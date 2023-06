CORNEX przedstawia najnowsze produkty oparte na odnawialnych źródłach energii podczas targów The Smarter E Europe 2023

MONACHIUM, 19 czerwca 2023 r. /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy Co., Ltd. („CORNEX"), międzynarodowa spółka działająca w sektorze nowej energii i angażująca się w innowacje w zakresie technologii akumulatorów litowo-jonowych, przestawiła swoje najnowsze produkty, w tym duże ogniwo akumulatorowe Conergy π314Ah i zewnętrzne szafki z systemem chłodzenia cieczą CORNEX 215 kWh podczas targów The Smarter E Europe 2023, największej platformy europejskiej branży energetycznej, odbywającej się od 14 do 16 czerwca w Monachium, w Niemczech.

Duże ogniwo akumulatorowe „Conergy π 314Ah": niezawodność i dłuższy cykl życia akumulatora

Duże ogniwo akumulatorowe Conergy π 314Ah jest odpowiedzią na trudności technologiczne związane z długim obiegiem i kwestiami bezpieczeństwa, przy czym moc jednego ogniwa osiąga poziom 1 004 Wh a liczba cykli ładowania to 12 000. Dzięki optymalizacji składu elektrolitu i struktury wyprowadzenia biegunów, charakteryzuje się rezystancją wewnętrzną niższą o 15% i ograniczeniem wzrostu temperatury o 10%.

Zmodyfikowano również strukturę materiału elektrody dodatniej i ujemnej, w połączeniu z zastosowaniem specjalnej obróbki powłok i procesu granulacji aby zapewnić stabilność struktury materiału akumulatora w ramach długotrwałego procesu cykli ładowania, wydłużając okres użytkowania baterii.

Zewnętrzna szafka z systemem chłodzenia cieczą CORNEX 215 kWh: kompleksowe rozwiązanie o wielu zastosowaniach

Zewnętrzna szafka z systemem chłodzenia cieczą CORNEX 215kWh może mieć zastosowanie przemysłowe i komercyjne. W tym elastycznym i kompleksowym produkcie zastosowano zintegrowany model plug-and-play wspierający wiele połączeń równoległych.

Jest to ekologiczne rozwiązanie oparte na technologii chłodzenia dużych powierzchni w celu kontroli temperatury układu w zakresie 30oC i zapewnienia wahania temperatury w zakresie 2oC w celu kontroli stałego poziomu temperatury ogniwa.

Jest również bardziej bezpieczny dzięki klasie szczelności IP55 i takim funkcjom jak pełny monitoring w czasie rzeczywistym, alerty bezpieczeństwa, diagnostyka usterek, inteligentna eksploatacja i konserwacja, przy wsparciu automatycznego przełączania sieci.

Firma CORNEX również opracowała szybki i wydajny system obsługi posprzedażowej, który zapewnia wsparcie w ramach całego cyklu życia produktu i zarządzania w celu spełnienia potrzeb klientów na całym świecie. System ten obejmuje serwis u klienta, zdalny monitoring, systemy bezpieczeństwa, poprawę jakości, zarządzanie łańcuchem dostaw, obsługę klienta i zarządzanie finansowe.

CORNEX

Jako innowacyjne przedsiębiorstwo technologiczne sektora nowej energii, CORNEX NEW ENERGY CO., LTD. („CORNEX") koncentruje się na pracach badawczo-rozwojowych, produkcji, sprzedaży i świadczeniu usług w zakresie akumulatorów do magazynowania energii, akumulatorów do pojazdów elektrycznych i systemów zarządzania energią, w ramach wypełniania zobowiązania do dostarczania światowej klasy rozwiązań, produktów i usług w zakresie nowej energii na całym świecie.

