COP28: Das umweltfreundliche Hefeprotein von Angel Yeast fördert die Nachhaltigkeit

SHANGHAI, 14. Dezember 2023 /PRNewswire/ -- Angel Yeast, (SH600298), der weltweit führende Hefehersteller, reagiert auf den Handlungsappell der vom 30. November bis 12. Dezember in Dubai stattfindenden COP28 mit konkreten Maßnahmen und nachhaltigen Lösungen.

Unter dem Motto „Aktionismus" zielt die Agenda der COP28 darauf ab, die Menschen zu motivieren, Veränderungen anzustoßen, Impulse zu setzen und sich den Herausforderungen des Klimawandels zu stellen. Besonders betont wird dabei die Rolle von Mensch und Natur bei der Bekämpfung des Klimawandels.

Inger Andersen, Leiterin des UNEP, erklärte auf einer Pressekonferenz am 8. Dezember während der COP28, auf der der Bericht über die positiven Auswirkungen neuer Proteine mit dem Titel „What's cooking: An assessment of the potential impacts of selected novel alternatives to conventional animal products" (Was wird gekocht? Eine Bewertung der potenziellen Auswirkungen ausgewählter neuartiger Alternativen zu konventionellen tierischen Produkten) vorgestellt wurde, dass neue Proteine eine Lösung für die steigende Nachfrage nach Fleischprodukten und den zunehmenden Umweltverbrauch darstellen. Andersen hofft, dass sich mehr Forscher anschließen und die Lücken bei der Ernährung mit neuen Proteinen, zellkultiviertem Fleisch und fermentierten Proteinen füllen können. Denn nur Forschung, die mehr staatliche Unterstützung erhält, internationale Sicherheitsstandards einhält und von Unternehmen unterstützt wird, kann die Transformation des Lebensmittelsystems und die Entwicklung neuer Proteine beschleunigen.

Angel Yeast fördert proaktiv die Anwendung von Hefeproteinen und stellt mögliche nachhaltige Lösungen bereit, damit die Menschen biotechnologische Innovationen nutzen können.

Die Proteinproduktion ist ein zentraler Bestandteil des Lebensmittelsystems und wird derzeit grundlegend umgestaltet. Am 1. Dezember wurde Hefeprotein als zentrales Projekt des Forschungs- und Entwicklungsprogramms der Provinz Hubei von der Nationalen Gesundheitskommission der Volksrepublik China in den Katalog der neuen Lebensmittelrohstoffe aufgenommen. Damit hat China, ein Land mit einer hohen Bevölkerungszahl und einer gut entwickelten Viehzucht, einen Meilenstein gesetzt und als eines der ersten Länder die Bedeutung von Hefeproteinen erkannt. „Energie und Proteine in Mikroorganismen zu finden" ist somit nicht nur ein bloßer Slogan, sondern eine wichtige Triebkraft für zukünftige globale nachhaltige Lebensmittellösungen.

Hefeprotein: Ein intelligenter Weg zur Lösung der Proteinkrise

Schätzungen zufolge wird die Weltbevölkerung im Jahr 2050 im ungünstigsten Szenario 9,7 Milliarden Menschen umfassen. Dieses Bevölkerungswachstum wird zu einem Proteinmangel von bis zu 250 Millionen Tonnen führen. Die Lücke durch Tierhaltung zu schließen, würde jedoch die globale Erwärmung beschleunigen und Land für den Anbau von Nahrungsmitteln beanspruchen, was letztendlich zu noch größeren negativen Auswirkungen auf die Umwelt führen würde.

Laut den Statistiken der Food and Agriculture Organization of the United Nations und des World Resources Institute entfallen auf die Kohlenstoffemissionen der Tierhaltungsindustrie (einschließlich der Rinderzucht) etwa 15 Prozent der weltweiten Kohlenstoffemissionen. Die Treibhausgasemissionen bei der Produktion eines Kilogramms tierischen Proteins sind wesentlich höher als bei der Produktion von pflanzlichem Protein.

Hefeprotein: Eine umweltfreundliche Lösung für den Planeten

Hefeprotein wird durch Kultivieren, Fermentieren und Zentrifugieren von Saccharomyces Cerevisiae hergestellt, wobei bakterielles Rohmaterial gewonnen wird. Seine Nährstoffzusammensetzung besteht aus Eiweiß, Fett, Ballaststoffen und Wasser. Es ist in den USA als Nahrungsergänzungsmittel zugelassen, wohingegen die EU das Saccharomyces cerevisiae-Protein als neuen Lebensmittelrohstoff ohne Verbrauchsbeschränkung zugelassen hat.

Im Gegensatz zu pflanzlichen Proteinen ist der mikrobielle Fermentationsprozess zur Gewinnung von Hefeproteinen nachhaltig, skalierbar und zuverlässig, sodass eine konstante Versorgung unabhängig von den Wetterbedingungen gewährleistet werden kann.

Angel Yeast ist es gelungen, Hefeproteine in Massenproduktion herzustellen und die Technologie zur Produktion hochreiner Hefeproteine zu entwickeln. Das Produkt wurde erfolgreich in Würzmitteln, Fleischprodukten, Fleisch auf pflanzlicher Basis, Milchprodukten und funktionalen Nahrungsmitteln eingesetzt. Die jährliche Produktionskapazität des Unternehmens für Hefeproteine beläuft sich mittlerweile auf 10.000 Tonnen pro Jahr und es ist geplant, eine zusätzliche Produktionslinie mit einer Jahreskapazität von 30.000 Tonnen zu errichten. Die Produktion von Hefeproteinen reduziert den Wasserverbrauch erheblich, beansprucht weniger Ackerland und verursacht einen kleineren ökologischen Fußabdruck. Die Abwässer aus der Produktion können als organischer Hefedünger genutzt werden, um eine Kreislaufwirtschaft zu erreichen, was das Produkt zu einem wichtigen Faktor im Kampf gegen den Klimawandel und die Herausforderungen der Energieknappheit macht.

Förderung einer nachhaltigen Entwicklung der Lebensmittelindustrie und Umstrukturierung des Systems der Proteinprodukte

Infolge der immer schwerwiegenderen Auswirkungen der Klimakrise und des Bevölkerungswachstums ist eine nachhaltige Entwicklung für die Nahrungsmittelversorgung und die menschliche Gesundheit inzwischen zwingend erforderlich, sodass das System der Proteinproduktion umgestaltet werden muss.

Das Hefeprotein von Angel Yeast ist ein komplettes Protein mit neun essenziellen Aminosäuren. Als zuverlässiges, umweltfreundliches und nachhaltiges Ernährungsprodukt ist es ein idealer Ersatz für pflanzliche und tierische Proteine ohne die mit GVO oder anderen Proteinproblemen verbundenen Risiken.

Der Gehalt an verzweigtkettigen Aminosäuren (Branched Chained Amino Acids, BCAA) in Hefeprotein ist etwas höher als in Molkenprotein, was sich positiv auf die Muskelregeneration auswirkt. Das Produkt von Angel Yeast enthält darüber hinaus einen höheren Anteil an Ballaststoffen zur Unterstützung der Darmgesundheit und kann dem Körper als langsam verdauliches Protein kontinuierlich Aminosäuren zuführen.

Angel Yeast engagiert sich für die Förderung der grünen Entwicklung der Industrie und unterstützt Nachhaltigkeitsinitiativen durch Forschung, wie zum Beispiel das Hefeprotein AngeoPro. Analysen haben ergeben, dass AngeoPro tierischem Eiweiß ähnlicher ist als pflanzlichem. Und da es sich um ein fermentiertes Produkt handelt, können die Abwässer aus dem Produktionsprozess als organischer Dünger für Hefekulturen verwendet werden, um eine Kreislaufwirtschaft zu schaffen.

Hefeprotein adressiert die Hindernisse, die Verbraucher davon abhalten, Nahrungsergänzungsmittel mit tierischem Protein zu kaufen. Außerdem ist es eine Antwort auf die begrenzten Gesundheitseffekte und die Fragen der Nachhaltigkeit von pflanzlichem Protein.

„Als Wegbereiter im Hefesektor steht Angel Yeast an der Spitze der bedeutenden F&E-Initiative der Provinz Hubei mit dem Titel „research and application development of key technology of yeast protein" (Forschung und Anwendungsentwicklung von Schlüsseltechnologien für Hefeproteine). Das Unternehmen leistet Pionierarbeit bei der Einführung des Mikroproteins Hefeprotein in die Ernährung, was ein großer Schritt auf dem Weg zur Verringerung unseres ökologischen Fußabdrucks ist", so Zhang Yan, Leiter des Forschungsinstituts von Angel Yeast.

