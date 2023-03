Coosto étend l'intégration pour Salesforce avec une application puissante pour Salesforce Marketing Cloud

Les entreprises et les organisations qui utilisent Salesforce peuvent intégrer en toute transparence l'ensemble de leur contenu et la gestion des médias sociaux grâce à deux puissantes applications Salesforce Service Cloud et Salesforce Marketing Cloud offertes par Coosto.

EINDHOVEN, Pays-Bas, 9 mars 2023 /PRNewswire/ -- Coosto a annoncé aujourd'hui le lancement de Coosto pour Salesforce Marketing Cloud, la deuxième application Coosto disponible sur l'AppExchange de Salesforce. Ces puissantes applications Coosto permettent aux clients de gérer simplement leur contenu en ligne et leur présence sur les médias sociaux directement dans Salesforce.

Coosto : L'outil de marketing de contenu et de médias sociaux

Coosto fournit un outil de marketing de contenu et de médias sociaux de pointe, offrant des solutions pratiques pour chaque étape du processus de marketing de contenu. Nos clients fidèles comptent sur Coosto pour générer et distribuer du contenu exceptionnel, gérer habilement leur communauté en ligne et suivre et analyser leurs résultats en toute simplicité.

Coosto propose une alternative exceptionnelle aux clients de Salesforce qui ont déjà utilisé Salesforce Social Studio, alors que ce produit est progressivement supprimé par Salesforce. En utilisant l'application Coosto pour Salesforce Marketing Cloud, les clients disposent d'un accès simplifié à l'ensemble des fonctionnalités de Costoo, directement dans la plateforme Salesforce Marketing Cloud.

Coosto pour Salesforce Marketing Cloud est actuellement disponible sur l'AppExchange .

Cette nouvelle application est un précieux complément à l'application Salesforce existante de Coosto, Coosto pour Salesforce Service Cloud. Ensemble, ces applications permettent aux clients d'obtenir des informations en temps réel sur les interactions sociales et d'interagir directement avec leurs clients à partir de Sales Cloud & Service Cloud. Coosto pour Service Cloud est disponible sur l'AppExchange .

Toine Verheul, PDG de Coosto, a déclaré : « Nous sommes fiers d'avoir renforcé notre partenariat avec Salesforce et d'offrir à nos clients les outils dont ils ont besoin pour gérer intégralement leur contenu en ligne et leurs médias sociaux directement dans la plateforme Salesforce. Grâce aux applications Marketing Cloud et Service Cloud désormais disponibles sur l'AppExchange de Salesforce, nous sommes ravis d'offrir à nos clients une expérience fluide et simplifiée. '

Vous trouverez plus d'information sur : https://www.coosto.com/coosto-salesforce

SOURCE Coosto