cenários e não deveriam ser vistos como o cenário padrão ou o cenário mais provável de se concretizar. Ainda que a GOL acredite que as estimativas e projeções nessas declarações prospectivas sejam razoáveis, elas poderão se mostrar incorretas e os resultados podem se mostrar diferentes das estimativas e projeções. Sendo assim, você não deverá se basear nessas declarações prospectivas.

FONTE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.

SOURCE GOL Linhas Aéreas Inteligentes S.A.