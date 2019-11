Copel registra EBITDA de R$ 1,2 bilhão no terceiro trimestre

CURITIBA, Brasil, 12 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- A Companhia Paranaense de Energia - Copel (B3: CPLE3, CPLE5, CPLE6 /NYSE: ELPVY, ELP / Latibex: XCOP), empresa que gera, transmite, distribui e comercializa energia, anunciou seus os resultados do terceiro trimestre de 2019 e gostaria de convidá-los para sua teleconferência de resultados na quarta-feira.

No 3T19, o EBITDA atingiu R$ 1.201,7 milhões, 40,5% maior que os R$ 855,5 milhões registrados no 3T18. Esse resultado é explicado, em grande parte, pelos itens não recorrentes referentes à reversão de R$ 183,6 milhões de impairment de ativos de geração, ao resultado do trânsito em julgado da ação em que a Compagas discutia a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/Pasep e Cofins, com efeito de R$ 100,9 milhões na receita operacional, e pelo resultado positivo de R$ 82,8 milhões referente ao valor justo na compra e venda de energia da Copel Comercialização, parcialmente compensados pelo registro de R$ 136,5 milhões com impairment e baixas dos valores decorrentes de desativação de ativos de telecomunicações.

O EBITDA do 3T19 ajustado por itens considerados não recorrentes alcançou R$ 970,9 milhões, crescimento de 16,0% em relação ao 3T18.

A versão completa desse relatório está disponível no site da Companhia ri.copel.com

Teleconferência: 13/11/19 – QUARTA-FEIRA

Português: 10h00 – Horário de Brasília

Tel.: +55 (11) 2188-0155

Código de acesso: Copel

(Tradução simultânea em inglês)

Transmissão ao vivo no site ri.copel.com

Contato: Relações com Investidores – COPEL

Telefone: (41) 3331-4011

E-mail: ri@copel.com

FONTE Copel - Companhia Paranaense de Energia

