Copenhague : Il est temps que le tourisme devienne une force positive

COPENHAGUE, Danemark, 27 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Le tourisme représente près de 8 % des émissions mondiales de CO2, et avec le nombre d'arrivées internationales qui devrait atteindre 1,8 milliard d'ici 2030, il est plus important que jamais d'agir. Copenhague lance une nouvelle stratégie touristique comprenant une feuille de route ambitieuse sur le climat et appelle le secteur à changer de cap.

Cette année, la Journée mondiale du tourisme marque un nouveau départ pour le tourisme à Copenhague. Avec sa nouvelle stratégie All inclusive, Copenhagen redéfinit une forme de voyage dépassée et passive en une approche active et consciente. L'avenir du tourisme tout compris n'est pas seulement un billet pour la détente, mais une responsabilité partagée entre l'industrie et les clients.

"Lorsque nous mesurons les effets du tourisme d'aujourd'hui, ils sont loin d'être exhaustifs. Si nous voulons que le tourisme soit un moteur essentiel de changement positif à l'échelle locale et mondiale, nous devons prendre en compte les aspects négatifs, tels que la pression exercée sur les communautés locales et les émissions de CO2 dues au transport", explique Mikkel Aarø-Hansen, directeur général de Wonderful Copenhagen, avant de poursuivre :

"Mais nous devons également tenir compte de tous les aspects positifs, tels que les interactions et les échanges culturels et les effets socio-économiques. Sans cet éclairage, nous ne serons pas en mesure de fixer des objectifs tangibles et communs sur la manière dont nous allons transformer le secteur".

Wonderful Copenhagen souhaite que le tourisme à Copenhague accélère la transformation verte et crée des rencontres enrichissantes entre les habitants et les visiteurs. Ces objectifs sont essentiels si l'industrie du tourisme veut relever les défis urgents liés au changement climatique et au surtourisme.

Dans le cadre de ses ambitions écologiques, Wonderful Copenhagen a élaboré une nouvelle feuille de route sur le climat qui indique comment le tourisme de la capitale danoise peut réaliser des réductions d'émissions spécifiques d'ici à 2030 et 2035, respectivement, en vue d'atteindre la neutralité carbone (net zéro) d'ici à 2050 au plus tard. Ces objectifs incluent des facteurs clés tels que les voyages en avion, qui ne sont généralement pas pris en compte dans des calculs similaires.

"Nous devons prendre des mesures concrètes et ambitieuses pour réduire l'empreinte climatique du tourisme. Notre initiative CopenPay a confirmé qu'il existe une véritable motivation parmi les voyageurs et les attractions pour prendre des mesures écologiques. Mais nous devons accélérer et intensifier ces actions. Avec notre feuille de route sur le climat, nous traçons la voie des actions climatiques que nous devons entreprendre dans les années à venir", explique Mikkel Aarø-Hansen.

Si la nouvelle stratégie de Wonderful Copenhagen définit une orientation claire pour le tourisme de Copenhague, l'espoir est qu'elle puisse inspirer d'autres destinations.

"Nous voulons que Copenhague soit la destination la plus durable au monde. En visant haut, nous espérons augmenter le niveau de concurrence entre toutes les destinations pour qu'elles soient plus vertes. Car, en fin de compte, le tourisme est une activité mondiale et il faut des efforts internationaux pour en faire une force positive. Copenhague a la capacité et la responsabilité de contribuer à cet effort".

Lire la stratégie complète : www.wonderfulcopenhagen.com/wonderful-copenhagen/about-us/strategy

