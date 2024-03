Converge Technology Solutions erhält die Auszeichnung 2024 NVIDIA Networking Partner of the Year und Canadian Partner of the Year

TORONTO und GATINEAU, QC, 19. März 2024 /PRNewswire/ -- Converge Technology Solutions Corp. („Converge" oder „das Unternehmen") (TSX: CTS) (FSE: 0ZB) (OTCQX: CTSDF) freut sich, bekannt geben zu können, dass das Unternehmen zum NVIDIA Partner Network (NPN) 2024 Americas Award-Gewinner in den Kategorien Networking Partner of the Year und Canadian Partner of the Year gewählt wurde.

NVIDIAs jährliche NPN Americas Partner of the Year Awards zeichnen Unternehmen in 14 Kategorien aus: KI, Beratung, Vertrieb, Hochschulbildung, Finanzdienstleistungen, Gesundheitswesen, Integration, Netzwerk, öffentlicher Sektor, Rising Star, Service Delivery, Software und kanadischer Markt. Converge erhielt die Auszeichnung „2024 Networking Partner of the Year" für die Expertise des Unternehmens bei der Entwicklung von NVIDIA High-Performance-Networking-Lösungen zur Unterstützung von erweiterten Computing-Umgebungen in verschiedenen Branchen und KI-Lösungen. Darüber hinaus wurde Converge als kanadischer Partner des Jahres für die Implementierung maßgeschneiderter NVIDIA-Lösungen und -Dienstleistungen ausgezeichnet, die den besonderen Anforderungen des kanadischen Marktes entsprechen.

„Converge fühlt sich geehrt, von Nvidia als Networking Partner of the Year und Canadian Partner of the Year bei den NPN Americas Partner Awards 2024 ausgezeichnet worden zu sein", so Greg Berard, Geschäftsführer von Converge. „Künstliche Intelligenz ist ein strategisches Geschäftsfeld für Converge und unsere Kunden. Wir freuen uns, dass unsere Fortschritte im Bereich der KI durch diese Auszeichnungen anerkannt werden."

„KI ist ein wichtiger Motor für das Wirtschaftswachstum der Nationen weltweit", sagt Craig Weinstein, Vizepräsident der Americas Partner Organization bei NVIDIA. „Converge wird als NPN Canadian Partner of the Year ausgezeichnet, weil es kanadische Unternehmen bei der Einführung von NVIDIA AI unterstützt, um neue Möglichkeiten und Innovationen im ganzen Land zu fördern."

Das globale NPN-Programm bietet Partnern das nötige Fachwissen für die Entwicklung, Bereitstellung und Wartung von erstklassigen Accelerated-Computing-Lösungen, die für die anspruchsvollsten maschinellen Lern- und KI-Workloads von heute konzipiert sind.

Informationen zu Converge

Converge Technology Solutions Corp. ist ein dienstleistungsorientierter, softwaregestützter Anbieter von IT- und Cloud-Lösungen, der sich auf die Bereitstellung von branchenführenden Lösungen konzentriert. Der globale Ansatz von Converge bietet Kunden aus verschiedenen Branchen fortschrittliche Analytik, künstliche Intelligenz (KI), Anwendungsmodernisierung, Cloud-Plattformen, Cybersicherheit, digitale Infrastruktur und Angebote für den digitalen Arbeitsplatz. Diese Lösungen unterstützt das Unternehmen durch Beratung, Implementierungsdienstleistungen und Managed Services für alle wichtigen IT-Anbieter auf dem Markt. Mit diesem facettenreichen Ansatz ist Converge dazu in der Lage, die spezifischen geschäftlichen und technologischen Anforderungen jedes Kunden aus dem öffentlichen oder privaten Sektor zu erfüllen. Für weitere Informationen besuchen Sie convergetp.com.

