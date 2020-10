Corero Network Security annonce des améliorations significatives au système de défense contre les menaces SmartWall®

MARLBOROUGH, Massachusetts, le 8 octobre 2020 /PRNewswire/ -- Corero Network Security plc (AIM : CNS.L), un des principaux fournisseurs de solutions de défense contre les dénis de service distribués (DDoS) en temps réel et à haute performance, annonce avoir publié une mise à jour majeure de SmartWall®, un système primé de défense contre les menaces (TDS).

Le système de défense contre les menaces SmartWall de Corero offre déjà des performances à débit en ligne pour une protection DDoS la plus rapide, toujours active et en temps réel, mais ces nouvelles améliorations propulsent la solution à des niveaux de précision et d'efficacité inégalés dans l'industrie en termes de détection et d'atténuation automatiques des DDoS. « Nous sommes extrêmement heureux d'annoncer de fantastiques innovations en matière de défense contre les DDoS, ainsi que de nombreuses autres avancées qui rendent notre solution plus flexible, plus résistante et plus facile à déployer », s'est félicité Ashley Stephenson, directeur technique de Corero.

Ces dernières améliorations sont notamment les suivantes :

Protection automatique innovante contre les dernières inondations dues au botnet et les attaques de spectre

Extensibilité pour améliorer dynamiquement la visibilité et la protection dans un système de production

Permettre et accélérer la migration des clients vers une connectivité Internet 100G protégée par DDoS avec un rapport prix/performance de pointe pour la réduction des téraoctets en seulement 5RU

Protection intégrée des liaisons pour les appareils qui sont déployés en permanence, en ligne, avec le trafic entrant

Mises à jour logicielles en service pour une meilleure disponibilité et une meilleure résilience du réseau

« Réalisation majeure de notre équipe d'ingénieurs, cette version continuera à positionner Corero à la pointe du marché de la protection DDoS en temps réel, en aidant nos clients à maintenir les plus hauts niveaux de continuité d'activité face à la multiplication des cyber-attaques » a commenté Ashley Stephenson, directeur technique de Corero.

À propos de Corero Network Security

Corero Network Security est un leader dans les solutions de défense DDoS en temps réel et à haute performance. Les fournisseurs de services, les hébergeurs et les entreprises numériques du monde entier s'appuient sur la technologie primée de Corero pour éliminer la menace DDoS de leur environnement grâce à la détection et à l'atténuation automatiques des attaques, associées à une visibilité, une analyse et un reporting complets du réseau. Cette technologie de pointe offre des capacités de protection rentables et évolutives contre les attaques DDoS dans les environnements les plus complexes, tout en permettant un modèle économique plus rentable que celui qui était disponible auparavant.

Pour plus d'informations, visitez www.corero.com, et suivez-nous sur LinkedIn et Twitter.

Requêtes :

Brian Hawthorne

Corero Marketing

+1 978-212-1523

[email protected]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1100072/Corero_Network_Security_Logo.jpg

Related Links

http://www.corero.com



SOURCE Corero Network Security