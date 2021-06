Corona devient la première marque mondiale de boissons à réaliser une empreinte plastique nette nulle à l'échelle mondiale

« En tant que marque née à la plage et profondément liée à la nature, Corona se doit de faire tout ce qui est en son pouvoir pour être un allié de notre environnement et de nos océans », a déclaré Felipe Ambra, vice-président mondial du marketing chez Corona. « Devenir la première marque de boissons au monde à afficher une empreinte plastique nette nulle : telle est la toute récente initiative de l'ambition plus générale de Corona de contribuer à la protection des océans et des plages du monde contre la pollution par le plastique. Mais nous ne pouvons pas y arriver seuls. Voilà pourquoi Corona a créé Plastic Reality, une expérience de réalité augmentée qui permet aux gens de voir leur empreinte plastique annuelle depuis leur domicile. Voir l'équivalent de toute une année d'utilisation du plastique dans son salon est vraiment révélateur, et j'espère que cela incitera les gens à réduire leur utilisation personnelle du plastique et son impact sur l'environnement. »

Les utilisateurs de Plastic Reality obtiennent une estimation de leur empreinte plastique annuelle après avoir répondu à quelques questions élémentaires sur leurs habitudes de consommation. Cette empreinte est ensuite visualisée au moyen de morceaux de plastique colorés en réalité augmentée qui éclaboussent le monde physique de l'utilisateur comme l'eau de mer s'échoue sur le rivage. À partir de là, Plastic Reality ouvre un portail virtuel vers une plage paradisiaque polluée qui montre comment le plastique affecte la nature tout en incitant les utilisateurs à prendre des mesures pour réduire leur empreinte plastique. Pour en savoir plus et essayer Plastic Reality, consulter le site www.PlasticReality.com .

« Corona place la barre très haut pour le secteur. Leurs efforts constants de reconception des produits permettront d'éliminer progressivement le plastique dont ils n'ont pas besoin, et leur investissement dans Mexico Recicla va bien au-delà du niveau requis pour faire face à leur empreinte plastique actuelle, le plastique perdu dans la nature. Nous félicitons Corona pour avoir réduit l'utilisation du plastique et renforcé les infrastructures de collecte et de recyclage au Mexique, sans lesquelles la vision d'une économie circulaire ne serait que pure fiction », a déclaré Irene Hofmeijer, consultante principale en plastique chez South Pole.

La réalisation par Corona d'une empreinte plastique nette nulle est une étape de plus dans la marche à long terme de la marque vers l'élimination totale de son empreinte plastique. L'initiative Corona Plastic-Free Challenge (Défi zéro plastique chez Corona) recherche des entrepreneurs passionnés du monde entier pour aider la société Corona à trouver de nouvelles idées ou technologies permettant de réduire ou d'éliminer davantage le plastique de sa chaîne d'approvisionnement. En outre, Corona investit dans la reconception de produits clés. Par exemple, 100 % du volume d'exportation des canettes de Corona sera exempt d'anneaux en plastique d'ici la fin de l'année.

« Nous saluons cette première étape importante franchie par Corona vers l'élimination complète du plastique de sa chaîne d'approvisionnement », a déclaré Richard Hill, PDG d'Ocean Generation. « Cette accréditation de l'empreinte plastique nette nulle est la preuve que Corona reconnaît l'empreinte plastique que ses produits laissent sur la planète et la série de mesures pratiques qu'elle commence à prendre pour l'atténuer. Nous avons hâte de travailler avec Corona pour atteindre leur objectif ultime de ne laisser aucune trace de plastique dans la nature. »

Ces efforts s'appuient sur l'engagement de longue date de Corona à contribuer à la protection des océans et des plages du monde entier contre la pollution par le plastique. À ce jour, Corona a mené plus de 1 400 opérations de nettoyage, mobilisant plus de 68 000 volontaires et collectant des déchets plastiques sur plus de 44 millions de mètres carrés de plage - pour plus d'informations, consulter le site https://protectparadise.com

À propos de Corona

Née au Mexique, Corona est la principale marque de bière du pays. Exportée dans plus de 180 pays, elle est également la bière mexicaine la plus populaire au monde. La Corona Extra a été brassée pour la première fois en 1925 à la Cervecería Modelo à Mexico. Corona a fait figure de pionnière de l'industrie de la bière en étant la première marque à utiliser une bouteille transparente laissant deviner la pureté et la grande qualité de ses produits. Le dessin de la bouteille est peint à la main et souligne notre engagement envers la qualité de nos emballages et notre patrimoine mexicain. Aucune Corona n'est complète sans le citron vert. Ajoutant naturellement du caractère, de la saveur et de la fraîcheur à notre bière, le rituel du citron vert fait partie intégrante de l'expérience unique Corona. La marque est synonyme de plage et célèbre les moments passés en plein air. Elle invite les gens à faire une pause, à se détendre et à profiter des plaisirs simples de la vie.

Corona a un engagement permanent envers le plastique. Le partenariat conclu avec Parley en 2017 a eu un impact majeur, car il lui a permis d'accomplir sa mission qui est de protéger 100 îles avant 2020, et de déployer des efforts constants de nettoyage à l'échelle mondiale.

La marque a des objectifs ambitieux en matière de développement durable au-delà du plastique.

Récemment, Corona a lancé « The barley pack » (L'emballage d'orge), une nouvelle technologie qui transforme les restes d'orge en emballages en papier pour réduire les déchets.

Plus de 60 % du volume total de verre de Corona au Mexique est consigné et la marque a récemment étendu ce système à l'Allemagne. Elle prévoit de généraliser les bouteilles consignées dans différentes régions dans un avenir proche et de réutiliser toutes ses bouteilles.

À propos de South Pole

South Pole est un développeur de projets de premier plan et un fournisseur de solutions climatiques mondiales qui compte 500 experts répartis dans 18 bureaux dans le monde. South Pole a travaillé avec plus de 1 000 entreprises et organisations dans leur parcours climatique et de développement durable, les aidant à réduire leur impact sur le climat tout en atténuant les risques et en créant de la valeur. Son expertise couvre le financement de projets, l'analyse des risques climatiques et le développement de produits de base environnementaux, tels que les crédits carbone, plastique et énergie renouvelable. South Pole a mobilisé des financements pour le climat en faveur de près de 1 000 projets qui ont permis d'éliminer, de réduire ou d'éviter l'émission de plus de 100 millions de tonnes d'équivalents CO 2 à ce jour. Pour en savoir plus, consultez le site www.southpole.com ou suivez-nous sur LinkedIn, Twitter et Facebook.

À propos d'Anheuser-Busch InBev

Anheuser-Busch InBev est une société cotée en bourse (Euronext: ABI) basée à Louvain, en Belgique. Les actions de Budweiser font également l'objet de cotations secondaires aux bourses du Mexique (MEXBOL: ANB) et de l'Afrique du Sud (JSE: ANH), et la société détient un certificat américain d'actions étrangères à la Bourse de New York (NYSE: BUD). Notre rêve est de rassembler les gens pour créer un monde meilleur. La bière, qui est le premier réseau social, rassemble les gens depuis des milliers d'années. Nous sommes déterminés à créer de grandes marques qui résistent à l'épreuve du temps et à brasser les meilleures bières en utilisant les meilleurs ingrédients naturels. Notre vaste gamme de plus de 500 marques de bières compte les marques mondiales Budweiser®, Corona® et Stella Artois® ; les marques Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® et Michelob Ultra®, que l'on trouve dans plusieurs pays ; et des championnes locales comme Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin® et Skol®. Notre patrimoine brassicole remonte à plus de 600 ans et s'étend sur différents continents et plusieurs générations. De nos racines européennes à la brasserie Den Hoorn de Louvain, en Belgique. À l'esprit pionnier de la brasserie Anheuser & Co. de Saint- Louis, aux États-Unis. En passant par la création de la brasserie Castle en Afrique du Sud, pendant la ruée vers l'or de Johannesburg. Et par Bohemia, la première brasserie du Brésil. Forts d'une présence diversifiée sur le plan géographique et d'une exposition équilibrée aux marchés développés et en développement, nous tirons parti des forces collectives d'environ 164 000 employés dans près de 50 pays du monde entier. En 2020, AB InBev a déclaré des revenus de 46,8 milliards de dollars américains (en excluant les coentreprises et les entreprises associées).

À propos d'Ocean Generation

Ocean Generation allie une expérience de dix ans en sciences et en narration à l'énergie fraîche d'un collectif de jeunes. Après le documentaire « A Plastic Ocean » (Un océan de plastique), salué par Sir David Attenborough comme « l'un des films les plus importants de notre époque », Ocean Generation est en train de créer un mouvement mondial inclusif pour lutter contre les menaces qui pèsent sur les océans.

L'entreprise se consacre à la construction d'un monde où l'océan sera libéré des menaces humaines en l'espace d'une génération, afin de rétablir une relation saine entre l'humanité et l'océan. « En tant que première génération à comprendre à fond les problèmes des océans, nous sommes aussi la dernière génération à pouvoir les arrêter. Nous sommes la Génération Océan. »

