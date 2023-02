Corona Sunsets Festival World Tour faz do pôr do sol como sua maior atração

Nova série do festival da Corona coloca a sustentabilidade, o pôr do sol de tirar o fôlego e os destinos globais icônicos em seu centro

LONDRES, 2 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- Hoje, a Corona, uma marca global da AB InBev, anunciou a 2023 Corona Sunsets Festival World Tour, uma série de festivais experimentais dedicados a conectar as pessoas com a natureza, celebrando o pôr do sol. Os festivais contarão com experiências inspiradas nas qualidades mágicas do pôr do sol.

Corona lança a turnê mundial do festival Corona Sunsets, que começará na África do Sul em 1º de abril de 2023 e visitará mais de uma dezena de locais imersos na natureza ao redor do mundo. Trailer da turnê mundial do festival Corona Sunsets

Milhares de convidados poderão desfrutar de festivais em todo o mundo, começando na África do Sul em 1º de abril, seguido pelo Chile, Peru, Colômbia, Japão, Itália, Canadá, China, Grécia, Brasil, República Dominicana, Índia e muito mais. Em vez de locais tradicionais de eventos, os festivais Corona Sunsets serão realizados em ambientes icônicos e naturais ao ar livre, como as praias de Goa, na Índia, e Okinawa, no Japão. Cada destino foi selecionado para imergir os participantes em seus ambientes naturais e oferecer uma vista exclusiva dos pores do sol mais incríveis do mundo, que ocupam o centro das atenções como o principal destaque da noite.

A sustentabilidade estará no centro de toda a Corona Sunsets Festival World Tour. Os participantes poderão se envolver com ONGs e especialistas em sustentabilidade para compartilhar as melhores práticas, bem como inspirar ações e formas mais sustentáveis de viver naquela comunidade. Além disso, em seus esforços para realizar uma celebração positiva, a Corona gerenciará de forma responsável todos os resíduos e eliminará os plásticos de uso único de toda a turnê. E cada parada do tour oferecerá música ao vivo, arte e experiências culinárias ecológicas com curadoria, voltadas para aproximar os participantes da natureza. Considerando que cada experiência é única por conta de sua localização, a Corona está trabalhando com fornecedores e artistas locais para garantir o respeito à beleza e preservação do meio ambiente.

"Como uma marca nascida na praia, acreditamos no poder restaurador de tirar alguns momentos de sua vida movimentada para apreciar o pôr do sol", disse Felipe Ambra, vice-presidente da Global Corona. "Com esses festivais, esperamos compartilhar nosso amor pela natureza, tornando os participantes mais conscientes de seu meio ambiente e esperamos, inspirá-los a se tornarem agentes de mudanças positivas em suas comunidades. Este é um novo festival experimental feito do jeito Corona. Com este tour, esperamos ampliar a sensação de relaxamento e rejuvenescimento que a natureza nos proporciona enquanto trabalhamos para deixar o mundo um lugar melhor do que o encontramos."

Fiel à ambição mais ampla da marca de proteger o paraíso, a Corona está trabalhando com o parceiro sem fins lucrativos Oceanic Global para implementar um critério abrangente de sustentabilidade em todo o design do festival, bem como avaliar os esforços de sustentabilidade de cada festival em comparação com o premiado Blue Standard da ONG. Como a primeira marca global de bebidas com pegada de plástico zero, a Corona Sunsets Festival World Tour é o exemplo mais recente de como a Corona conecta os consumidores à natureza. Após o lançamento da Corona Island, em 2022, a World Tour continua o compromisso de celebrar a beleza da natureza, preservando o meio ambiente.

Para dar vida à 2023 Corona Sunsets Festival World Tour , a marca fez parceria com o Fly South Music Group e representantes locais em cada mercado do festival para construir lineups robustos com músicos e DJs internacionais que se apresentarão à medida que o pôr do sol invadir o centro do palco.

Para mais detalhes sobre o tour, incluindo datas, locais, vendas de ingressos e promoções em cada mercado participante, acesse www.corona.com/sunsets. Participe da conversa no Twitter @corona e assista ao trailer no YouTube.

