Convenção Mundial 5G de 2021: acelerando a aplicação do 5G e promovendo a inovação

BEIJING, 2 de setembro de 2021 /PRNewswire/ -- Esta é uma reportagem do Science and Technology Daily:

Teve início em 31 de agosto, no Centro Internacional de Exposições e Convenções Etrong de Beijing, a Convenção Mundial 5G de 2021, com o tema "5G+ por todos e para todos". Com mais de 1.500 especialistas, acadêmicos e empreendedores de 20 países participantes on-line e off-line, a convenção tem como objetivo discutir a futura aplicação do 5G nas áreas da indústria, economia e inovação.

Organizada em conjunto pelo Governo Popular do Município de Beijing, pela Comissão Nacional de Desenvolvimento e Reforma, pelo Ministério da Ciência e Tecnologia e pelo Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação, o evento com duração de três dias apresenta fóruns, exposições e uma competição de projetos de aplicações com base em 5G.

De acordo com o Ministério da Indústria e Tecnologia da Informação (MIIT), desde que o 5G entrou em uso comercial na China, foram construídas 993 mil estações base de 5G. Com mais de 392 milhões de residências conectadas a terminais 5G, as estações base de 5G atendem às prefeituras de todas as cidades, a mais de 95% dos condados e a 35% dos municípios.

Atualmente, mais de dez mil casos de aplicação de 5G já abrangem 22 setores importantes e áreas relacionadas da economia nacional, incluindo aço, energia elétrica e mineração. Além disso, inúmeros cenários variados de aplicação estão se tornando os novos motores que lideram o desenvolvimento de alta qualidade da China.

Li Meng, vice-ministro de Ciência e Tecnologia, disse que atualmente a nova geração de tecnologia da informação, representada pela internet móvel, inteligência artificial, big data e supercomputação, está crescendo e evoluindo em um ritmo mais acelerado, gerando um impacto significativo e de longo alcance sobre o desenvolvimento econômico, a melhoria da subsistência das pessoas e o meio ambiente e a ecologia de todos os países.

"À medida que a China entra em uma nova fase de desenvolvimento, implementando novos conceitos de desenvolvimento, construindo um novo padrão de desenvolvimento e alcançando um desenvolvimento de alta qualidade, a inovação em ciência e tecnologia nunca foi tão necessária", disse Li. "Ao mesmo tempo, o enorme mercado potencial, demandas diversificadas dos consumidores e formas industriais emergentes também proporcionarão cenários de aplicação mais diversificados e espaço mais amplo para a inovação em ciência e tecnologia."

Quanto à maneira de promover a maturidade da tecnologia 5G aprimorada, Li afirmou: "Estamos dispostos a manter continuamente a ideia de abertura e cooperação, benefício mútuo e resultado em que todos ganham, com atitudes mais abertas e abordagens mais pragmáticas, e também a fortalecer ainda mais a cooperação internacional da evolução da tecnologia 5G."

De acordo com Li, contando com a tecnologia de aplicação 5G e base industrial, explorando o sistema de desenvolvimento de tecnologias secundárias do sistema de aplicações do setor vertical 5G, com esforços conjuntos, estamos empenhados em satisfazer as necessidades imperativas de expansão e melhoria de cobertura da frequência 5G, realizar padrões de P&D aprimorados de tecnologias e equipamentos 5G e melhorar a adaptabilidade das aplicações do setor vertical 5G.

Li enfatizou que o Ministério da Ciência e Tecnologia recebe calorosamente empreendedores, universidades e instituições de pesquisa de todo o mundo para se unirem em P&D futuros do 5G, aproveitando as novas tendências e oportunidades do desenvolvimento global da tecnologia da informação. Com esforços conjuntos e cooperação profunda, serão geradas mais conquistas tecnológicas inovadoras e líderes.

FONTE Science and Technology Daily

SOURCE Science and Technology Daily