Coosto breidt Salesforce integratie uit met krachtige Salesforce Marketing Cloud app.

Bedrijven en organisaties die gebruikmaken van Salesforce kunnen hun volledige content- en social media management naadloos integreren via twee krachtige Salesforce service- en marketing cloud-apps, aangeboden door Coosto.

EINDHOVEN, Nederland, 8 maart 2023 /PRNewswire/ -- Coosto kondigt vandaag de lancering aan van Coosto voor Salesforce Marketing Cloud. De lancering van deze tweede Coosto-app vormt een krachtige aanvulling op de al bestaande app in Salesforce AppExchange, waar klanten vanaf nu moeiteloos hun online content en social media kanalen beheren binnen Salesforce.

Coosto: De content & social media marketing tool

Coosto levert een geavanceerde content- en social media marketing tool die praktische oplossingen biedt voor elke fase van het contentmarketing proces. Onze loyale klanten vertrouwen op Coosto om unieke content te genereren en te distribueren, hun online community te beheren en hun resultaten eenvoudig te analyseren.

Coosto biedt een uitstekend alternatief voor Salesforce-klanten die eerder gebruik maakten van Salesforce Social Studio, aangezien dit product wordt uitgefaseerd door Salesforce. Door gebruik te maken van de Coosto voor Salesforce Marketing Cloud-app hebben klanten naadloos toegang tot het volledige scala aan functies van Coosto, rechtstreeks binnen het platform van Salesforce Marketing Cloud.

Coosto voor Salesforce Marketing Cloud is momenteel beschikbaar via Salesforce AppExchange .

Deze nieuwe app is een waardevolle aanvulling op de bestaande Salesforce-app van Coosto: Coosto voor Salesforce Service Cloud. Die app stelt klanten in staat om real-time inzicht te krijgen in sociale interacties en direct met hun klanten te communiceren vanuit Sales & Service Cloud. Coosto voor Service Cloud is beschikbaar op de Salesforce AppExchange

Toine Verheul, CEO van Coosto: "We zijn trots dat we onze samenwerking met Salesforce hebben versterkt en klanten de tools te bieden die ze nodig hebben om hun online content en social media rechtstreeks binnen het Salesforce-platform te beheren. Met zowel Marketing Cloud- als Service Cloud-apps nu beschikbaar op de Salesforce AppExchange kunnen we onze klanten een naadloze en gestroomlijnde ervaring te bieden."

Meer informatie: https://www.coosto.com/coosto-salesforce

