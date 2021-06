Corona se torna a primeira marca global de bebidas a atingir uma pegada de plástico zero em todo o mundo

Este marco foi atingido depois de uma extensa avaliação externa das operações globais da Corona em relação às diretrizes da Iniciativa 3RI de gerenciamento corporativo do plástico pela South Pole, uma provedora líder de soluções climáticas. A avaliação mensurou o uso remanescente de plástico da Corona em todos os processos de produtos e logística de distribuição da marca. A marca também seguiu o padrão de redução de resíduos plásticos da Verra para calcular o impacto das atividades de redução da Corona, incluindo um grande investimento no Mexico Recicla, uma instalação de reciclagem no México. Graças a esses esforços de redução, a Corona agora recupera mais plástico do que a pegada de plástico que deixa.

"Como uma marca nascida na praia e profundamente ligada à natureza, a Corona tem a responsabilidade de fazer tudo o que pode para ser uma aliada do nosso meio ambiente e dos nossos oceanos", disse Felipe Ambra, vice-presidente global de marketing da Corona. "Tornar-se a primeira marca global de bebidas com pegada ambiental de plástico zero é a mais recente meta na ambição mais ampla da Corona de ajudar a proteger os oceanos e as praias do mundo contra a poluição causada pelo plástico. Mas não podemos fazer isso sozinhos. É por isso que Corona criou a Plastic Reality, uma experiência de realidade aumentada que permite que as pessoas vejam sua pegada anual de plástico em suas próprias casas. Ver todos os seus anos de uso de plástico em sua sala de estar é realmente uma experiência que abre os olhos, e espero que isso inspire as pessoas a reduzir o seu uso pessoal de plástico e o impacto sobre o meio ambiente."

Os usuários da Plastic Reality recebem uma estimativa de sua pegada anual de plástico depois de responder a algumas perguntas básicas sobre seus hábitos de consumo. Essa pegada é então visualizada por meio de peças coloridas de plástico em RA que se espalham pelo mundo físico do usuário, como as águas do mar batendo na praia. A partir daí, a Plastic Reality abre um portal virtual para uma praia paradísica poluída que mostra como o plástico afeta a natureza, ao mesmo tempo em que leva os usuários a tomarem atitudes para reduzir suas pegadas de plástico. Para mais informações e para experimentar a Plastic Reality, acesse www.PlasticReality.com.

"A Corona está estabelecendo um alto nível para o setor. Os esforços contínuos de reformulação dos produtos da marca eliminarão progressivamente o plástico desnecessário, e o investimento no Mexico Recicla vai muito além do necessário para abordar sua pegada de plástico atual, o plástico perdido na natureza. Parabenizamos a Corona por reduzir o uso de plástico e por fortalecer a infraestrutura de coleta e reciclagem no México, sem a qual a visão de uma economia circular não seria possível", disse Irene Hofmeijer, consultora administrativa sênior de plásticos da South Pole.

A conquista do plástico zero da Corona é mais um passo na jornada de longo prazo da marca para eliminar totalmente sua pegada de plástico. ODesafio Corona Plastic-Free procura empreendedores apaixonados de todo o mundo para ajudar a Corona a encontrar novas ideias ou tecnologias que possam reduzir ou eliminar mais plástico da cadeia de suprimentos. Além disso, a Corona está investindo na reformulação dos principais produtos. Por exemplo, 100% do volume exportado da Corona em lata não conterão anéis de plástico até o fim do ano.

"Damos as boas-vindas a este primeiro passo importante da Corona para a remoção completa do plástico da sua cadeia de suprimentos", disse Richard Hill, CEO da Ocean Generation. "Esta certificação de pegada de plástico zero demonstra o reconhecimento da Corona sobre a pegada de plástico que seus produtos deixam no planeta e a série de medidas práticas que estão começando a ser adotadas para a sua redução. Estamos animados para trabalhar com a Corona para atingir seu objetivo final de não deixar nenhum plástico de natureza."

Esses esforços se baseiam no compromisso de longa data da Corona de ajudar a proteger os oceanos e as praias do mundo contra a poluição causada pelo plástico. Até o momento, a Corona fez mais de 1.400 limpezas, envolvendo mais de 68.000 voluntários e coletando resíduos plásticos de mais de 44 milhões de metros quadrados de praia – para mais informações, consulte https://protectparadise.com

Sobre a Corona

Criada no México, a Corona é a marca líder de cerveja do país, a cerveja mexicana mais popular do mundo exportada para mais de 180 países. A Corona Extra foi fabricada pela primeira vez em 1925 na Cervecería Modelo, na Cidade do México. A Corona é pioneira no setor de cerveja e foi a primeira a usar uma garrafa transparente para mostrar a sua pureza e alta qualidade para o mundo. A arte encontrada na garrafa foi pintada, destacando nosso compromisso com a qualidade em nossas embalagens e a nossa herança mexicana. Nenhuma Corona está completa sem limão. Adicionando naturalmente personalidade, sabor e refrescância, o ritual do limão faz parte integrante de uma experiência verdadeiramente única da Corona. A marca é sinônimo de praia e celebra o tempo ao ar livre. A marca convida as pessoas a parar, relaxar e apreciar os simples prazeres da vida.

A Corona tem um compromisso contínuo com o plástico. Desde sua parceria com a Parley em 2017, a marca exerceu um grande impacto, superando sua missão de proteger 100 ilhas antes de 2020, além de implementar um esforço de limpeza global constante.

A marca também tem metas ambiciosas de sustentabilidade além do plástico.

Recentemente, a Corona lançou a "embalagem de cevada", desenvolvendo uma nova tecnologia que transforma os resíduos da cevada em embalagens de papel para reduzir o desperdício.

Mais de 60% do volume global de embalagens de vidro da Corona no México são retornáveis, e com uma recente expansão dessa experiência para a Alemanha, a marca tem planos de ampliar a garrafa retornável em diferentes regiões no futuro próximo e reutilizar todas as suas garrafas.

Sobre a South Pole

A South Pole é uma desenvolvedora e provedora líder de soluções climáticas globais, com 500 especialistas em 18 escritórios em todo o mundo. A South Pole trabalhou com mais de 1.000 empresas e organizações em suas jornadas climáticas e de sustentabilidade, ajudando-as a reduzir seu impacto sobre o clima, ao mesmo tempo reduzindo o risco e criando valor. Sua experiência abrange financiamento de projetos, análise de riscos climáticos e desenvolvimento de commodities ambientais, como créditos de carbono, plástico e energia renovável. A South Pole mobilizou o financiamento climático para quase 1.000 projetos responsáveis por remover, reduzir ou evitar a emissão de mais de 100 milhões de toneladas de CO2e até o momento. Para mais informações, acesse www.southpole.com ou siga-nos no LinkedIn, Twitter, e Facebook.

Sobre a Anheuser-Busch InBev

A Anheuser-Busch InBev é uma empresa de capital aberto (Euronext: ABI) com sede em Leuven, Bélgica, com listagens secundárias no México (MEXBOL: ANB) e na África do Sul (JSE: ANH) e com Recibos Depositários Americanos na Bolsa de Valores de Nova York (NYSE: BUD). Nosso sonho é reunir as pessoas para criar um mundo melhor. A cerveja, a rede social original, vem reunindo as pessoas há milhares de anos. Temos o compromisso de desenvolver excelentes marcas que permaneçam com o passar do tempo e de produzir as melhores cervejas usando os melhores ingredientes naturais. Nosso portfólio diversificado de mais de 500 marcas de cerveja inclui as marcas globais Budweiser®, Corona® e Stella Artois®; marcas multinacionais como Beck's®, Hoegaarden®, Leffe® e Michelob Ultra®; e campeãs locais como Aguila®, Antarctica®, Bud Light®, Brahma®, Cass®, Castle®, Castle Lite®, Cristal®, Harbin®, Jupiler®, Modelo Especial®, Quilmes®, Victoria®, Sedrin®, e Skol®. Nossa herança de produção de cerveja data de mais de 600 anos, abrangendo continentes e gerações. De nossas raízes europeias na cervejaria Den Hoorn em Leuven, Bélgica, ao espírito pioneiro da cervejaria Anheuser & Co em St. Louis, EUA, à criação da cervejaria Castle na África do Sul durante a corrida do ouro de Joanesburgo, à Bohemia, a primeira cervejaria do Brasil. Geograficamente diversificada com uma exposição balanceada em mercados desenvolvidos e em desenvolvimento, aproveitamos os pontos fortes coletivos de aproximadamente 164 mil funcionários que trabalham em quase 50 países em todo o mundo. Em 2020, a receita relatada pela AB InBev foi de 46,8 bilhões de dólares americanos (excluindo JVs e associados).

Sobre a Ocean Generation

A Ocean Generation combina a experiência de uma década de ciência e narrativa com a energia nova de um grupo de jovens. Começando com o documentário "Oceanos de plástico" – elogiado por Sir David Attenborough como "um dos filmes mais importantes da nossa era" – a Ocean Generation agora está criando um movimento global inclusivo para enfrentar as ameaças aos oceanos.

A organização se dedica a criar um mundo onde o oceano seja liberado das ameaças humanas dentro de uma geração; para restabelecer uma relação saudável entre a humanidade e o oceano. "Como a primeira geração a entender profundamente os problemas dos oceanos, somos também a última geração que pode detê-los. Somos a Ocean Generation."

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1528357/Corona_Net_Zero_Plastic_1.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1528358/Corona_Net_Zero_Plastic_2.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1528355/Corona_Logo.jpg

FONTE Corona

SOURCE Corona