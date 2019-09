Cooperação, eficiência e vantagem para todos: qualidades de Dongguan destacadas pela FIBA

DONGGUAN, China, 12 de setembro de 2019 /PRNewswire/ -- Na noite de 11 de setembro de 2019 (horário de Pequim), o Centro de Basquete de Dongguan testemunhou as quartas de final da Copa do Mundo de Basquete da FIBA de 2019, com a equipe da França derrotando sua oponente dos EUA por 10 pontos. "Muitos jornalistas nacionais e estrangeiros são atraídos para as quartas de final para fazer reportagens ao vivo, ajudando o mundo a conhecer mais sobre Dongguan", disse o chefe do Departamento de Mídia do Comitê Organizador Local de Dongguan da Copa do Mundo de Basquete da FIBA de 2019 após a partida.

Apesar de visitada pela maioria dos jogadores de basquete pela primeira vez, Dongguan já tem ligação com eles através da "Produção de Dongguan". Famosa por sua produção, Dongguan possui um moderno sistema de fabricação industrial que inclui áreas importantes como produtos eletrônicos de informação, máquinas e equipamentos elétricos, têxteis, vestuário, calçados e chapéus, produção de papel e produtos de papel, artigos de papelaria, artigos esportivos e móveis. Os produtos fabricados, como roupas, chapéus, móveis e telefones celulares, são vendidos no mundo inteiro. O relatório de comércio exterior de Dongguan de agosto de 2019 mostra que seu volume total de importações e exportações subiu 6,8%, atingindo cerca de USD 88,906 bilhões.

O que continua a ser comum à produção e ao basquete e revela dois aspectos diferentes de Dongguan subjacentes à cultura e ao espírito da cidade.

"O basquete requer espírito de equipe", disse Zhang Zhong, um empresário local e fã de basquete. "Semelhante a isso, a produção de Dongguan resulta da sua capacidade industrial internacional e se beneficia da globalização das redes industriais. A cidade tornou-se um centro de fabricação de renome mundial, atrai investimentos estrangeiros, tem produção local e exporta globalmente", acrescentou ele.

As estatísticas mostram que, em 2018, Dongguan obteve cerca de USD 2,1 milhões em investimentos estrangeiros contratuais, o que representa um aumento de 14,4% em relação ao ano anterior. O número de projetos com investimento estrangeiro direto a partir de contratos novos aumentou para 1400. Entre todos os projetos com investimento estrangeiro, destacam-se 102 projetos com investimento estrangeiro de mais de USD 10 milhões para cada um, um aumento de 7,4% em relação ao ano anterior.

Além do desenvolvimento estável do seu comércio para o exterior, as equipes de basquete de Dongguan também obtiveram resultados notáveis. Em 2019, a Equipe de Basquete Masculino de Guangdong Hongyuan venceu o Campeonato da CBA pela nona vez, superando todos os outros times da história da CBA. A Equipe de Basquete Feminino de Xintongsheng venceu o Campeonato WCBA pela primeira vez no mesmo ano.

"O Centro de Basquete de Dongguan, como espaço da CBA, tem, sem dúvida, equipamentos de alta qualidade. O espírito de trabalho em equipe, suas decorações bonitas e seus serviços atenciosos ajudam a criar uma experiência positiva para os jogadores", disse Andreas Zagklis, secretário-geral da FIBA. "Vamos trazer mais jogos da FIBA".

Os melhores jogos profissionais desabrocham em Dongguan, revelando a grande atmosfera da cidade para o basquete. São 26.000 quadras e 100 ginásios de basquete respectivamente, com pelo menos uma quadra-padrão de basquete em cada um dos 500 vilarejos e comunidades das suas 32 cidades e subdistritos.

"Esperamos ver jogos da NBA realizados em Dongguan e que os empresários de Dongguan cooperem com seus colegas americanos para haver mais oportunidades de negócios", publicou um netizen (cidadão da internet) local na mídia social após o jogo.

FONTE The Dongguan Local Organizing Committee of the 2019 FIBA Basketball World Cup

