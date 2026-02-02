Corinex nomme George Reznik au poste de directeur de l'exploitation afin d'accélérer son expansion mondiale

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 2 février 2026 /PRNewswire/ -- Corinex, un chef de file mondial de la technologie BPL (Broadband-over-Power-Line, ou haut débit sur ligne électrique), a annoncé la nomination de George Reznik au poste de directeur de l'exploitation. M. Reznik est un dirigeant entrepreneurial, dont l'approche est à la fois opérationnelle et stratégique. Il a fait ses preuves en termes de croissance du chiffre d'affaires, des résultats et des parts de marché, en créant, commercialisant et développant des entreprises technologiques à l'échelle mondiale.

Corinex accélère la transformation des réseaux électriques, en transformant les infrastructures des lignes électriques existantes en réseaux de communication sécurisés et de grande capacité. Cela permet aux services publics d'accélérer la modernisation du réseau, d'intégrer à grande échelle les technologies à faible teneur en carbone et d'augmenter la capacité d'hébergement du réseau, sans avoir à reconstruire leur infrastructure.

« Nous sommes fiers d'accueillir George chez Corinex à un moment décisif pour le secteur de l'énergie. George a plus de 30 ans d'expérience en tant que cadre dirigeant dans les domaines des opérations, de la technologie, de la finance et de la stratégie d'entreprise. Sa vision et son expertise dans les domaines de l'Internet des Objets et des technologies propres font de lui un complément indispensable à notre équipe, à l'heure où nous entamons notre prochaine étape de croissance. »

- Peter Sobotka, PDG de Corinex

M. Reznik est un cadre chevronné qui possède trois décennies d'expérience en tant que dirigeant d'entreprises cotées en bourse et à forte croissance dans le secteur des technologies. Il a occupé des postes de direction chez Light AI (CSE : ALGO), Tantalus Systems (TSX : GRID), Intrinsyc Technologies (TSX : ITC), et Infowave Software (TSX : IW).



Avant cela, M. Reznik a conseillé des organisations à des moments cruciaux de leur transformation pendant plus d'une décennie en tant que responsable de l'évaluation du financement des entreprises chez Deloitte au Canada et au Royaume-Uni. En s'appuyant sur cette base, il a contribué, en tant que vice-président des finances, à faire évoluer Pivotal (Nasdaq : PVTL), qui est passée d'un chiffre d'affaires de 10 millions à 140 millions USD sur trois ans. Il a ensuite occupé les postes de directeur de l'exploitation et de directeur financier chez Infowave Software avant de rejoindre Intrinsync, où il a dirigé les opérations et les finances jusqu'à l'acquisition stratégique de la société par Lantronix (Nasdaq : LTRX).



Reconnu pour son excellence opérationnelle et sa discipline financière, M. Reznik est un dirigeant éprouvé à qui les organisations font confiance pour les guider à travers les étapes cruciales de leur transformation.

En plus de ses réalisations de longue date, il est également :

Récipiendaire du Prix du directeur financier de l'année décerné par la BC Public Company

Président du CFO C-Council de BC Hi-Tech

Comptable professionnel agréé (Chartered Professional Accountant, CPA, CA)

Expert en évaluation d'entreprise (Chartered Business Valuator, CBV)

Examinateur certifié en matière de fraude (Certified Fraud Examiner, CFE)

« Je suis ravi de rejoindre Corinex pour soutenir sa mission d'accélérer la décarbonation grâce à une infrastructure énergétique intelligente et connectée et d'avoir un impact inestimable sur la durabilité de notre planète. Cela permettra d'ouvrir la voie à un avenir énergétique plus intelligent, plus résilient et plus durable.



La transition mondiale vers l'électrification de tout nécessite une gestion de l'optimisation de la capacité des réseaux. Corinex est bien positionnée en tant que leader mondial de la numérisation des réseaux basée sur la technologie BPL. Sa plateforme permet aux services publics et aux opérateurs d'améliorer la capacité des réseaux, d'intégrer les énergies renouvelables et de gérer les ressources énergétiques distribuées tout en renforçant la fiabilité. »

- George Reznik, directeur de l'exploitation de Corinex



À propos de Corinex



Corinex est le principal fournisseur de solutions de visibilité et de flexibilité du réseau basées sur la technologie BPL.

Les réseaux énergétiques du monde entier sont sous pression en raison de l'adoption rapide de technologies à faible émission de carbone, telles que les véhicules électriques, les pompes à chaleur et l'énergie solaire. La mise à niveau des réseaux existants requiert des investissements financiers conséquents, consomme beaucoup de ressources, perturbe l'environnement et est souvent lente à déployer à grande échelle.

Les solutions Broadband Over Powerline (BPL) de Corinex transforment les réseaux électriques existants en réseaux de communication intelligents, offrant aux services publics un moyen alternatif de moderniser leur réseau pour une approche plus rapide, plus économique et plus neutre en termes d'émissions de carbone.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2874062/Corinex_Communications_Corinex_Appoints_George_Reznik_as_Chief_O.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2873982/Corinex_Communications_Corinex_Appoints_George_Reznik_as_Chief_O.jpg