Corporater als Marktführer für Software für operationelle Resilienz ausgezeichnet

STAVANGER, Norwegen, 24. Oktober 2024 /PRNewswire/ – Corporater, ein weltweit führender Anbieter von Softwarelösungen für Governance, Risk and Compliance (GRC) sowie Performance Management (zusammengefasst als GPRC), wurde in der neuesten Studie „Operational Resilience Software Benchmark" von Verdantix als Marktführer anerkannt. Der Bericht hebt hervor: „Corporater bietet eine einzigartige Governance-Lösung für Resilienz."

Die flexible Architektur und die leistungsstarken Funktionen der Software-Plattform von Corporater ermöglichen End-to-End-Prozesse, die den regulatorischen Anforderungen entsprechen, darunter NIS2, SEC Sound Practices to Strengthen Operational Resilience, DORA sowie UK Operational Resilience PS 21/3 und PRA 6/21. Operationelle Resilienz (OpRes) wird zunehmend zu einer Top-Priorität für Unternehmen weltweit.

Die Betonung von Governance, künstlicher Intelligenz, Prozessausführung und umfassenden Risikomanagementfähigkeiten bildet die Grundlage für die integrierte Suite von GRC- und Performance-Funktionen von Corporater. Diese Lösung dient als führendes Instrument für eine erfolgreiche digitale Transformation des Resilienzprogramms eines Unternehmens und kann optional Teil eines ganzheitlichen, integrierten GPRC-Programms sein, bei dem operationelle Resilienz eines von mehreren kritischen Geschäftszielen ist.

„Bei Corporater sind wir der Überzeugung, dass das GRC-Programm von Anfang an geschäftsintegriert sein sollte und somit mit den Geschäftszielen und der Leistung in Bezug auf diese Ziele in Einklang gebracht werden sollte. Operational Resilience ist standardmäßig in das Unternehmen integriert und ein hervorragendes Beispiel dafür, wie eine integrierte GRC- und Performance-Software die Resilienzziele eines Unternehmens unterstützen kann", erklärte Paul Greenhalgh, Product Owner für die UK Operational Resilience Solution bei Corporater.

„Corporater setzt weiterhin Maßstäbe für integrierte Unternehmens-GRC- und Performance-Management-Lösungen", sagte Owe Lie-Bjelland, Direktor für GPRC bei Corporater. „Diese Anerkennung durch Verdantix bedeutet uns sehr viel, da wir Unternehmen nicht nur befähigen wollen, Risiken und Compliance effektiv zu managen, sondern auch die gesamte Unternehmensleistung durch ein geschäftsintegriertes GRC-Programm zu verbessern."

Den vollständigen Bericht finden Sie hier.

Über Corporater:

Corporater ist ein weltweit führender Anbieter von Unternehmenssoftwarelösungen für Governance, Performance, Risk und Compliance (GPRC) Management. Mit über 20 Jahren Erfahrung in Innovation und Kundenzufriedenheit unterstützt Corporater mittlere und große Organisationen dabei, ihre Ziele für effektive GRC- und Performance-Programme zu erreichen. Ob traditionelle GRC-Herausforderungen wie Unternehmensrisiko, internes Kontrollsystem, IT-Risiko, Incident Management und interne Revision oder neue Herausforderungen wie ESG oder operationelle Resilienz – Corporater bietet ein integriertes System auf einer Plattform. Besuchen Sie corporater.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.