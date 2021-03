Corero Network Security améliore sa solution de protection contre les DDoS SmartProtect

AMERSHAM, Angleterre, 5 mars 2021 /PRNewswire/ -- Corero Network Security plc (« Corera ») (AIM: CNS.L), un des principaux fournisseurs de solutions de défense automatiques en temps réel et à haute performance contre les dénis de service distribué (DDoS), annonce plusieurs nouvelles fonctionnalités à son offre SmartProtect, ainsi que des modèles d'acquisition flexibles.

Grâce à ces nouvelles fonctionnalités, il est plus facile que jamais pour les fournisseurs de services, les fournisseurs d'hébergement, les fournisseurs de services gérés (MSP) et les fournisseurs de services de sécurité gérés (MSSP) de proposer à leurs clients les services de protection contre les DDoS de pointe de Corero comme solution à valeur ajoutée de première qualité optimisant le retour sur investissement (ROI). Les fournisseurs ont désormais plus de contrôle quand ils défendent une victime contre des attaques par saturation et ne sont plus obligés de bloquer l'ensemble du trafic (bon et mauvais).

Voici certaines des nouvelles fonctionnalités :

Contrôle du trafic accru – des fonctions automatisées, comme des politiques détaillées autorisant une application souple du contrôle du trafic au niveau du service, avec signalisation locale et à distance; et la capacité d'exclure des adresses IP d'infrastructures essentielles des politiques de blocage automatique.

– des fonctions automatisées, comme des politiques détaillées autorisant une application souple du contrôle du trafic au niveau du service, avec signalisation locale et à distance; et la capacité d'exclure des adresses IP d'infrastructures essentielles des politiques de blocage automatique. Application flexible au niveau du service – des services de protection automatiques en temps réel dotés de la flexibilité nécessaire pour se défendre contre les pires attaques DDoS par saturation, sans avoir recours au blocage de l'ensemble du trafic vers la victime.

SmartProtect est alimenté par la solution SmartWall primée de Corero, qui atténue automatiquement en temps réel les attaques DDoS en quelques secondes, quand les offres traditionnelles des fournisseurs le font en plusieurs minutes, voire en dizaines de minutes. SmartWall prend en charge de multiples topologies de déploiement et repose sur une architecture d'atténuation permanente des DDoS pour supprimer automatiquement et avec une grande précision le trafic des attaques DDoS.

« Les dernières améliorations apportées à SmartProtect rendent la solution encore plus attrayante pour les fournisseurs qui cherchent à générer des revenus récurrents supplémentaires et à obtenir un avantage concurrentiel sur le marché en offrant des services de protection contre les attaques DDoS à leurs clients finaux », a déclaré Ashley Stephenson, directeur technique chez Corero.

À propos de Corero Network Security

Corero Network Security plc est un leader mondial de solutions de cyberdéfense automatiques, en temps réel et à hautes performances contre les attaques DDoS. Les fournisseurs de services et d'hébergement, ainsi que les entreprises numériques du monde entier, s'appuient sur la technologie de cybersécurité primée de Corero pour éliminer la menace des dénis de service distribué (DDoS) dans leur environnement numérique grâce à la détection et à l'atténuation automatiques des attaques, associées à la visibilité du réseau, à l'analyse et au reporting. Les technologies leaders du secteur SmartWall et SecureWatch de Corero offrent des capacités de protection évolutives contre les attaquants DDoS externes et les botnets DDoS internes dans les environnements de périphérie et d'abonnés les plus complexes, tout en permettant un modèle économique plus rentable qu'auparavant. Les principaux centres opérationnels de Corero sont situés à Marlborough, Massachusetts, aux États-Unis et à Édimbourg, au Royaume-Uni. Le siège de la société se trouve à Amersham, au Royaume-Uni. La société est également cotée sur le marché AIM de la Bourse de Londres sous le symbole boursier CNS.

