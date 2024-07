Copenhague lance une nouvelle initiative d'économie de l'expérience verte, CopenPay

COPENHAGUE, Danemark, 8 juillet 2024 /PRNewswire/ -- Pour inciter les touristes à agir de manière plus durable, Wonderful Copenhagen lance une nouvelle initiative : Payez pour une variété d'attractions de Copenhague avec des actions respectueuses de l'environnement.

Il est nécessaire de changer l'état d'esprit des touristes et d'encourager les choix écologiques. Les données montrent une grande volonté : 82% des personnes interrogées déclarent vouloir agir de manière durable, mais seulement 22% ont modifié leur comportement.[1]

CopenPay

C'est pourquoi l'organisation officielle du tourisme de Copenhague présente CopenPay, une nouvelle initiative qui transforme les actions écologiques en monnaie d'échange pour les expériences culturelles. L'ambition de Copenhague est d'inciter les visiteurs à faire des choix écologiques conscients et de les aider à combler le fossé entre le désir d'agir de manière durable et leur comportement réel.

CopenPay récompense les actions telles que la pratique du vélo, la participation aux efforts de nettoyage ou le bénévolat dans les fermes urbaines en donnant accès à une variété d'expériences enrichissantes et aux merveilles quotidiennes de Copenhague. Cela comprend des visites guidées gratuites de musées, la location gratuite de kayaks et même un déjeuner végétarien gratuit préparé à partir de produits locaux.

"Il s'agit d'une tâche essentielle pour nous de rendre les voyages durables. Et nous n'y parviendrons que si nous comblons le fossé entre le désir des visiteurs d'agir de manière durable et leur comportement réel. Cela peut paraître simple, mais ce n'est pas le cas. Nous voulons que les visiteurs fassent des choix conscients et écologiques et, nous l'espérons, qu'ils vivent une expérience encore meilleure lors de leur visite. Par le biais de CopenPay, nous visons donc à inciter les touristes à adopter un comportement durable tout en enrichissant leur expérience culturelle de notre destination. Il s'agit d'une expérience et d'un petit pas vers la création d'un nouvel état d'esprit parmi les voyageurs et d'une des nombreuses initiatives que nous prenons pour rendre les voyages plus durables", déclare Mikkel Aarø-Hansen, directeur général de Wonderful Copenhagen.

La simplicité du système permet une participation aisée : Les touristes peuvent présenter un billet de train, arriver à vélo ou présenter d'autres preuves simples d'actions vertes pour obtenir leurs récompenses. Cet été, tous les touristes sont invités à participer à CopenPay, avec des mises à jour régulières sur les attractions disponibles et les récompenses sur copenpay.com.

"Je suis ravi de voir une initiative telle que CopenPay, qui associe notre riche vie culturelle à un engagement fort en faveur du développement durable. En convertissant les actions écologiques en monnaie d'échange pour des expériences culturelles, les touristes ont une occasion unique d'explorer Copenhague d'une manière qui profite à la fois à l'environnement et à la communauté locale. Cela correspond parfaitement à nos valeurs et à nos ambitions de promouvoir des solutions durables à Copenhague", déclare Sophie Hæstorp Andersen, maire de Copenhague.

Lancé avec plus de 20 attractions cet été, CopenPay vise non seulement à améliorer l'expérience locale des visiteurs, mais aussi à inspirer d'autres destinations.

