Spoločnosť CooperVision uvádza na trh mäkké kontaktné jednodňové šošovky MyDay® MiSight® 1 day na kontrolu krátkozrakosti
Jan 07, 2026, 12:36 ET
Nové šošovky kombinujú moderný silikón-hydrogélový materiál s overenou technológiou ActivControl®*1 na spomalenie zhoršovania krátkozrakosti u detí†2,3
FAREHAM, Anglicko, 7. januára 2026 /PRNewswire/ -- Spoločnosť CooperVision dnes oznámila blížiace sa uvedenie jednodňových kontaktných šošoviek MyDay® MiSight® 1 day na trh v Spojenom kráľovstve a na vybraných európskych a okolitých trhoch, čím rozšíri svoje portfólio na liečbu krátkozrakosti založené na dôkazoch. Táto nová mäkká kontaktná šošovka na kontrolu krátkozrakosti kombinuje osvedčenú technológiu pre jednorazové šošovky MiSight® 1 day ActivControl® s moderným silikón-hydrogélovým materiálom používaným v šošovkách MyDay® .*1
Každé druhé dnes narodené dieťa by mohlo trpieť do veku 20 rokov krátkozrakosťou.4 Krátkozrakosť, známa aj ako myopia, môže výrazne ovplyvniť kvalitu ich života – sťažiť im účasť na školských, športových a iných aktivitách.5,6 Krátkozrakosť sa môže rýchlo zhoršiť, najmä u mladších detí, preto je dôležitý včasný zásah.7
„Náš záväzok riešiť krátkozrakosť – vedecky aj komerčne – je neochvejný," povedala Debbie Oliveová, obchodná riaditeľka spoločnosti CooperVision. „V jednodňových šošovkách MyDay® MiSight® 1 day sme použili moderný silikón-hydrogélový materiál, ktorý sa nachádza v našich kontaktných šošovkách MyDay®,*1 a zároveň sme využili potenciál kontroly krátkozrakosti, ktorý môže zmeniť život."†2,3,8
Technológia ActivControl® od tejto spoločnosti preukázala približne 50 % zníženie progresie krátkozrakosti†2,3 a je podložená najdlhšie prebiehajúcou klinickou štúdiou mäkkých kontaktných šošoviek u detí.§ Stovky tisíc detí na celom svete teraz nosia kontaktné šošovky s touto technológiou.9 Dizajn šošoviek zahŕňa korekčné zóny zraku a liečebné zóny, ktoré poskytujú jasné videnie a zároveň pomáhajú kontrolovať zhoršovanie krátkozrakosti.◊10-12
„Táto inovácia prináša „stálu" kontrolu krátkozrakosti – deti profitujú z liečby počas celého dňa jednoducho tým, že nosia kontaktné šošovky," povedala Jennifer Lambertová, viceprezidentka pre liečbu krátkozrakosti a starostlivosť o rohovku v spoločnosti CooperVision.¶13-15 „Je tiež navrhnutá tak, aby pomohla plynulému prechodu z liečby krátkozrakosti na nosenie šošoviek u dospelých vďaka spoločnému materiálu a špecifikáciám so šošovkami MyDay® ."**
Pri uvedení na trh v Spojenom kráľovstve a na vybraných európskych a okolitých trhoch bude produkt dostupný v nasledujúcich parametroch:
|
Sférická sila šošovky
|
Odstupňovanie
|
-0,25 až -6,00
|
0,25 dioptrií
|
-6,50 až -10,00
|
0,50 dioptrií
Ak sa chcete dozvedieť viac o tejto inovácii a portfóliu liečby krátkozrakosti od spoločnosti CooperVision, ktoré je založené na dôkazoch, navštívte stránku www.coopervision.co.uk.
O spoločnosti CooperVision
CooperVision, divízia spoločnosti CooperCompanies (Nasdaq: COO), je jedným z popredných svetových výrobcov kontaktných šošoviek. Spoločnosť vyrába kompletný sortiment jednodňových, dvojtýždňových a mesačných mäkkých kontaktných šošoviek, ktoré sa vyznačujú modernými materiálmi a optikou, a prémiové, pevné, plyn prepúšťajúce šošovky pre ortokeratológiu a sklerálne dizajny. Spoločnosť CooperVision má bohaté skúsenosti s riešením najťažších problémov so zrakom, ako je astigmatizmus, presbyopia, detská krátkozrakosť a veľmi nepravidelné rohovky, a ponúka najkompletnejšie portfólio sférických, torických a multifokálnych produktov. Prostredníctvom kombinácie inovatívnych produktov a cielenej podpory zo strany odborníkov prináša spoločnosť na trh nový pohľad a vytvára skutočné výhody pre zákazníkov aj používateľov. Viac informácií nájdete na stránke www.coopervision.com.
O spoločnosti CooperCompanies
CooperCompanies (Nasdaq: COO) je popredná svetová spoločnosť zaoberajúca sa zdravotníckymi pomôckami, ktorá sa zameriava na pomoc ľuďom prežívať krásne chvíle života prostredníctvom svojich dvoch obchodných jednotiek, CooperVision a CooperSurgical. Spoločnosť CooperVision je dôveryhodným lídrom v odvetví kontaktných šošoviek a ľuďom pomáha každý deň zlepšovať zrak. CooperSurgical je popredná spoločnosť v oblasti plodnosti a zdravotnej starostlivosti o ženy, ktorá sa venuje ženám, deťom a rodinám, čo sa týka zdravotnej starostlivosti v tých najdôležitejších chvíľach. Spoločnosť CooperCompanies so sídlom v San Ramone v Kalifornii zamestnáva viac ako 15 000 ľudí, predáva produkty vo viac ako 130 krajinách a každý rok pozitívne ovplyvňuje viac ako 50 miliónov životov. Viac informácií nájdete na stránke www.coopercos.com.
Výhľadové vyhlásenia
Táto tlačová správa obsahuje „výhľadové vyhlásenia" podľa vymedzenia v zákone o reforme súdnych sporov v oblasti súkromných cenných papierov z roku 1995, okrem iného vrátane vyhlásení týkajúcich sa uvedenia na trh produktu MyDay® MiSight® 1 day. Výhľadové vyhlásenia nevyhnutne závisia od predpokladov, údajov alebo metód, ktoré môžu byť nesprávne alebo nepresné a podliehajú rizikám a neistotám. Medzi faktory, ktoré by mohli spôsobiť, že sa skutočné výsledky a budúce opatrenia budú podstatne líšiť od tých, ktoré sú opísané vo výhľadových vyhláseniach, patria riziká súvisiace s problémami spojenými s vývojom, výrobou, uvádzaním na trh, marketingom a predajom nových alebo alternatívnych produktov; potenciálne problémy s výkonom, dostupnosťou a kvalitou produktov; konkurencia; oneskorenia pri uvádzaní na trh a ďalšie faktory opísané v dokumentoch spoločnosti CooperCompanies pre Komisiu pre cenné papiere a burzy vrátane častí „Obchod", „Rizikové faktory" a „Diskusia a analýza finančnej situácie a výsledkov prevádzky zo strany vedenia" vo výročnej správe spoločnosti Cooper na formulári 10-K za fiškálny rok končiaci sa 31. októbra 2024, pretože takéto rizikové faktory sa môžu aktualizovať v ročných a štvrťročných dokumentoch. Spoločnosť CooperCompanies upozorňuje investorov, že výhľadové vyhlásenia odrážajú analýzu spoločnosti iba v čase ich zverejnenia. Spoločnosť CooperCompanies sa zrieka akéhokoľvek zámeru aktualizovať ich, s výnimkou prípadov, keď to vyžaduje zákon.
Kontakt pre médiá
Laura DiCaprio, APR
McDougall Communications pre CooperVision
[email protected] alebo +1-585-434-2148
Poznámky pod čiarou
* Preukázateľne v priebehu 3 rokov spomaľuje progresiu krátkozrakosti u detí v porovnaní s jednoohniskovými 1-dňovými šošovkami
† Použitím nameraných a modelovaných údajov, združených do kategórií podľa veku (8 – 17 rokov), sa progresia krátkozrakosti spomalila v priemere o približne 50 % pri použití šošoviek MiSight® 1 day, ktoré využívajú rovnakú technológiu ActivControl® ako MyDay® MiSight® 1 day.
‡ Preukázateľne v priebehu 3 rokov spomaľuje progresiu krátkozrakosti u detí v porovnaní s jednodennými šošovkami na jedno použitie.
§ Jednodňové kontaktné šošovky MyDay® MiSight® 1 day používajú rovnakú technológiu ActivControl® ako pôvodné jednodňové kontaktné šošovky MiSight® 1 day
◊ Jednodňové kontaktné šošovky MyDay® MiSight® 1 day používajú rovnakú technológiu ActivControl® ako pôvodné jednodňové šošovky MiSight® 1 day
¶ V klinickej štúdii sa priemerný čas nosenia počas pracovných dní zvýšil z 12,8 hodiny/deň po dobu 6 mesiacoch na 13,9 hodiny/deň po dobu 6 rokoch s priemerom > 6,5 dňa/týždeň pre MiSight® 1 day, ktoré využívajú rovnakú technológiu ActivControl® ako MyDay® MiSight® 1 day.
** Jednodňové jednorazové šošovky MyDay® a MyDay Energys®
Logo – https://mma.prnewswire.com/media/2854596/CooperVision_Logo.jpg
Fotografia – https://mma.prnewswire.com/media/2854597/CooperVision_MyDay_MiSight_1Day_Contact_Lenses.jpg
