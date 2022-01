Corona apporte aux consommateurs du « soleil, à tout moment » avec le lancement de Corona Sunbrew 0.0 % - la première bière sans alcool enrichie en vitamine D au monde

« En tant que marque née sur la plage, Corona intègre le plein air dans tout ce que nous faisons, car nous pensons que c'est en plein air que les gens se déconnectent et se détendent le mieux. La sensation que procure le soleil est l'une des choses que les gens aiment le plus au grand air et la marque Corona innove toujours pour leur rappeler cette sensation », a déclaré Felipe Ambra, vice-président mondial de Corona. « À présent, nous sommes ravis de proposer aux consommateurs Corona Sunbrew 0.0 %, la première bière sans alcool enrichie en vitamine D, renforçant ainsi notre volonté d'aider les gens à se reconnecter à la nature, à tout moment. »

Selon l'IWSR, le volume total de la catégorie mondiale du peu ou pas d'alcool devrait augmenter de 31 % d'ici 2024. Corona Sunbrew 0.0 % offre une solution unique aux consommateurs à la recherche d'une bière sans alcool. Corona Sunbrew 0.0 % contient 30 % de l'apport quotidien en vitamine D recommandé au Canada et 60 calories par portion de 330 ML.

Corona Sunbrew 0.0 % conserve l'essence de Corona ; elle a été développée à partir de Corona Extra en extrayant l'alcool, puis en mélangeant la bière non alcoolisée avec de la vitamine D et des arômes naturels pour obtenir la recette finale. Ce lancement témoigne également de l'engagement constant d'AB InBev en faveur de la consommation intelligente afin de réduire et de prévenir la consommation nocive d'alcool dans le monde.

« Après de nombreux et rigoureux essais, Corona Sunbrew 0.0 % met fièrement en évidence notre capacité à trouver des solutions, des lacunes et des opportunités de croissance en tant que marque », a déclaré Brad Weaver, vice-président mondial de la recherche et du développement de l'innovation chez ABInBev. « Le chemin n'a pas été facile, car la vitamine D est sensible à l'oxygène et à la lumière, et ne se dissout pas facilement dans l'eau. Mais grâce à notre investissement continu dans l'innovation et la recherche et développement, notre équipe a pu mettre au point la seule bière sans alcool enrichie en vitamine D, offrant ainsi une opportunité unique sur le marché. »

Corona Sunbrew 0.0 % sera mise à la disposition des consommateurs en quelques phases distinctes. La marque mondiale lancera d'abord Corona Sunbrew 0,0% au Canada, précisément à un moment de l'année où la plupart des Canadiens connaissent un ensoleillement limité, ce qui en fait un marché idéal pour lancer une innovation d'une marque qui est synonyme de plage et de festivités en plein air. Plus tard dans l'année, Corona étendra son offre du produit non alcoolisé au Royaume-Uni, puis aux principaux marchés du reste de l'Europe, de l'Amérique du Sud et de l'Asie.

L'agence de création DAVID Miami a travaillé en étroite collaboration avec Corona sur la mise au point de Corona Sunbrew 0.0 % dès sa création, il y a plus de deux ans. En tant que partenaire permanent de la marque, DAVID a présenté de manière proactive l'idée que Corona puisse développer une boisson contenant de la vitamine D.

« Chaque détail du projet est spécial. De l'idéation du produit à la campagne finale. Ce n'est pas tous les jours que nous avons la chance de présenter une idée de produit et qu'un client innovant comme Corona l'achète, la développe et la porte au niveau supérieur. Un véritable effort de collaboration », déclare Pancho Cassis, directeur mondial de la création chez DAVID.

Pour soutenir le lancement de Corona Sunbrew 0.0 %, Corona dévoilera une nouvelle campagne de création illustrant le plaisir de profiter du « soleil, à tout moment ». Une compilation de scènes filmées sur une plage immaculée du Costa Rica présente le plaisir de profiter de la vie en plein air et l'énergie positive illimitée du soleil. La nouvelle campagne de Corona Sunbrew 0.0% fait appel au sentiment d'insouciance et de détente. La campagne de marketing intégré à 360 degrés, conçue par DAVID Miami et le réalisateur Juan Cabral, incite les consommateurs à profiter du style de vie Corona, dont on fait la meilleure expérience au soleil.

Pour plus d'informations sur Corona Sunbrew 0.0%, veuillez visiter le site http://www.coronaextra.ca/ca_en/products. Rejoignez la conversation sur Twitter @corona.

À propos de Corona Global

Née au Mexique, Corona est la principale marque de bière du pays. Exportée dans plus de 180 pays, elle est également la bière mexicaine la plus populaire au monde. La Corona Extra a été brassée pour la première fois en 1925 à la Cervecería Modelo à Mexico. Corona a fait figure de pionnière de l'industrie de la bière en étant la première marque à utiliser une bouteille transparente laissant deviner la pureté et la grande qualité de ses produits. Le dessin de la bouteille est peint à la main et souligne notre engagement envers la qualité de nos emballages et notre patrimoine mexicain. Aucune Corona n'est complète sans le citron vert. Ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et de la fraîcheur à notre bière, le rituel du citron vert fait partie intégrante de l'expérience unique Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre les moments passés en plein air. Elle invite les gens à faire une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie.

Corona a un engagement permanent de réduire le plastique. Depuis le partenariat conclu avec Parley pour les océans en 2017, l'entreprise a dépassé sa mission qui est de protéger 100 îles avant 2020, et continue de déployer des efforts cohérents de nettoyage à l'échelle mondiale.

