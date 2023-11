Converge meldet Ergebnisse für das dritte Quartal 2023

Erste M illiarde D ollar B rutto U msatz Q uartal angetrieben durch starke Nachfrage

TORONTO, Ontario und GATINEAU, Quebec, 15. November 2023 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich, seine Finanzergebnisse für die letzten drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2023 bekanntzugeben. Alle Zahlen sind sofern nicht anders angegeben in Kanadischen Dollar ausgewiesen.

Finanzielle Höhepunkte des dritten Quartals 2023:

Bruttoumsatz 1 von 1.037 Milliarden Dollar, eine Steigerung um 42 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres;

von 1.037 Milliarden Dollar, eine Steigerung um 42 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres; In den ersten neun Monaten des Jahres 2023 wurde ein organisches Wachstum des Bruttoumsatzes von 10,8 % erzielt;

Einkünfte in Höhe von 710,1 Millionen Dollar, ein Anstieg von 38 % gegenüber dem Vergleichszeitraum des Vorjahres;

Der Bruttogewinn stieg von 139,7 Millionen Dollar im dritten Quartal 2022 um 25 % auf 174,1 Millionen Dollar;

Das bereinigte EBITDA 1 stieg von 31,0 Millionen Dollar im dritten Quartal 2022 um 33 % auf 41,3 Millionen Dollar;

stieg von 31,0 Millionen Dollar im dritten Quartal 2022 um 33 % auf 41,3 Millionen Dollar; Nettogewinn von (3,3) Millionen Dollar im Vergleich zu 18,2 Millionen Dollar im 3. Quartal 2022

Der Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit belief sich auf 95,9 Millionen Dollar, was einem Anstieg von 80,9 Millionen Dollar gegenüber 15,0 Milionen Dollar im dritten Quartal 2022 entspricht;

Senkung des Nettoverschuldungsgrads auf das 1,8-fache im Vergleich zu dem 2,24 -fachen im 2. Quartal 2023;

-fachen im 2. Quartal 2023; Verringerung der Nettoverschuldung (Barmittel abzüglich Fremdkapital) um 44,3 Millionen Dollar auf 307,5 Millionen Dollar, verglichen mit 351,9 Millionen Dollar im zweiten Quartal 2023;

Der Auftragsbestand für Produktbuchungen2 belief sich Ende des 3. Quartals 2023 auf 479 Millionen Dollar, ein Anstieg von 32 Millionen Dollar gegenüber dem 2 . Quartal 2023.

„Der strukturelle Nachfrage bei der Planung, Implementierung und Überwachung komplexer Technologieprojekte, sei es in den Bereichen KI, Cloud oder Cyber, führt zu einem hochwertigeren Umsatzmix," so Shaun Maine, Geschäftsführer der Gruppe. „Converge verzeichnet weiterhin eine erhebliche Nachfrage nach höherwertigen Produkten, Dienstleistungen und Lösungen, was für die Positionierung des Unternehmens als vertrauenswürdiger Berater für unsere Kunden von entscheidender Bedeutung ist.

Finanzübersicht

In Tausend Dollar, ausgenommen Beträge pro Aktie 3 Monate 3. Quartal 2023 3 Monate 3. Quartal 2022

9 Monate 3. Quartal 2023 9 Monate 3. Quartal 2022 Bruttoumsatz 1.036.760 730.571

2.959.237 2.134.178 Umsatz 710.106 514.485

2.054.117 1.523.721 Bruttogewinn (GP) 174.090 139.654

521.351 381.851 Bruttogewinn (GP) % 24,5 % 27,1 %

25,4 % 25,1 % Bereinigtes EBITDA 41.258 30.967

123.789 99.804 Bereinigtes EBITDA in % des GP1 23,7 % 22,2 %

23,7 % 26,1 % Netto(verlust)ertrag (3.316) 18.228

(11.174) 27.449 Bereinigter Nettoertrag1 20.622 21.266

70.187 73.676 Bereinigte EPS 1 0,10 0,10

0,34 0,34 _______________________________

1 Dies ist eine Nicht-IFRS Kennzahl (einschließlich Nicht-IFRS-Verhältnis) und keine anerkannte, definierte oder standardisierteKennzahl nach IFRS. Siehe Abschnitt ,,Non-IFRS Financial Measures" dieser Pressemitteilung für Definitionen, Verwendungszwecke und eine Überleitung von historischen Nicht-IFRS-Finanzkennzahlen zu den am ehesten vergleichbaren IFRS-Finanzkennzahlen. 2 Der Auftragsbestand wird als Auftragseingang von Kunden berechnet, die am Ende des Geschäftsjahres für Kanada und die USA noch keine Lieferung erhalten haben.

Nach Quartalsende

Der Verwaltungsrat genehmigte eine Dividende für das dritte Quartal in Höhe von 0,01 Dollar pro Stammaktie, die am 28. Dezember 2023 an die zum Geschäftsschluss am 13. Dezember 2023 eingetragenen Aktionäre ausgezahlt wird

Finanzieller Ausblick

Converge gibt folgende Finanzprognose für die drei Monate bis zum 31. Dezember 2023 ab:

Bruttogewinn zwischen 177 Millionen und 184 Milionen Dollar.

Bereinigtes EBITDA zwischen 45 Millionen und 47 Millionen Dollar.

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung branchenweit führender Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analysen, Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für digitale Arbeitsplätze. Das Unternehmen unterstützt diese Lösungen mit Expertise in den Bereichen Beratung, Implementierung und Managed Services für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Dieser vielschichtige Ansatz ermöglicht es Converge, die einzigartigen geschäftlichen und technologischen Anforderungen aller Kunden aus dem öffentlichen und privaten Sektor zu erfüllen. Weitere Informationen finden Sie auf convergetp.com.

Zusammenfassung der konsolidierten Finanzlage

(in Tausend Kanadischen Dollar)





30. September 2023 31. Dezember 2022 Vermögenswerte





Kurzfristig







Barmittel

$ 105.221 $ 159.890

Eingeschränkte Barmittel

3.103 5.230

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

803.673 781.683

Inventar

165.788 158.430

Rechnungsabgrenzungsposten und sonstige Vermögenswerte

22.224 23.046





1.100.009 1.128.279 Langfristig







Sonstige Vermögenswerte

17.460 4.646

Sachanlagen und Nutzungsrechte, netto

73.592 88.352

Immaterielle Vermögenswerte, netto

400.536 463.751

Firmenwert

568.188 563.848 Gesamtaktiva

$ 2.159.785 $ 2.248.876









Verbindlichkeiten





Kurzfristig







Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

$ 898.423 $ 824.924

Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

52.625 123.932

Rechnungsabgrenzungsposten

48.633 60.210

Kreditaufnahmen

109 421.728

Zu zahlende Ertragssteuern

10.971 7.112





1.010.761 1.437.906 Langfristig







Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten

47.206 77.183

Kreditaufnahmen

412.644 -

Latente Steuerrückstellungen

77.034 102.977 Summe Verbindlichkeiten

$ 1.547.645 $ 1.618.066









Eigenkapital der Aktionäre







Stammaktien

603.716 595.019

Eingebrachte Überschüsse

10.016 7.919

Umtauschrechte

- 1.705

Kumuliertes sonstiges Gesamtergebnis

3.047 13.708

Defizit

(31.674) (18.441) Gesamtes Eigenkapital, das den Aktionären von

Converge zurechenbar ist

585.105 599.910 Minderheitsbeteiligungen

27.035 30.900



612.140 630.810 Gesamtverbindlichkeiten und Eigenkapital der Aktionäre

$ 2.159.785 $ 2.248.876

Zusammenfassung der konsolidierten Verlust- und Gesamtergebnisrechnung

(in Tausend Kanadischen Dollar)



Quartalsbericht

zum 30. September,

Neunmonatsbericht

zum 30. September,



2023

2022

2023

2022

















Umsatz















Produkt $ 559.646 $ 385.285 $ 1.607.932 $ 1.193.038 Dienstleistungen

150.460

129.200

446.185

330.683 Gesamtumsatz

710.106

514.485

2.054.117

1.523.721 Umsatzkosten

536.016

374.831

1.532.766

1.141.870 Bruttogewinn

174.090

139.654

521.351

381.851

















Vertriebs-, Verwaltungs- und Allgemeinkosten

134.935

111.032

403.667

287.267 Einkommen vor folgenden Posten

39.155

28.622

117.684

94.584

















Abschreibung und Amortisierung

29.456

23.094

82.239

54.751 Finanzaufwendungen, netto

10.867

5.886

30.870

10.798 Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges

2.601

8.211

10.969

19.492 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der bedingten Gegenleistung

-

-

9.209

- Anteilbasierte Vergütung

774

1.275

2.738

4.172 Sonstige (Ertrags-) Aufwendungen

(170)

(25.570)

(4.230)

(22.432) (Verlust) Gewinn vor Ertragssteuern

(4.373)

15.726

(14.111)

27.803

















Ertragssteuer (Erstattungsaufwand)

(1.057)

(2.502)

(2.937)

304

















Netto(verlust)ertrag $ (3.316) $ 18.228 $ (11.174) $ 27.499 Netto(verlust)ertrag zurechenbar auf:















Aktionäre von Converge

(1.802)

20.595

(7.309)

30.819 Minderheitsbeteiligungen

(1.514)

(2.367)

(3.865)

(3.320)

$ (3.316) $ 18.228 $ (11.174) $ 27.499 Sonstiger Gesamtertrag (Verlust)















Posten, die später in den (Verlust-)

Ertrag umgegliedert werden können:















Wechselkursdifferenzen bei der Umrechnung ausländischer Geschäftstätigkeiten.

(2.891)

5.352

(10.661)

(859)



(2.891)

5.352

(10.661)

(859) Gesamtertrag (Verlust) $ (425) $ 23.580 $ (21.835) $ 26.640 Gesamtertrag (Verlust) zurechenbar auf:















Aktionäre von Converge

1.089

25.947

(17.970)

29.960 Minderheitsbeteiligungen

(1.514)

(2.367)

(3.865)

(3.320)



(425)

23.580

(21.835)

26.640

















Bereinigtes EBITDA $ 41.258 $ 30.967 $ 123.789 $ 99.804 Bereinigtes EBITDA in % des Bruttogewinns

23,7 %

22,2 %

23,7 %

26,1 % Bereinigtes EBITDA in % des Umsatzes 1

5,8 %

6,0 %

6,0 %

6,6 %

Zusammenfassung des konsolidierten Cashflows

(in Tausend Kanadischen Dollar







Für die drei Monate

bis zum 30. September Für die neun Monate bis zum 30. September





2023

2022

2023

2022



















(Verwendete) Cashflows aus betrieblicher Tätigkeit

















Netto(verlust)ertrag

$ (3.316) $ 18.228 $ (11.174) $ 27.499 Anpassungen zum Abgleich des Netto(verlust)ertrages auf Nettokapital aus laufender Geschäftstätigkeit

















Abschreibung und Amortisierung



31.559

24.101

88.344

58.071 Nicht realisierte Devisengewinne



-

(24.233)

(2.818)

(20.532) Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen



774

1.275

2.738

4.172 Finanzaufwendungen, netto



10.867

5.886

30.870

10.798 Gewinn aus dem Verkauf von Sachanlagen



-

-

(598)

- Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von Eventualvergütungen



-

-

9.209

- Ertragssteuer (Erstattungsaufwand)



(1.057)

(2.502)

(2.937)

304





38.827

22.755

113.634

80.312 Veränderung der nicht zahlungswirksamen Betriebskapitalpositionen



63.102

(5.904)

18.858

(50.195)





101.929

16.851

132.492

30.117 Gezahlte Ertragssteuern



(5.987)

(1.901)

(17.433)

(18.926) Barmittel aus laufender Geschäftstätigkeit



95.942

14.950

115.059

11.191



















(Verwendete) Cashflows aus Investitionstätigkeit

















Erwerb von Sachanlagen



(1.593)

(4.332)

(8.790)

(18.812) Erlöse aus der Veräußerung von Sachanlagen



-

-

3.749

(6) Zahlung von Eventualvergütungen



(10.899)

-

(20.834)

(10.135) Zahlung von Nachtragszahlungen



(14.095)

(121)

(43.815)

(7.069) Zahlung von NCI-Verbindlichkeiten



(973)

-

(30.967)

- Unternehmenszusammenschlüsse, abzüglich erworbener Barmittel



-

(154.212)

-

(353.683) Bei Investitionstätigkeiten verwendete Barmittel



(27.560)

(158.665)

(100.657)

(389.705)



















(Verwendete) Cashflows aus Finanzierungstätigkeiten

















Übertragungen (zu) von Barmitteln mit Verfügungsbeschränkung



(519)

141

2.068

(4.372) Gezahlte Zinsen



(10.544)

(1.229)

(25.786)

(4.287) Ausgezahlte Dividenden



(2.047)

-

(4.114)

(1.080) Zahlungen von Leasingverbindlichkeiten



(4.975)

(3.462)

(15.199)

(8.494) Rückkauf von Stammaktien



(1.064)

(30.539)

(15.294)

(30.539) Tilgung von Schuldverschreibungen



(39)

(37)

(119)

(196) Netto(tilgungs)einnahmen aus Anleihen



(21.977)

173.084

(10.593)

357.901 (Verwendete) Barmittel aus Finanzierungstätigkeiten



(41.165)

137.958

(69.037)

308.933



















Nettoveränderung der Barmittel während des Zeitraums



27.217

(5.757)

(54.635)

(69.581) Auswirkung der Devisen auf Bargeld



(439)

(6.189)

(34)

(6.383) Bargeld, Beginn des Zeitraums



78.443

184.175

159.890

248.193 Bargeld, Ende des Zeitraums

$ 105.221 $ 172.229 $ 105.221 $ 172.229

Nicht-IFRS Finanzielle Maßnahmen

Diese Pressemitteilung bezieht sich auf bestimmte Leistungsindikatoren, einschließlich bereinigtes EBITDA, Bruttogewinn, bereinigter Nettoertrag und bereinigte EPS, die keine standardisierte Bedeutung gemäß IFRS haben und möglicherweise nicht mit ähnlichen Maßnahmen anderer Unternehmen vergleichbar sind. Die Geschäftsführung ist der Ansicht, dass diese Maßnahmen für die meisten Aktionäre, Gläubiger und andere Interessenvertreter bei der Analyse der Betriebsergebnisse des Unternehmens nützlich sind und Trends im Kerngeschäft des Unternehmens aufzeigen können, die bei ausschließlicher Verwendung von IFRS-Kennzahlen nicht erkennbar wären. Das Unternehmen ist außerdem der Ansicht, dass Wertpapieranalysten, Investoren und andere interessierte Parteien bei der Bewertung von Emittenten häufig Nicht-IFRS-Kennzahlen verwenden.

Außerdem verwendet die Geschäftsführung Nicht-IFRS-Kennzahlen, um Vergleiche der Betriebsleistung von Periode zu Periode zu erleichtern, jährliche Betriebsbudgets zu erstellen und die Fähigkeit zur Deckung des Investitions- und Betriebskapitalbedarfs zu beurteilen. Diese Nicht-IFRS-Kennzahlen sollten nicht als Alternative zum konsolidierten Gewinn (Verlust) oder einer anderen Leistungskennzahl nach IFRS betrachtet werden. Investoren werden dazu angehalten, die Abschlüsse und Offenlegungen des Unternehmens in ihrer Gesamtheit zu prüfen. Sie werden darauf hingewiesen, dass sie sich nicht auf Nicht-IFRS-Kennzahlen verlassen und diese nur in Verbindung mit den am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen betrachten sollten.

Bereinigte EBITDA

Das bereinigte EBITDA stellt den Nettogewinn oder -verlust dar, bereinigt um Amortisationen, Abschreibungen, Zinsaufwendungen und Nettofinanzierungskosten, Wechselkursgewinne und -verluste, sonstige Aufwendungen und Erträge, Aufwendungen für aktienbasierte Vergütungen, Einkommenssteueraufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Eventualvergütungen sowie Akquisitions-, Integrations-, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen. Akquisitions- und transaktionsbezogene Kosten bestehen in erster Linie aus akquisitionsbezogenen Vergütungen, die an die Weiterbeschäftigung der bisherigen Aktionäre des erworbenen Unternehmens geknüpft sind und nicht im Gesamtkaufpreis enthalten sind, sowie aus Honoraren. Die Integrationskosten bestehen in erster Linie aus Honoraren, die im Zusammenhang mit der Integration abgeschlossener Übernahmen angefallen sind. Bei den Restrukturierungskosten handelt es sich hauptsächlich um Kosten für den Abgang von Mitarbeitern infolge von Synergien, die durch Übernahmen und organisatorische Änderungen entstanden sind. Die IFRS-Kennzahl, die am ehesten mit dem bereinigten EBITDA im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Netto(verlust)gewinn vor Steuern.

Die Definition des bereinigten EBITDA des Unternehmens wird sich wahrscheinlich von der anderer Unternehmen unterscheiden, so dass die Vergleichbarkeit eingeschränkt sein kann. Das bereinigte EBITDA sollte nicht als Ersatz für oder isoliert von Kennzahlen betrachtet werden, die in Übereinstimmung mit IFRS erstellt wurden.

Das Unternehmen hat das bereinigte EBITDA wie folgt mit der am besten vergleichbaren IFRS-Kennzahl abgeglichen:



Für die drei Monate bis zum 30. September Für die neun Monate bis zum 30. September

2023 2022 2023 2022 Netto(verlust)ertrag vor Steuern $ (4.373) $ 15.726 $ (14.111) $ 27.803 Finanzaufwendungen, netto 10.867 5.886 30.870 10.798 Aktienbasierte Vergütungsaufwendungen 774 1.275 2.738 4.172 Abschreibung und Amortisierung 29.456 23.094 82.239 54.751 In den Vertriebskosten enthaltene Abschreibungen 2.103 1.008 6.105 3.320 Sonstige (Ertrags-) Aufwendungen (170) (24.233) (4.230) (20.532) Veränderung des beizulegenden Zeitwerts der Eventualvergütungen - - 9.209 - Akquisition, Integration, Umstrukturierung

und Sonstiges 2.601 8.211 10.969 19.492 Bereinigtes EBITDA $ 41.258 $ 30.967 $ 123.789 $ 99.804

Bereinigtes EBITDA in Prozent des Bruttogewinns

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA des Bruttogewinns in Prozent ein nützlicher Maßstab für die betriebliche Effizienz und Rentabilität des Unternehmens ist. Dieses wird berechnet, indem das bereinigte EBITDA durch den Bruttogewinn dividiert wird.

Bereinigtes EBITDA des Unternehmens in Prozent

Das Unternehmen ist der Ansicht, dass das bereinigte EBITDA des Umsatzes in Prozent ein nützlicher Maßstab für die betriebliche Effizienz und Rentabilität des Unternehmens ist. Dieses wird berechnet, indem bereinigtes EBITDA durch Erlöse dividiert werden.2

Bereinigter Nettoertrag (Verlust) und bereinigter Ertrag je Aktie („Bereinigtes EPS")

Der bereinigte Nettogewinn stellt den bereinigten Nettogewinn dar, um Akquisitions-, Integrations-, Restrukturierungs- und sonstige Aufwendungen, Änderungen des beizulegenden Zeitwerts von Eventualvergütungen, Abschreibungen auf erworbene immaterielle Vermögenswerte, nicht realisierte Wechselkursgewinne/-verluste und aktienbasierte Vergütungen auszuschließen. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der bereinigte Nettogewinn eine nützlichere Kennzahl als der Nettogewinn ist, da er die Auswirkungen von einmaligen, nicht zahlungswirksamen und/oder nicht wiederkehrenden Posten ausschließt, die die zugrunde liegende Geschäftsleistung von Converge nicht widerspiegeln. Das bereinigte Ergebnis je Aktie (EPS) wird berechnet, indem der bereinigte Nettogewinn durch die Summe der gewichteten durchschnittlichen im Umlauf befindlichen Aktien auf unverwässerter und verwässerter Basis geteilt wird. Die IFRS-Kennzahl, die am ehesten mit dem bereinigten Nettogewinn im Jahresabschluss des Unternehmens vergleichbar ist, ist der Nettogewinn (-verlust) und der Nettogewinn (-verlust) je Aktie.

Das Unternehmen hat einen Abgleich mit der am besten vergleichbaren IFRS-Finanzmessgröße wie folgt vorgenommen:



Für die drei Monate Für die neun Monate bis zum 30. September bis zum 30. September

2023 2022 2023 2022 Netto(verlust)ertrag $ (3.316) $ 18.228 $ (11.174) $ 27.499 Akquisition, Integration, Umstrukturierung und Sonstiges 2.601 8.211 10.969 19.492 Veränderung des beizulegenden Zeitwerts von

Eventualvergütungen - - 9.209 - Amortisierung auf immaterielle Vermögenswerte 21.056 17.785 62.793 43.045 Devisengewinn (493) (24.233) (4.348) (20.532) Anteilbasierte Vergütung 774 1.275 2.738 4.172 Bereinigter Nettogewinn: $ 20.622 $ 21.266 $ 70.187 $ 73.676 Bereinigte EPS — Unverwässert 0,10 0,10 0,34 0,34

Bruttoumsatz und Bruttoumsatz für organisches Wachstum

Der Bruttoumsatz, eine Nicht-IFRS-Bemessung, spiegelt den Kunden in Rechnung gestellten Bruttobetrag wider, bereinigt um aufgeschobene oder aufgelaufene Beträge. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass der Bruttoumsatz eine nützliche alternative Finanzkennzahl zum Nettoumsatz, der IFRS-Kennzahl, ist, da er im Vergleich zum Nettoumsatz Volumenschwankungen besser widerspiegelt. Nach den geltenden Leitlinien von IFRS 15 (,,Principal vs. Agent") erfasst der ,,Principal" die Einnahmen auf Bruttobasis und der ,,Agent" die Provision auf Nettobasis. Bei Transaktionen, bei denen Converge als Vermittler (Agent) zwischen dem Kunden und dem Verkäufer auftritt, wird der Nettoumsatz berechnet, indem der Bruttoumsatz um den Betrag der Verkaufskosten reduziert wird.

Das Unternehmen hat einen Abgleich zwischen Bruttoumsatzerlösen und Nettoumsatzerlösen, der am ehesten vergleichbaren IFRS-Kennzahlen, wie folgt bereitgestellt:



Für die drei Monate Für die neun Monate bis zum 30. September bis zum 30. September

2023 2022 2023 2022 Produkt $ 721.871 $ 474.006 $ 2.027.384 $ 1.419.216 Verwaltete Dienstleistungen 38.728 35.681 124.546 101.932 Dienstleistungen Dritter und freiberufliche Dienstleistungen 276.161 220.884 807.307 613.030 Bruttoumsatz $ 1.036.760 $ 730.571 $ 2.959.237 $ 2.134.178 Anpassung für Verkäufe abgewickelt als Vermittler (Agent) (326.654) (216.086) (905.120) (610.457) Umsatz $ 710.106 $ 514.485 $ 2.054.117 $ 1.523.721

Organisches Wachstum

Das Unternehmen misst das organische Wachstum auf der Ebene des Bruttoumsatzes und des Bruttogewinns und bezieht die Beiträge unter der Eigentümerschaft von Converge im aktuellen und im Vergleichszeitraum mit ein. Bei der Berechnung des organischen Wachstums zieht das Unternehmen daher Bruttoumsatz und Bruttogewinn von Unternehmen ab, die im aktuellen Berichtszeitraum erworben wurden.

Das organische Wachstum des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem der Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums, wie er in den öffentlichen Berichten des Unternehmens ausgewiesen ist, vom Bruttoumsatz des aktuellen Zeitraums für dasselbe Portfolio von Unternehmen abgezogen wird. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttoumsatzes wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den ausgewiesenen Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums dividiert wird.

In der folgenden Tabelle wird das organische Wachstum des Bruttoumsatzes für drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2023 berechnet:



Für die drei Monate Für die neun Monate bis zum 30. September bis zum 30. September

2023 2022 2023 2022 Bruttoumsatz 1.036.760 730.571 2.959.237 2.134.178 Abzüglich: Bruttoumsatz von Unternehmen,

die im Vergleichszeitraum Eigentum waren 133.891 230.348 593.758 634.781 Bruttoverkäufe von Unternehmen,

die im Vergleichszeitraum Eigentum waren 902.869 500.223 2.365.479 1.499.397 Bruttoumsatz des Vorjahreszeitraums 730.571 472.419 2.134.178 1.332.639 Organisches Wachstum — $ 172.298 27.804 231.301 166.758 Organisches Wachstum — % 23,6 % 5,9 % 10,8 % 12,5 %

Das organische Wachstum des Bruttogewinns wird berechnet, indem der Bruttogewinn des vorangegangenen Zeitraums, wie er in den öffentlichen Berichten der Unternehmen ausgewiesen ist, vom Bruttogewinn des aktuellen Zeitraums für dasselbe Portfolio von Unternehmen abgezogen wird. Der Prozentsatz des organischen Wachstums des Bruttogewinns wird berechnet, indem das organische Wachstum durch den ausgewiesenen Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums dividiert wird.



Für die drei Monate Für die neun Monate bis zum 30. September bis zum 30. September

2023 2022 2023 2022 Bruttogewinn 174.090 139.654 521.351 381.851 Abzüglich: Bruttogewinn von Unternehmen,

die im Vergleichszeitraum Eigentum waren 20.375 44.994 104.212 117.539 Bruttogewinn der Unternehmen im Vergleichszeitraum 153.715 94.660 417.139 264.312 Bruttogewinn des Vorjahreszeitraums 139.654 83.771 381.851 229.811 Organisches Wachstum — $ 14.061 10.889 35.288 34.501 Organisches Wachstum — % 10,1 % 13,0 % 9,2 % 15,0 %

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte ,,zukunftsgerichtete Informationen" und ,,zukunftsgerichtete Aussagen" (zusammenfassend ,,zukunftsgerichtete Aussagen") im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze in Bezug auf Converge und sein Geschäft. Jede Aussage, die Diskussionen über Vorhersagen, Erwartungen, Überzeugungen, Pläne, Projektionen, Ziele, Annahmen, künftige Ereignisse oder Leistungen beinhaltet (häufig, aber nicht immer unter Verwendung von Ausdrücken wie ,,erwartet" oder ,,erwartet nicht", ,,wird erwartet", ,,antizipiert" oder ,,antizipiert nicht", ,,plant", ,,budgetiert", ,,vorgesehen", ,,prognostiziert", „schätzt", „glaubt" oder „beabsichtigt" oder Variationen solcher Wörter und Sätze oder die Angabe, dass bestimmte Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse angenommen werden oder eintreten „können" oder „könnten", „würden" oder „werden" sind keine Aussagen zu historischen Tatsachen und können zukunftsgerichtete Aussagen sein.

Insbesondere Aussagen zu den Prognosen von Converge in Bezug auf den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA, Erwartungen hinsichtlich zukünftiger Ergebnisse, Leistungen, Aussichten, der Märkte, in denen Converge tätig ist, oder hinsichtlich zukünftiger Absichten in Bezug auf seine Geschäfts- und Akquisitionsstrategien werden als zukunftsorientierte Informationen betrachtet. Die vorstehenden Ausführungen verdeutlichen die Ziele von Converge und stellen keine Prognosen oder Schätzungen der Finanzlage dar, sondern beruhen auf der Umsetzung der strategischen Ziele, Wachstumsaussichten und Wachstumsinitiativen. Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich der Einschätzungen und Aussichten der Geschäftsleitung in Bezug auf den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA, beruhen auf den Meinungen, Schätzungen und Annahmen der Geschäftsleitung, einschließlich, aber nicht beschränkt darauf, dass: (i) sich die Betriebsergebnisse von Converge wie erwartet entwickeln werden, (ii) das Unternehmen weiterhin seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umsetzen wird, (iii) das Unternehmen weiterhin seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil halten und ausbauen wird, (iv) das Unternehmen in der Lage sein wird, künftige Aussichten und Chancen zu nutzen und Synergien zu realisieren, auch im Hinblick auf Akquisitionen, (v) es keine Änderungen bei der Gesetzgebung oder bei behördlichen Angelegenheiten geben wird, die sich negativ auf das Geschäft des Unternehmens auswirken, (vi) die derzeitigen Steuergesetze in Kraft bleiben und nicht wesentlich geändert werden, (vii) die wirtschaftlichen Bedingungen während des gesamten Zeitraums relativ stabil bleiben, (vii) die Branchen, in denen Converge tätig ist, weiterhin im Einklang mit den Erfahrungen der Vergangenheit sein werden sowie (ix) auf den Annahmen, die unter der Überschrift ,,Zukunftsgerichtete Informationen" im Lagebericht des Unternehmens für drei bzw. neun Monate bis zum 30. September 2023 beschrieben sind. Obwohl das Unternehmen diese Meinungen, Schätzungen und Annahmen zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung als angemessen und vernünftig erachtet, unterliegen sie bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten, Annahmen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Aktivitäten, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von jenen abweichen, die in diesen zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden.

Die zukunftsgerichteten Informationen, einschließlich des Erreichens des oben genannten Ziels für den Bruttogewinn und das bereinigte EBITDA, sind mit erheblichen Risiken behaftet, einschließlich, aber nicht beschränkt darauf, dass: das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seine wichtigsten strategischen Wachstumsprioritäten effektiv umzusetzen, auch in Bezug auf Akquisitionen; dass das Unternehmen nicht in der Lage sein wird, seinen bestehenden Kundenstamm und Marktanteil weiterhin zu halten und auszubauen; Risiken im Zusammenhang mit der Geschäfts- und Finanzlage des Unternehmens; dass das Unternehmen möglicherweise nicht in der Lage ist, seine Wachstumsrate und Rentabilität genau vorherzusagen; Risiken im Zusammenhang mit wirtschaftlicher und politischer Ungewissheit; Risiken im Zusammenhang mit der Einkommenssteuer; und jene Risikofaktoren, die im Abschnitt ,,Risikofaktoren" des jüngsten Jahresberichts des Unternehmens und unter der Überschrift ,,Risiken und Ungewissheiten" im jüngsten Lagebericht des Unternehmens ausführlicher beschrieben werden, die jeweils im Profil des Unternehmens auf SEDAR+ unter www. sedarplus.ca. verfügbar sind. Viele dieser Risiken liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens.

Sollte sich eines dieser Risiken oder eine dieser Ungewissheiten materialisieren oder sollten sich die Meinungen, Schätzungen oder Annahmen, die den zukunftsgerichteten Informationen zugrunde liegen, als falsch erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen erwartet wurden. Das Unternehmen hat zwar versucht, wichtige Risikofaktoren zu identifizieren, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von jenen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen enthalten sind, aber es könnte weitere Risikofaktoren geben, die dem Unternehmen derzeit nicht bekannt sind oder von denen das Unternehmen derzeit annimmt, dass sie nicht von erheblicher Bedeutung sind und die ebenfalls dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder zukünftigen Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen zum Ausdruck kommen.

Das Unternehmen stützt sich bei diesen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen, die es zum Zeitpunkt der Formulierung der Aussagen für angemessen hält. Das Unternehmen weist Investoren jedoch darauf hin, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen sind und dass die tatsächlichen Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, erheblich von den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen abweichen können. Selbst wenn die Betriebsergebnisse, die Finanzlage und die Liquidität des Unternehmens sowie die Entwicklung der Branche, in der es tätig ist, mit den in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen, lassen diese Ergebnisse oder Entwicklungen nicht unbedingt auf die Ergebnisse oder Entwicklungen in späteren Zeiträumen schließen.

Es kann nicht garantiert werden, dass sich diese Informationen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von denjenigen abweichen können, die in diesen Informationen erwartet werden. Keine zukunftsgerichtete Aussage ist eine Garantie für zukünftige Ergebnisse. Dementsprechend sollten Sie sich nicht in unangemessener Weise auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, die nur zum Zeitpunkt der Veröffentlichung Gültigkeit haben. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen stellen die Erwartungen des Unternehmens zum hier genannten Datum dar und können sich nach diesem Datum wieder ändern. Das Unternehmen lehnt jedoch jegliche Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren oder die Ergebnisse von Revisionen dieser Aussagen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, öffentlich bekanntzugeben, es sei denn, dies ist gemäß den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich. Vergleiche der Ergebnisse des aktuellen Zeitraums und früherer Zeiträume sind nicht als Ausdruck künftiger Trends oder Hinweise auf künftige Leistungen zu verstehen, es sei denn, sie werden ausdrücklich als solche bezeichnet. Sie sollten lediglich als historische Daten betrachtet werden.

Alle in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen werden ausdrücklich durch die vorgenannten Warnhinweise eingeschränkt.

