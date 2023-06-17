CORNEX представляет продукцию на выставке возобновляемой энерги The Smarter E Europe 2023

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CORNEX New Energy Co., Ltd.

17 Jun, 2023, 09:15 ET

МЮНХЕН, 17 июня 2023 г. /PRNewswire/-- Транснациональная компания-разработчик новых источников энергии CORNEX New Energy Co., Ltd. ("CORNEX"), специализирующаяся на разработке технологий производства литий-ионных аккумуляторов, представила свои флагманские продукты, включая большой аккумуляторный блок Conergy π314 Ач и наружный шкаф для жидкостного охлаждения CORNEX 215 кВтч, на выставке Smarter E Europe 2023 – крупнейшей европейской платформе по энергетической отрасли, проходившей в Мюнхене, Германия, с 14 по 16 июня.

Большой аккумуляторный блок Conergy π 314 Ач стабильная производительность при дольшем сроке службы батареи

Большой аккумуляторный блок Conergy π 314Ah позволил устранить технологически слабые места, связанные с длинными циклами и безопасностью, заряд одной батареи составляет до 1004 Вт·ч с возможностью зарядки 12 000 раз. Оптимизация конструкции электролита и штанговой клеммы позволила снизить внутреннее сопротивление на 15 % и нагрев на 10 %.

Кроме того, изменена структура основного материала плюсовых и минусовых электродов, нанесено специальное покрытие, а также добавлен процесс грануляции, в результате чего обеспечивается устойчивости структуры материала аккумулятора в долгосрочном цикле, что продлевает срок его службы.

Наружный шкаф CORNEX 215kWh для жидкостного охлаждения: универсальное решение для различных сценариев применения

Открытый шкаф CORNEX 215kWh для жидкостного охлаждения применим к промышленным и коммерческим сценариям. Универсальный продукт сочетает в себе встроенную конструкцию plug-and-play, поддерживающую несколько параллельных подключений.

Это более экологичное решение, использующее технологию поверхностного охлаждения для контроля температуры системы в пределах 30 градусов Цельсия и обеспечения разницы температур системы в пределах 2 градусов Цельсия для обеспечения постоянного контроля температуры батареи.

Батарея имеет более безопасную конструкцию с защитой по стандарту IP55, а также умные функции, включая полнодиапазонный контроль в режиме реального времени, предупреждение о небезопасносной ситуации, диагностику отказов, интеллектуальную эксплуатацию и техническое обслуживание, а также возможность автоматического переключения сети.

Компания CORNEX также разработала быструю и эффективную систему послепродажного обслуживания, обеспечивающую полную поддержку и управление на протяжении всего жизненного цикла для удовлетворения потребностей клиентов по всему миру, включая обслуживание на местах, дистанционный мониторинг, системы безопасности, обучение, повышение качества, управление логистическими цепочками, обслуживание клиентов и финансовое управление.

Информация о компании CORNEX

Компания CORNEX NEW ENERGY CO., LTD ("CORNEX"), являющаяся инновационным высокотехнологичным предприятием в сфере энергетики, специализируется на исследованиях и разработках, производстве, реализации и обслуживании аккумуляторов для накопления энергии, аккумуляторов электромобилей и системы энергетического менеджмента, а также стремится предоставлять решения мирового класса, продукты и услуги для применения в новых энергоносителях по всему миру.

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/2103879/02.jpg

SOURCE CORNEX New Energy Co., Ltd.

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