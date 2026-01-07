CooperVision wprowadza na rynek jednodniowe miękkie soczewki kontaktowe MyDay® MiSight® 1 day do kontroli krótkowzroczności

Nowe soczewki łączą w sobie zaawansowany materiał silikonowo-hydrożelowy oraz sprawdzoną technologią ActivControl® [A,1], aby spowolnić progresję krótkowzroczności u dzieci [B,2,3].

FAREHAM, Anglia, 7 stycznia 2026 r. /PRNewswire/ -- Firma CooperVision ogłosiła dzisiaj planowane wprowadzenie na rynek jednodniowych soczewek kontaktowych MyDay® MiSight® 1 day w Wielkiej Brytanii oraz na wybranych rynkach europejskich i sąsiednich, rozszerzając tym samym swoją ofertę produktów do kontroli krótkowzroczności opartych na dowodach naukowych. Te nowe miękkie soczewki kontaktowe do kontroli krótkowzroczności łączą w sobie sprawdzoną technologię MiSight® 1 day ActivControl® oraz zaawansowany materiał silikonowo-hydrożelowy stosowany w soczewkach MyDay® [A,1].

U co drugiego rodzącego się obecnie dziecka krótkowzroczność może wystąpić przed ukończeniem 20. roku życia [4]. Krótkowzroczność może znacząco wpływać na jakość życia, utrudniając naukę w szkole, uprawianie sportu i wykonywanie innych czynności [5,6]. Krótkowzroczność może szybko się pogłębiać, zwłaszcza u młodszych dzieci, dlatego ważne jest wczesne podjęcie działań [7].

„Nasze zaangażowanie w walkę z krótkowzrocznością - zarówno w wymiarze naukowym, jak i komercyjnym - pozostaje niezmienne - powiedziała Debbie Olive, dyrektor handlowy CooperVision. - W soczewkach MyDay® MiSight® 1 day zastosowaliśmy zaawansowany materiał silikonowo-hydrożelowy, z którego wykonane są nasze soczewki kontaktowe MyDay® [A,1], wykorzystując jednocześnie potencjał kontroli krótkowzroczności, który może zmienić życie." [B,2,3,8]

Zastosowana przez firmę technologia ActivControl® pozwoliła zmniejszyć progresję krótkowzroczności o około 50% [B,2,3] i została potwierdzona w najdłużej prowadzonych badaniach klinicznych dotyczących miękkich soczewek kontaktowych u dzieci [D]. Setki tysięcy dzieci na całym świecie nosi obecnie soczewki kontaktowe wykorzystujące tę technologię [9]. Konstrukcja soczewek obejmuje strefy korekcji wzroku i strefy leczenia, które zapewniają wyraźne widzenie, pomagając jednocześnie kontrolować progresję krótkowzroczności [E,10-12].

„Ta innowacja zapewnia stałą kontrolę krótkowzroczności - dzieci korzystają z leczenia przez cały dzień, po prostu nosząc soczewki kontaktowe - powiedziała Jennifer Lambert, wiceprezes ds. kontroli krótkowzroczności i pielęgnacji rogówki w CooperVision [F, 13-15]. - Soczewki mają również na celu ułatwienie płynnego przejścia od kontroli krótkowzroczności do noszenia soczewek dla dorosłych, dzięki temu, że są wykonane z tego samego materiału i mają takie same parametry jak soczewki MyDay®" [G].

Produkt będzie dostępny w Wielkiej Brytanii oraz na wybranych rynkach europejskich i sąsiednich w następujących parametrach:

Zakres mocy sferycznej Stopień korekcji -0.25 to -6.00 0.25D -6.50 to -10.00 0.50D

Aby dowiedzieć się więcej o tej innowacji oraz portfolio produktów CooperVision opartych na dowodach naukowych przeznaczonych do leczenia krótkowzroczności odwiedź stronę https://coopervision.co.uk/.

CooperVision

CooperVision, oddział CooperCompanies (Nasdaq: COO), to jeden z czołowych światowych producentów soczewek kontaktowych. Firma produkuje pełną gamę jednodniowych jednorazowych, dwutygodniowych i miesięcznych soczewek o zaawansowanej optyce wykonanych z nowoczesnych materiałów, a także wysokiej jakości sztywnych soczewek gazoprzepuszczalnych do ortokorekcji i modeli rogówkowych. CooperVision od dawna zajmuje się rozwiązywaniem najtrudniejszych problemów wzroku, takich jak astygmatyzm, prezbiopia, krótkowzroczność dziecięca i bardzo nieregularne rogówki, oferując najbardziej kompletną gamę produktów sferycznych, torycznych i wieloogniskowych dostępnych na rynku. Dzięki połączeniu innowacyjnych produktów i ukierunkowanego wsparcia dla lekarzy firma wnosi na rynek świeże spojrzenie, tworząc realne korzyści dla klientów i użytkowników. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://coopervision.com/.

CooperCompanies

CooperCompanies (Nasdaq: COO) to czołowa globalna firma produkująca wyroby medyczne, której celem jest pomaganie ludziom w doświadczaniu pięknych chwil życia. Posiada dwie jednostki biznesowe: CooperVision i CooperSurgical. CooperVision jest zaufanym liderem w branży soczewek kontaktowych, pomagającym poprawiać jakość widzenia na co dzień. CooperSurgical jest czołową firmą zajmującą się płodnością i opieką zdrowotną kobiet, której celem jest wspieranie kobiet, dzieci i rodzin w najważniejszych momentach związanych z opieką zdrowotną. CooperCompanies, z siedzibą w San Ramon w Kalifornii, zatrudnia ponad 15 000 pracowników, sprzedaje produkty w ponad 130 krajach i ma pozytywny wpływ na życie ponad 50 milionów osób rocznie. Więcej informacji można znaleźć na stronie https://www.coopercos.com/.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa zawiera „wypowiedzi prognozujące" w rozumieniu amerykańskiej ustawy Private Securities Litigation Reform Act z 1995 r., w tym między innymi wypowiedzi dotyczące wprowadzenia na rynek soczewek kontaktowych MyDay® MiSight® 1 day. Wypowiedzi prognozujące z konieczności opierają się na założeniach, danych lub metodach, które mogą być niepoprawne lub nieprecyzyjne i wiążą się z ryzykiem i niepewnością. Czynniki, które mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i przyszłe działania będą się znacznie różnić od tych przedstawionych w wypowiedziach prognozujących, obejmują ryzyko związane z wyzwaniami nieodłącznie związanymi z opracowywaniem, produkcją, wprowadzaniem na rynek, marketingiem i sprzedażą nowych lub alternatywnych produktów; ewentualne kwestie związane z działaniem, dostępnością i jakością produktów; konkurencję; opóźnienia we wprowadzaniu produktów na rynek oraz inne czynniki opisane w dokumentach CooperCompanies złożonych w amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Securities and Exchange Commission), w tym w sekcjach „Działalność", „Czynniki ryzyka" oraz „Omówienie i analiza sytuacji finansowej i wyników działalności przez kierownictwo" w raporcie rocznym Cooper na formularzu 10-K za rok obrotowy zakończony 31 października 2024 r., ponieważ takie czynniki ryzyka mogą być aktualizowane w raportach rocznych i kwartalnych. CooperCompanies ostrzega inwestorów, że wypowiedzi prognozujące odzwierciedlają analizę firmy wyłącznie na dzień ich publikacji. CooperCompanies nie zamierza aktualizować tych wypowiedzi, chyba że będzie to wymagane przez prawo.

