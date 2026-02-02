Corinex ernennt George Reznik zum Geschäftsleiter, um die globale Expansion voranzutreiben

VANCOUVER, British Columbia, 2. Februar 2026 /PRNewswire/ -- Corinex, ein weltweit führender Anbieter von Breitband-über-Stromleitung-Technologie (Broadband-over-Power-Line, BPL), gab die Ernennung von George Reznik zum Geschäftsleiter, bekannt. Herr Reznik ist eine unternehmerisch denkende, operative und strategisch orientierte Führungskraft. Er verfügt über eine nachweisliche Erfolgsbilanz in der Steigerung von Umsatz, Gewinn und Marktanteil sowie im Aufbau, der Kommerzialisierung und der Skalierung globaler Technologieunternehmen.

Corinex beschleunigt die Transformation von Stromnetzen und verwandelt die bestehende Stromleitungsinfrastruktur in sichere Kommunikationsnetze mit hoher Kapazität. Dies unterstützt Versorgungsunternehmen dabei, die Modernisierung des Stromnetzes zu beschleunigen, kohlenstoffarme Technologien in großem Maßstab zu integrieren und die Hosting-Kapazität des Netzes zu erhöhen, ohne ihre Infrastruktur neu aufbauen zu müssen.

„Wir sind stolz darauf, Herrn George in einer für die Energiebranche entscheidenden Phase bei Corinex willkommen zu heißen. George bringt über 30 Jahre Führungserfahrung in den Bereichen Betrieb, Technologie, Finanzen und Geschäftsstrategie mit. Seine Vision und sein Fachwissen im Bereich IoT und saubere Technologien machen ihn zu einer wichtigen Bereicherung für unser Team, während wir in die nächste Wachstumsphase eintreten."

– Peter Sobotka, Geschäftsführer von Corinex

Herr Reznik ist ein erfahrener Manager mit drei Jahrzehnten Führungserfahrung in börsennotierten und wachstumsstarken Unternehmen der Technologiebranche. Er bekleidete Führungspositionen bei Light AI (CSE: ALGO), Tantalus Systems (TSX: GRID), Intrinsyc Technologies (TSX: ITC) und Infowave Software (TSX: IW).



Zuvor war Herr Reznik über ein Jahrzehnt lang als Leiter des Bereichs Unternehmensfinanzierung und -bewertung bei Deloitte in Kanada und Großbritannien tätig und beriet Unternehmen in entscheidenden Phasen der Transformation. Auf dieser Grundlage trug er als Vizepräsident für Finanzen dazu bei, Pivotal (Nasdaq: PVTL) innerhalb von drei Jahren von 10 Millionen US-Dollar auf 140 Millionen US-Dollar zu skalieren. Anschließend war er als Geschäftsleiter und Finanzvorstand bei Infowave Software tätig, bevor er zu Intrinsync wechselte, wo er den Bereich Betrieb und Finanzen während der strategischen Übernahme durch Lantronix (Nasdaq: LTRX) leitete.



Herr Reznik wird für seine operative Exzellenz und seine finanzielle Disziplin geschätzt und ist ein bewährter Führungskraft, dem die Aufgabe anvertraut wird, Unternehmen durch entscheidende Phasen der Transformation zu führen.

Zusätzlich zu seinen langjährigen Erfolgen ist er auch:

Preisträger des BC Public Company CFO of the Year Award

Vorsitzender des BC Hi-Tech CFO C-Council

Zugelassener Wirtschaftsprüfer (Chartered Professional Accountant, CPA, CA)

Zugelassener Unternehmensbewerter (Chartered Business Valuator, CBV)

Zertifizierter Betrugsermittler (Certified Fraud Examiner, CFE)

„Ich freue mich sehr, Teil von Corinex zu werden und das Unternehmen bei seiner Mission zu unterstützen, die Dekarbonisierung durch intelligente, vernetzte Energieinfrastrukturen voranzutreiben und einen wertvollen Beitrag zur Nachhaltigkeit unseres Planeten zu leisten. Dies wird den Weg zu einer intelligenteren, widerstandsfähigeren und nachhaltigen Energiezukunft ebnen.



Der weltweite Übergang zur Elektrifizierung aller Bereiche erfordert ein optimiertes Management der Netzkapazitäten. Corinex ist als weltweit führendes Unternehmen im Bereich der BPL-basierten Netzdigitalisierung gut positioniert. Seine Plattform ermöglicht es Versorgungsunternehmen und Netzbetreibern, die Netzwerkkapazität zu verbessern, erneuerbare Energien zu integrieren und dezentrale Energiequellen zu verwalten, während gleichzeitig die Zuverlässigkeit erhöht wird."

– George Reznik, Geschäftsleiter von Corinex



Informationen zu Corinex



Corinex ist der führende Anbieter von BPL-basierten Lösungen für Netzvisibilität und Flexibilität.

Die Energienetze weltweit stehen aufgrund der raschen Einführung von kohlenstoffarmen Technologien (Low-Carbon Technologies, LCTs) wie Elektrofahrzeugen, Wärmepumpen und Solarenergie unter Druck. Die Modernisierung bestehender Netze erfordert erhebliche finanzielle Investitionen, ist ressourcenintensiv, umweltschädlich und oft nur langsam in großem Maßstab umsetzbar.

Die Breitband-über-Stromleitung-Lösungen (Broadband Over Powerline, BPL) von Corinex verwandeln bestehende Stromnetze in intelligente Kommunikationsnetze und bieten Versorgungsunternehmen eine Alternative zur Modernisierung ihres Netzes für einen schnelleren, wirtschaftlicheren und kohlenstoffneutraleren Ansatz.

