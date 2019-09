Cooperativa, eficiente y con ventajas para todos: las cualidades de Dongguan se destacan a través de la Federación Internacional de Baloncesto

DONGGUAN, China, 12 de septiembre de 2019 /PRNewswire/ -- En la noche del 11 de septiembre de 2019 (hora de Beijing), el Centro de Baloncesto de Dongguan presenció los esperados cuartos de final de la Copa Mundial de Baloncesto de la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) de 2019, donde el equipo de Francia derrotó a su contraparte de los Estados Unidos por 10 puntos. "Muchos periodistas nacionales y extranjeros acuden a los cuartos de final para informar en vivo, ayudando al mundo a conocer más detalles sobre Dongguan", dijo el director del Departamento de Medios del Comité Local Organizador de Dongguan de la Copa Mundial de Baloncesto de la FIBA de 2019 después del partido.

Aunque la mayoría de los jugadores de baloncesto la visitan por primera vez, Dongguan ya ha hecho conexiones con ellos a través de la " Manufactura de Dongguan". Dongguan, famosa por su manufactura, cuenta con un moderno sistema de la industria manufacturera, con aspectos esenciales como productos de información electrónicos, maquinaria y equipos eléctricos, textiles, ropa, zapatos y sombreros, productos de papel y de fabricación de papel, objetos de escritorio y artículos deportivos, y muebles. Los productos manufacturados como ropa, sombreros, muebles y teléfonos celulares se venden en todo el mundo. El informe del comercio exterior de Dongguan en agosto de 2019 refleja que su volumen total de importaciones y exportaciones ha aumentado el 6,8% a unos USD 88.906 millones.

Un elemento común de la manufactura y el baloncesto, que revela dos aspectos diferentes de Dongguan, es la cultura y el espíritu fundamentales de la ciudad.

"El baloncesto requiere un espíritu de trabajo en equipo", dijo Zhang Zhong, un empresario local y fanático del baloncesto. "De manera similar, la manufactura de Dongguan es el resultado de la cooperación internacional en capacidad industrial y los beneficios de la globalización de cadenas industriales. Se ha convertido en una ciudad manufacturera de fama mundial que atrae la inversión extranjera, con producción local y exportaciones internacionales", agregó.

Las estadísticas muestran que en 2018, Dongguan recibió unos USD 2.100 millones en inversión extranjera contractual, creciendo un 14,4% interanual. La cantidad de proyectos de inversión extranjera directa recién contratados aumentó a 1.400. Entre todos los proyectos de inversión extranjera, hubo 102 por más de USD 10 millones cada uno, con un crecimiento del 7,4% interanual.

Junto con su estable desarrollo del comercio exterior, los equipos de baloncesto de Dongguan también han alcanzado logros notables. En 2019, el Equipo de Baloncesto Masculino de Guangdong Hongyuan ganó el Campeonato de la Asociación China de Baloncesto (CBA) por novena vez, superando a cualquier otro equipo en la historia de la CBA. El Equipo de Baloncesto Femenino de Xintongsheng ganó el Campeonato de la WCBA por primera vez el mismo año.

"El Centro de Baloncesto de Dongguan, como sede de la CBA, tiene sin duda un equipo de alta calidad. El espíritu de trabajo en equipo, las bellas decoraciones y los servicios considerados crean una experiencia amable para el jugador", dijo Andreas Zagklis, secretario general de la FIBA. "Traeremos más partidos de la FIBA".

Importantes partidos profesionales abundan en Dongguan, revelando el excelente ambiente de la ciudad para el baloncesto. La ciudad tiene 26.000 y 100 canchas y gimnasios para baloncesto, respectivamente, con una cancha de baloncesto estándar por lo menos en cada una de las 500 villas y comunidades en sus 32 pueblos y subdistritos.

"Esperamos ver partidos de la NBA (Asociación Nacional de Baloncesto de los Estados Unidos) jugándose en Dongguan y a empresarios de Dongguan cooperando con sus contrapartes norteamericanos para más oportunidades de negocios", publicó un internauta local en los medios sociales después del partido.

FUENTE The Dongguan Local Organizing Committee of the 2019 FIBA Basketball World Cup

