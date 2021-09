2021 World 5G Convention: Versnelde toepassing van 5G en bevordering van innovatie

BEIJING, 2 september 2021 /PRNewswire/ -- Dit is een nieuwsbericht van Science and Technology Daily:

De 2021 World 5G Convention, met als thema "5G+ By All For All, " is op 31 augustus van start gegaan in het Beijing Etrong International Exhibition & Convention Center. Met meer dan 1500 deskundigen, geleerden en ondernemers uit 20 verschillende landen die zowel online als offline deelnemen, wil de conventie de toekomstige toepassing van 5G op het gebied van 'industrie', 'economie' en 'innovatie' bespreken .

Het driedaagse evenement, dat gezamenlijk georganiseerd wordt door het stadsbestuur van Peking, de nationale ontwikkelings- en hervormingscommissie, het ministerie van Wetenschap en Technologie en het ministerie van Industrie en Informatietechnologie, omvat forums, tentoonstellingen en een ontwerpwedstrijd voor 5G-toepassingen.

Volgens het ministerie van Industrie en Informatietechnologie (Ministry of Industry and Information Technology, MIIT) zijn er, sinds 5G in China commercieel in gebruik is genomen, 993.000 5G-basisstations gebouwd. Met meer dan 392 miljoen huishoudens die op 5G-terminals zijn aangesloten, hebben 5G-basisstations alle steden op prefectuurniveau, meer dan 95% van de provincies en 35% van de gemeenten gedekt.

Inmiddels hebben meer dan 10.000 5G-toepassingen een aanbod voor 22 belangrijke industrieën en aanverwante gebieden van de nationale economie, waaronder staal, elektrische energie en mijnbouw. Bovendien worden een groot aantal kleurrijke toepassingsscenario's nieuwe stuwende factoren die de hoogwaardige ontwikkeling van China aanvoeren.

Li Meng, vice-minister van Wetenschap en Technologie, zei dat de nieuwe generatie informatietechnologie, vertegenwoordigd door het mobiele internet, kunstmatige intelligentie, big data en supercomputing, momenteel een hoge vlucht neemt en zich in een sneller tempo ontwikkelt, met belangrijke en verreikende gevolgen voor de economische ontwikkeling, de verbetering van het levensonderhoud van de mensen en het milieu en de ecologie van alle landen.

"Nu China een nieuwe ontwikkelingsfase ingaat, waarbij nieuwe ontwikkelingsconcepten ten uitvoer worden gelegd, een nieuw ontwikkelingspatroon wordt opgebouwd en een hoogwaardige ontwikkeling wordt bereikt, zijn sci-tech innovaties meer dan ooit nodig," zei Li. "Tegelijkertijd zullen de enorme potentiële markt, de gediversifieerde vraag van de consument en de opkomende industriële vormen ook zorgen voor meer gediversifieerde toepassingsscenario's en een bredere ruimte voor sci-tech innovatie."

Over de manier waarop de rijpheid van de verbeterde 5G-technologie kan worden bevorderd, zei Li: "Wij zijn bereid om het idee van openheid en samenwerking, wederzijds voordeel en win-win-resultaat voortdurend hoog te houden, met een meer open houding en een meer pragmatische aanpak, om de internationale samenwerking van de evolutie van de 5G-technologie verder te versterken."

"We trachten de dwingende behoeften van 5G frequentie-uitbreiding en dekkingsverbetering aan te pakken, normen van 5G's verbeterde technologie en apparatuur R&D uit te voeren, en de aanpasbaarheid van 5G verticale industrietoepassingen te vergroten, vertrouwend op 5G-toepassingstechnologie en de industriële basis, het secundaire technologie-ontwikkelingssysteem van 5G verticale industrietoepassing verkennend en met gezamenlijke inspanningen", merkte Li op.

Li benadrukte dat het ministerie van Wetenschap en Technologie ondernemers, universiteiten en onderzoeksinstellingen van over de hele wereld van harte welkom heet om mee te doen aan de toekomstige R&D van 5G, en zo de nieuwe trends en kansen van de wereldwijde ontwikkeling van informatietechnologie aan te grijpen. Met gezamenlijke inspanningen en diepe samenwerking, om meer baanbrekende en toonaangevende technologische verwezenlijkingen te creëren.

SOURCE Science and Technology Daily