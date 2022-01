Corona presenta Corona Sunbrew 0,0%, la primera cerveza sin alcohol del mundo con vitamina D

"Como marca que nació en la playa, Corona abraza el aire libre en todo lo que hacemos, porque creemos que en el exterior es donde mejor desconecta y se relaja la gente. La sensación del sol es una de las cosas que más le gusta a la gente al aire libre y la marca Corona siempre está innovando para recordarles esa sensación", dijo Felipe Ambra, vicepresidente global de Corona. "Ahora, estamos encantados de ofrecer a los consumidores Corona Sunbrew 0,0%, la primera cerveza sin alcohol con vitamina D, reforzando nuestro deseo de ayudar a la gente a reconectarse con la naturaleza, en cualquier momento".

Según IWSR , se prevé que el volumen total de la categoría sin/con poco alcohol crezca un 31% hasta 2024. Corona Sunbrew 0,0% ofrece a los consumidores que buscan una cerveza sin alcohol una nueva opción única. Corona Sunbrew 0,0% contiene el 30% del valor diario de vitamina D en Canadá y 60 calorías por ración de 330 ml.

Corona Sunbrew 0.0% mantiene la esencia de Corona; se desarrolló a partir de Corona Extra extrayendo el alcohol y luego mezclando la cerveza sin alcohol con vitamina D y sabores naturales para llegar a la receta final. Este lanzamiento también demuestra el compromiso continuo de AB InBev con el consumo inteligente de alcohol para ayudar a reducir y prevenir su uso nocivo en todo el mundo.

"Después de numerosas y rigurosas pruebas, Corona Sunbrew 0,0% muestra con orgullo nuestra capacidad para encontrar soluciones, lagunas y oportunidades de crecimiento como marca", dijo Brad Weaver, Vicepresidente Global de Investigación y Desarrollo de Innovación de ABInBev. "El viaje no fue fácil, ya que la vitamina D es sensible al oxígeno y a la luz, y no es fácilmente soluble en agua. Pero gracias a nuestra continua inversión en innovación e investigación y desarrollo, nuestro equipo pudo crear la única cerveza sin alcohol con vitamina D, proporcionando una oportunidad única en el mercado".

Corona Sunbrew 0.0% estará disponible para los consumidores en varias fases distintas. La marca global lanzará primero Corona Sunbrew 0,0% en Canadá, precisamente en la época del año en la que la mayoría de los canadienses experimentan una luz solar limitada, lo que lo convierte en un mercado ideal para lanzar una innovación de una marca sinónimo de playa y celebraciones al aire libre. A finales de este año, Corona ampliará la oferta de productos sin alcohol en Reino Unido, seguida de mercados clave en el resto de Europa, Sudamérica y Asia.

La agencia creativa DAVID Miami colaboró estrechamente con Corona en el desarrollo de Corona Sunbrew 0,0% desde sus inicios, hace más de dos años. Como socio continuo de la marca, DAVID presentó de forma proactiva la idea de que Corona desarrollara una bebida con vitamina D.

"Cada detalle del proyecto es especial. Desde la idea del producto hasta la campaña final. No todos los días tenemos la oportunidad de presentar una idea de producto y que un cliente innovador como Corona la compre, la desarrolle y la lleve al siguiente nivel. Es un verdadero esfuerzo de colaboración", afirmó Pancho Cassis, director creativo global de DAVID.

Para apoyar el lanzamiento de Corona Sunbrew 0,0%, Corona presentará una nueva campaña creativa que captura el disfrute de "Sol, en cualquier momento". Una recopilación de escenas filmadas en una playa virgen de Costa Rica presenta el placer de la vida al aire libre y la energía positiva e ilimitada del sol. La nueva campaña de Corona Sunbrew 0,0% se basa en la sensación de despreocupación y relajación. La campaña de marketing integrado de 360 grados, creada por DAVID Miami y el director Juan Cabral, inspira a los consumidores a disfrutar del estilo de vida Corona, que se experimenta mejor con el sol.

Para más información sobre Corona Sunbrew 0,0%, visite http://www.coronaextra.ca/ca_en/products . Únase a la conversación en Twitter @corona .

Acerca de Corona Global

Nacida en México, Corona es la marca de cerveza líder en el país, la cerveza mexicana más popular a nivel mundial y exportada a más de 180 países. Corona Extra se fabricó por primera vez en 1925 en la Cervecería Modelo de Ciudad de México. Corona es pionera en la industria cervecera al ser la primera en utilizar una botella transparente que muestra su pureza y alta calidad al mundo. La obra de arte que se encuentra en la botella está pintada, resaltando nuestro compromiso con la calidad en nuestros envases y nuestra herencia mexicana. Ninguna Corona está completa sin la lima. El ritual de la lima, que aporta naturalmente carácter, sabor y frescura, es una parte integral para ofrecer una experiencia que es verdaderamente única en Corona. La marca es sinónimo de playa y celebra el tiempo al aire libre. Invita a la gente a hacer una pausa, a relajarse y a disfrutar de los simples placeres de la vida.

Corona tiene un compromiso constante con la reducción de plásticos. Desde su asociación con Parley for the Oceans en 2017, han superado su misión de proteger 100 islas antes de 2020, y siguen desplegando constantes esfuerzos de limpieza global.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1719854/Corona_Sunbrew.jpg

Vídeo - https://mma.prnewswire.com/media/1719891/Corona_Sunshine_Anytime.mp4

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1719855/Corona_Sunbrew_Lock_Up_Logo.jpg

SOURCE Corona