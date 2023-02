La gira mundial del Corona Sunsets Festival convierte al atardecer en el acto central

La nueva serie del festival Corona prioriza la sostenibilidad, los impresionantes atardeceres y los emblemáticos destinos globales

LONDRES, 2 de febrero de 2023 /PRNewswire/ -- En el día de hoy, Corona, una marca global de AB InBev, ha anunciado el Corona Sunsets Festival World Tour 2023, una serie de festivales dedicados a conectar a la gente con la naturaleza celebrando, al mismo tiempo, la puesta de sol. Los festivales contarán con experiencias inspiradas en las cualidades mágicas del atardecer.

Corona lanza el Corona Sunsets Festival World Tour, que comienza en Sudáfrica el 1 de abril de 2023, seguido de más de una docena de ubicaciones sumergidas en la naturaleza en todo el mundo. El tráiler del Corona Sunsets Festival World Tour

Miles de invitados podrán disfrutar de festivales en todo el mundo, empezando en Sudáfrica el 1 de abril, seguidos de Chile, Perú, Colombia, Japón, Italia, Canadá, China, Grecia, Brasil, República Dominicana, India y más. En vez de celebrarse en lugares tradicionales, los festivales Corona Sunsets se desarrollarán en entornos icónicos y naturales al aire libre, como las playas de Goa (India) y Okinawa (Japón). Cada destino se seleccionó para que los invitados se integren en el entorno natural y disfruten en exclusiva de las puestas de sol más impresionantes del mundo, que serán las protagonistas de los eventos.

La sostenibilidad estará en el centro de toda la gira mundial del Corona Sunsets Festival. Los asistentes podrán interactuar con ONG y expertos destacados en sostenibilidad para intercambiar buenas prácticas e inspirar acciones y modos de vida más sostenibles en sus comunidades. Además, en el afán de organizar una celebración positiva, Corona tratará de forma responsable todos los residuos y eliminará los plásticos de un solo uso en toda la gira. Además, cada parada de la gira ofrecerá música en vivo, arte y experiencias culinarias ecológicas para que los asistentes estén más cerca de la naturaleza. Dado que cada experiencia del festival es única en su ubicación, Corona colabora con proveedores y artistas locales para garantizar el respeto por la belleza del medio ambiente y su preservación.

"Como marca nacida en la playa, creemos en la fuerza reparadora de tomarse un pequeño descanso de la vida ajetreada y disfrutar de la puesta de sol", comentó Felipe Ambra, vicepresidente global de Corona. "Con estos festivales, esperamos compartir nuestro amor por la naturaleza haciendo que los invitados conozcan mejor su entorno e inspirarlos a convertirse en agentes de cambio positivo en sus comunidades. Se trata de un nuevo festival basado en la experiencia al estilo Corona. Con esta gira, esperamos ampliar la sensación de relajación y rejuvenecimiento que nos brinda la naturaleza, mientras trabajamos para dejar el mundo mejor de lo que lo encontramos".

Fiel a la aspiración general de la marca de proteger el paraíso, Corona colabora con su socio sin fines de lucro Oceanic Global para implantar un criterio de sostenibilidad integral en todo el diseño del festival, así como para evaluar los esfuerzos de sostenibilidad de cada festival con respecto al galardonado estándar Azul (Blue Standard) de la ONG. Al ser la primera marca mundial de bebidas con una huella neta de plástico cero, la gira mundial del Corona Sunsets Festival es el ejemplo más reciente de cómo Corona conecta a los consumidores con la naturaleza. Luego del lanzamiento de la Corona Island en 2022, la gira mundial mantiene el compromiso de celebrar la belleza de la naturaleza preservando el medio ambiente.

Para dar vida a la gira mundial del Corona Sunsets Festival 2023, la marca se asoció con Fly South Music Group y socios locales en cada comunidad donde se celebra el festival para crear una atractiva cartelera con músicos y DJ internacionales que actuarán mientras la puesta de sol se convierte en la protagonista del espectáculo.

Para obtener más detalles sobre la gira, incluidas las próximas fechas, ubicaciones, ventas de boletos y promociones locales en cada lugar participante, visite www.corona.com/sunsets. Únase a la conversación en Twitter @corona y vea el tráiler en YouTube.

