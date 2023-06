CORNEX présente ses derniers produits liés aux énergies renouvelables lors du salon « The smarter E Europe 2023 »

MUNICH, 17 juin 2023 19 juin 2023 /PRNewswire/ -- CORNEX New Energy Co. Ltd. (« CORNEX »), une société internationale spécialisée dans les nouvelles énergies et engagée dans l'innovation technologique des batteries lithium-ion, a présenté ses produits phares, comme la cellule de batterie de grande taille Conergy π 314 Ah (prononcé comme la lettre grecque « pi ») et l'armoire extérieure de refroidissement liquide CORNEX 215 kWh, à l'occasion de « The smarter E Europe 2023 », la plus grande plateforme de l'industrie européenne de l'énergie qui s'est tenue du 14 au 16 juin à Munich, en Allemagne.

La cellule de batterie de grande taille Conergy π 314Ah : des performances stables pour une durée de vie prolongée de la batterie

La cellule de batterie de grande taille Conergy π 314Ah s'attaque aux goulots d'étranglement technologiques que sont la longue circulation et les problèmes de sécurité. L'énergie d'une seule cellule peut atteindre 1 004 Wh avec un nombre de cycles atteignant 12 000 cycles. Grâce à l'optimisation de la formule de conception de l'électrolyte et de la structure de la cosse pour pôles de batterie, la résistance interne a été réduite de 15 % et l'élévation de la température a été diminuée de 10 %.

En outre, la structure du matériau principal constituant les électrodes positives et négatives a été modifiée, et associée à un traitement de revêtement spécial et à un processus de granulation pour assurer la stabilité de la structure matérielle de la batterie dans le processus de cycle à long terme, prolongeant ainsi la durée de vie des cellules de la batterie.

L'armoire extérieure de refroidissement liquide CORNEX 215kWh : une solution tout-en-un pour de multiples scénarios d'application

L'armoire extérieure de refroidissement liquide CORNEX 215kWh est applicable aux scénarios industriels et commerciaux. Ce produit flexible et tout-en-un a adopté une conception plug-and-play intégrée qui prend en charge de multiples connexions parallèles.

Il s'agit d'une solution plus écologique qui utilise la technologie de refroidissement à grande surface pour contrôler la température du système à 30 degrés Celsius, et garantir une différence de température du système à 2 degrés Celsius près afin d'obtenir un contrôle constant de la température de la cellule.

Il s'agit également d'une conception plus sûre avec une protection de qualité IP55, et un produit intelligent avec des fonctions comprenant une surveillance complète en temps réel, une alerte de sécurité, le diagnostic des pannes, un fonctionnement intelligent et la maintenance, tout en prenant en charge la commutation automatique du réseau.

CORNEX a également mis au point un système de service après-vente rapide et efficace qui fournit une assistance et une gestion du cycle de vie complet pour répondre aux besoins des clients internationaux, ce qui comprend le service sur le terrain, la surveillance à distance, les systèmes de sécurité, la formation, l'amélioration de la qualité, la gestion de la chaîne d'approvisionnement, le service à la clientèle et la gestion financière.

À propos de CORNEX

En tant qu'entreprise de haute technologie innovante dans le domaine des nouvelles énergies, CORNEX NEW ENERGY CO. LTD. (« CORNEX ») se concentre sur la R&D, la fabrication, la vente et les services de batteries de stockage d'énergie, de batteries pour véhicules électriques et de systèmes de gestion de l'énergie, et s'engage à fournir les solutions, produits et services de classe mondiale pour les nouvelles applications énergétiques dans le monde entier.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2103879/02.jpg

SOURCE CORNEX New Energy Co., Ltd.