Corinex et Plexigrid s'associent pour proposer la solution de jumeau numérique la plus précise à ce jour en matière de visibilité et de flexibilité du réseau électrique

VANCOUVER, Colombie-Britannique et GIJÓN, Espagne, 6 juillet 2026 /PRNewswire/ -- Corinex Corp. et Plexigrid S.L. ont signé un accord de coopération stratégique visant à commercialiser Corinex Plexigrid Intelligence, une plateforme destinée aux réseaux électriques basse et moyenne tension, s'appuyant sur les données énergétiques les plus précises et les plus détaillées.

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Alors que les IA, grandes consommatrices d'énergie, se déploient, que l'électrification de l'industrie, des transports et du chauffage/de la climatisation s'accélère, et que la pénétration des ressources énergétiques distribuées explose, les gestionnaires de réseau sont confrontés au plus grand défi technologique de ces dernières décennies : planifier, exploiter et coordonner en temps réel un réseau électrique distribué, intermittent et bidirectionnel comprenant des millions de ressources énergétiques distribuées (RED). Pour y parvenir, ils doivent disposer d'un niveau supérieur de visibilité, d'intelligence et de contrôle en temps réel sur les sections moyenne et basse tension de leur réseau. Cette coopération stratégique vise précisément à atteindre cet objectif.

Les produits de Corinex surveillent le réseau physique et interviennent sur celui-ci, tandis que le logiciel de Plexigrid le modélise et l'optimise. Ce partenariat réunit ces compétences complémentaires, en associant les données de terrain en temps réel à l'analyse du jumeau numérique, aux décisions en matière de capacité et aux mesures visant à renforcer la flexibilité.

Cette solution intégrée permet aux compagnies d'électricité de visualiser en temps réel l'état de la tension du réseau, d'identifier les capacités disponibles , et de prendre des mesures en fonction des limites du réseau.

S'appuyant sur l'architecture BPL et les capacités d'informatique en périphérie de Corinex, cette solution répartit les fonctions de détection, de traitement et d'intelligence sur l'ensemble du réseau. Cela permet au jumeau numérique de Plexigrid de disposer d'informations plus complètes et plus précises sur les actifs du réseau.

Pourquoi la technologie BPL renforce la valeur des jumeaux numériques

Les réseaux de transport sont modélisés et exploités en temps réel à l'aide d'instruments redondants à haute résolution installés à chaque nœud et d'une topologie électrique précise, mise à jour manuellement par une équipe dédiée à la topologie. Cela définit les exigences en matière d'« observabilité » dont les systèmes de contrôle de la transmission ont besoin pour fonctionner. Élargir cette approche de quelques milliers de nœuds de transport à des dizaines de millions de nœuds de distribution coûterait des centaines de milliards et nécessiterait l'intervention de centaines de milliers de personnes. C'est tout simplement irréalisable, ce qui explique pourquoi 99 % des nœuds du réseau électrique ne sont pas modélisés.

Plexigrid apporte une réponse plus réaliste à ce problème : un jumeau numérique doté d'une couche d'IA bayésienne qui reconstitue la topologie électrique et l'état du réseau à partir des systèmes déjà mis en place par les gestionnaires de réseau de distribution (GRD), tels que le SIG (utilisé pour les opérations sur le terrain et la gestion des actifs) et l'AMI (utilisé pour la facturation). Cela permet d'obtenir une visibilité et un contrôle sans précédent sur des parties du réseau qui, auparavant, n'étaient pas surveillées ou ne l'étaient que partiellement, en exploitant des données provenant de systèmes qui n'avaient jamais été conçus pour assurer la surveillance et le contrôle du réseau en temps réel. Cependant, bien que ces jumeaux numériques bayésiens offrent des capacités qui changent la donne et puissent être déployés à grande échelle rapidement et à moindre coût, ils n'atteignent pas la résolution temporelle ni la précision des systèmes de contrôle de transmission.

La technologie BPL de Corinex fait passer les performances et la qualité des déductions de ces jumeaux numériques à un niveau supérieur en ajoutant une couche d'instrumentation et de contrôle à faible latence et haute résolution qui vient compléter les capacités dont les GRD disposent déjà sur les compteurs, les lignes d'alimentation, les transformateurs et d'autres éléments du réseau non équipés de compteurs ou partiellement surveillés. Il en résulte un niveau de résolution temporelle, de précision et de capacités en temps réel sans précédent sur les réseaux de distribution. Par ailleurs, le « Grid Intelligence Node » de Corinex, installé sur les lignes basse tension, augmente le nombre de points de mesure et fournit des données plus détaillées issues du réseau physique, ce qui permet au jumeau numérique d'avoir une vision plus précise de la charge, de la tension, de la qualité de l'énergie et des contraintes émergentes.

Capacité de jumeau numérique Performances types avec les données des compteurs intelligents PLC Performances avec Corinex BPL Résolution temporelle 5 à 60 min. 1 min. Précision des estimations ~90–95 % ~99 % Incertitude opérationnelle ~5-10 % ~1 % Marge de sécurité requise ~10-20 % ~2 %-5 % Utilisation des actifs Prudente, environ 80 % des limites Optimisée, plus proche des limites réelles

Conçu pour l'intelligence en périphérie et l'intelligence distribuée

Corinex et Plexigrid utilisent la technologie BPL comme fondement architectural pour une intelligence de réseau distribuée. La plateforme traite les données à proximité des sous-stations, des lignes de distribution , et des infrastructures du réseau. L'intelligence du réseau est intégrée aux solutions Corinex et Plexigrid et est conçue pour offrir les meilleures performances et la meilleure rentabilité aux GRD. Cela permet de vérifier les données en temps réel, d'effectuer des analyses locales , et de détecter plus tôt les anomalies. La plateforme continue de prendre en charge des modèles plus complets, des prévisions, la planification, les rapports , ainsi que des liaisons avec d'autres systèmes de distribution.

Il en résulte une couche d'intelligence distribuée. Elle établit un lien entre les conditions sur le terrain, les modèles numériques et les décisions des compagnies d'électricité

« Les compagnies d'électricité ont besoin de bien plus que d'une simple connectivité et d'une vision du réseau basée sur le cloud. Elles ont besoin d'une couche d'intelligence capable d'observer le réseau physique, de comprendre l'évolution des conditions et de permettre une intervention à la vitesse exigée par les réseaux de distribution modernes », a déclaré Peter Sobotka, fondateur et PDG de Corinex Corp. « Corinex fournit des fonctionnalités BPL, GIN et de périphérie sur l'ensemble du réseau. Plexigrid apporte des fonctionnalités avancées de jumeau numérique et de gestion de la flexibilité qui permettent de prendre de meilleures décisions en matière de capacité, d'investissement et d'exploitation. »

« Ce partenariat permet à nos modèles de s'appuyer en permanence sur des données haute résolution issues du réseau physique. La combinaison de ces informations avec le traitement distribué et les analyses avancées du réseau permet de disposer d'une base plus solide pour la planification, la flexibilité et les opérations quotidiennes », a déclaré Alberto Méndez, PDG et cofondateur de Plexigrid.

À propos de Corinex Corp.

Corinex Corp. propose des technologies qui contribuent à renforcer les réseaux électriques à basse et moyenne tension. Sa plateforme sert d'infrastructure numérique pour la gestion des capacités du réseau. Elle fournit aux compagnies d'électricité les données et les outils de contrôle nécessaires pour gérer la congestion, augmenter la capacité exploitable et tirer le meilleur parti des infrastructures existantes.

À propos de Plexigrid

Plexigrid développe des jumeaux numériques et des orchestrateurs basés sur l'IA, destinés à améliorer la visibilité, la planification et la gestion de la flexibilité du réseau, afin d'aider les compagnies d'électricité à modéliser les conditions du réseau, à identifier les contraintes, à évaluer la capacité disponible et à coordonner les ressources flexibles.

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